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教授投書／台灣有沒有鬼混？3件事看我們落後了國際什麼

癮咖啡是跟流行？還是為了健康？

2019-02-18 08:00聯合新聞網 讀.書.人

文／張金堅、蔡崇煌

過去在東方喝茶的風氣較盛，但時下年輕人反較流行咖啡，在已開發的歐美及澳洲大部分國家，咖啡消費量遠勝於......。


閱讀小貼士

臺灣人的飲料選擇豐富，除了玲瑯滿目的手搖飲料店外，咖啡廳的選擇也不惶多讓，不管是便利超商、國際品牌連鎖店，還是文青、網紅鍾愛的現磨手沖店，隨處可見，因此「咖啡」也是相當常見的飲品選項。

這個近代才崛起飲品，為什麼歐洲教皇品嚐後評為「上帝的飲料」？越來越多人習慣用清晨的第一杯咖啡搭配豐盛的早餐，開啟今日一天的活力，早晨喝咖啡到底有哪些好處？咖啡豆作為最賺錢的經濟作物，從生產到加工，好不好喝的成敗關鍵因素又在哪裡呢？如果你也一樣好奇，也許可以好好拜讀一下這本書。


咖啡、茶及酒類飲料是世界三大兼具養生的飲品，不同國家的人各有其不同的嗜好，導致有不同的飲品文化發展，如中國、日本、英國、印度及斯里蘭卡等地盛行茶文化；在德國，啤酒被喻為液體麵包；法國人、義大利人則非常喜愛葡萄酒，臺灣人喜歡自製補藥酒等，但咖啡則是全球性受歡迎的飲品（圖1），其全球期貨貿易量僅次於石油，咖啡不僅是飲品，也是重要的商品，足見其流行及重要性。甚至亦有專門設計給太空人喝的咖啡，因在外太空想喝上一杯咖啡不比在地球上方便，只要有咖啡粉注入熱水即可搞定，目前就有特製無重力咖啡，使在無重力狀態下的太空人亦可品嚐到。

圖1：兼具養生的飲品，例如咖啡、茶及酒類飲料。
圖1：兼具養生的飲品，例如咖啡、茶及酒類飲料。
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咖啡不只是一種咖啡

日常飲用的咖啡，是用咖啡豆配合各種不同的烹煮器調製而成，咖啡豆是咖啡樹果實（咖啡櫻桃；coffeecherries）內的果仁，透過不同製程、烘焙法及各種沖煮方法製成，因此咖啡因（caffeine）及其他化合物含量亦可能不同。

喝咖啡在歐美是習以為常的習慣，咖啡可提神、解渴、怡情養性、營造優雅高尚的氛圍，甚至是一種交際應酬或與老朋友敘舊的方式。臺灣由於西化之故，有越來越多人飲用咖啡，特別是年輕族群，可以說咖啡已不再只是一種咖啡而已了。

在風景區或轉角街頭，常見獨具特色的咖啡車或咖啡店林立，知名品牌的連鎖加盟咖啡店也越開越多，24小時不打烊的便利超商，如統一超商的City Café及全家的Let's Café等（圖2），亦推出平價咖啡，搶食這塊黑金大餅。

臺灣常見知名咖啡，如統一超商、全家便利超商、萊爾富、85℃、伯朗咖啡、西雅圖極品咖啡、丹堤咖啡、壹咖啡、怡客咖啡、日本羅多倫咖啡、日本UCC、義大利illy、美國星巴克、麥當勞等。

臺灣誠品書店在1999年開了第一家24小時咖啡店，麥當勞也在2005年開辦了24小時咖啡專賣店。在臺灣，平均每人一年可喝掉120杯咖啡（每人每天約0.33杯）。

圖2：臺灣常見的知名連鎖咖啡品牌。
圖2：臺灣常見的知名連鎖咖啡品牌。
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2014年，英國廣播公司（BritishBroadcasting Corporation；BBC）從《旅遊和休閒雜誌》（Travel andLeisure）及《今日美國報》（USToday）的報導中，整理出六個全球最優的咖啡城市，其中不乏咖啡古城，如澳洲的墨爾本、古巴哈瓦那、奧地利維也納、美國西雅圖、義大利羅馬，而臺北巷弄裡四處可見別具風格的咖啡館，因此亦躋身其中。


咖啡的健康迷思有待破解

書名：《癮咖啡研究室：發現咖啡的健康力量【超值增訂版】》作者：張金堅、蔡崇煌...
書名：《癮咖啡研究室：發現咖啡的健康力量【超值增訂版】
作者：張金堅、蔡崇煌
出版社：原水文化／城邦
出版日期：2018年10月10日
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過去的觀念認為咖啡因有刺激及依賴作用，所以喝咖啡一般不被認為是一種健康的生活型態或行為，且認為咖啡因可能影響身體健康，但隨著一些植物性化合物（植化物；phytocomponents）在咖啡的研究，發現其亦有不少好處。

過去在東方喝茶的風氣較盛，但時下年輕人反較流行咖啡，在已開發的歐美及澳洲大部分國家，咖啡消費量遠勝於茶，光在美國每日即有大約1.5億人喝咖啡，是世界上咖啡消費量最多的國家，但每人每天平均僅排名第16，尚少於平均每天喝2.5杯咖啡的荷蘭人，緊隨其後的是芬蘭，每人每天2杯，和瑞典的每人每天1.5杯，可見其每日影響著數億人的生活，甚至是健康，因此頗值得深入探究。

至目前為止，雖然已有不少咖啡的研究，但大抵是觀察性研究，較缺乏嚴謹的實驗設計，因此也無法確認咖啡與疾病間的因果關係，然而，近年來，透過統計技術的統合分析（metaanalysis）運用，已可綜合各項獨立執行的較小研究之結果，並彙整出一個總結論，可謂是各分析的總分析（theanalysis of analyses），個案數集合起來甚至可達數萬甚至百萬的人口，已經頗具代表性的意義，縱然仍無法確切說明咖啡與疾病間的因果關係，但至少可確定兩者有關。


●本文摘自城邦/原水文化出版《癮咖啡研究室：發現咖啡的健康力量【超值增訂版】》讀書吧電子書提供


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