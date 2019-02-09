光榮退休？神射手追殺令從現在開始！

2019-02-09 09:00 聯合新聞網 讀.書.人



圖／Unsplash 分享 facebook

「二十一世紀人類分成三種，用蘋果機的、不用蘋果機的、什麼機都不用的。」 說著，他將蘋果機擲在地面，右靴子的鞋跟像殺蟑螂般，踩、轉、磨。

文／張國立

從後門溜到街上，躲在暗處觀察賭場五樓打開的窗戶，淡淡的煙飄往窗外。

撥通沙皇的電話，搭好長一段的地面電車到北邊城郊。

「需要一把槍。」

沙皇在車站緊緊摟住他，摟得幾乎斷氣。

「什麼都有，水槍也有。」

沙皇不是俄國人，摩爾多瓦人。位於羅馬尼亞西部，烏克蘭的南部，面積比台灣略小，人口只有三百五十多萬。歐洲原來最窮的國家是阿爾巴尼亞，蘇聯瓦解後，摩爾多瓦共和國取而代之。

「年紀輕的出國，找錢。年紀大的不敢出門，怕花錢。」沙皇曾介紹他的祖國。

比小艾早一年離開法國第二外籍步兵團，本來沙皇回祖國定居，幾個月後確定實在活不下去，流浪到羅馬尼亞，最後在匈牙利結婚落腳。

他是象牙海岸那次意外事件四個人之一，被打得最慘，留下扁平的鼻梁，另三人是寶力、領帶與小艾。

往北接近斯洛伐克邊境，沙皇的房子在樹林角落，他扔把槍給小艾：

「Dragunov SVU，俄國槍，你熟悉，簡單好用，附贈滅焰消音器、PKS－07瞄準鏡，十發裝彈匣。」

以前試過SVU，輕，不卡彈，不故障，保養容易。

「不用擔心來源，阿富汗戰場的紀念品。」

他攤開兩手：

「還是你要CZ？」

CZ是捷克狙擊槍，價廉物美，不過SVU短小精悍，很好。

「離開步兵團後，我從沒用過槍，寧可抽菸也不願再聞火藥味。」沙皇不以為

然的說。

拿張紙畫三重同心圓的圖靶掛在三十公尺的位置，試射歸零靶。小艾連續三槍命中靶心左上角。調表尺，再三槍，回到靶心正中央。

「射程最遠？」

「俄國人說一千兩百公尺，」沙皇擺動手指，「所以，最多八百公尺。」

應該足夠。

用平底鍋炒飯，小艾只能用左肩翻鍋，加了很多外公要是知道一定搖頭的食材，沙皇冰箱內的蔬菜一概切丁汆燙，現成的培根先炒出油，再下蛋液與飯，最後拌進青菜，灑鹽與胡椒。

沙皇老婆吃得眉開眼笑。第一次，小艾覺得女人胖點比較好，這種冰雪天氣。

「寶力郵件裡提過你被追殺的事，不甘寂寞？對方是誰？」

小艾搖頭。

飯後坐在門外長廊，沙皇窩在木椅內，伸直長腿。

「找我要槍，你不想躲了？」

「不想躲，想不透他怎麼知道我在布達佩斯，既然想不透當然得找機會問他。」

「他從義大利追你到布達佩斯，厲害角色。」

「狠。」

「手機給我。」

沙皇撫摸小艾的蘋果機：

「二十一世紀人類分成三種，用蘋果機的、不用蘋果機的、什麼機都不用的。」

說著，他將蘋果機擲在地面，右靴子的鞋跟像殺蟑螂般，踩、轉、磨。

「塵歸塵，土歸土。」小艾唸。

「你看，沒有蘋果機，他找不到你。忘記提醒，瞄準鏡的夜視功能很差，最好別在晚上找你的什麼塵、土。」

「鐵鍊橋那裡的多瑙河多寬？」

「四百公尺吧。想游泳？」

小艾看著手中的槍，沙皇看著小艾。沙皇用力拍小艾的背：

「果然還是小艾。」

「橋對面是什麼？」

沙皇站起身，「離白天還早，我去拿酒和地圖。」

*

大雪，很多路面封閉，小艾轉了幾趟車，從北邊進入多瑙河西岸的城堡山，沿城牆走到南端的布達佩斯公寓旅館，櫃檯忙著客人住宿結帳，他趁隙閃進廁所攀上屋頂，披沙皇給他的白色床單，靜靜等待。已經過一個晚上，如果對方沒發現他離開房間，此時恐怕耐不住性子。

透過望遠鏡看去，橋對面豪華的巴洛克式四季酒店，旁邊是賭場，他清楚看見第五層樓最右邊房間的窗戶，窗仍開著。

昨晚離開前，他用黑布蓋住避難所的玻璃，此時在陰沉天色與雪光的映射下，成為一片大鏡子。

思考，鐵頭教官說的，換做對方的處境思考。

若他是那名狙擊手，從賭場五樓窗戶看避難所，角度不大，況且窗戶已被黑布遮住，只有一個辦法，和許願池的情況相同，上頂樓，爬出老虎窗，在屋脊的背面躺下，不但可以透過氣窗看見避難所屋內的情況，更不易被發現。

另有可能，對方直接闖進避難所。

不會。那小子是狙擊手，不是殺手。狙擊手的思考條件是距離、隱匿、天候、風速和視野。

再思考，他觀察過附近每棟房子，賭場的正面斜對多瑙河，背面是窄巷，防積雪過多，屋頂的坡度很大。兩面各有四扇老虎窗，這種天氣應該都關著，而此時屋頂已積一層雪。如果他登上頂樓，與其闖入背面房間再爬老虎窗上樓頂，不如利用中央樓梯間的窗戶，以免旁生枝節，而樓梯間是透的，第五層樓梯間正面和背面的窗戶，之間沒有屏障物。

轉移望遠鏡，果然勉強能從正面窗戶看到背面的，五樓以下前後窗戶的中間則是樓梯。

回想馬納羅拉那晚的襲擊，對方寧可選擇相距百公尺的制高點射擊玻璃窗內的目標，顯然怕引人注意，尤其怕惹小艾的注意。對方清楚自己是這季節馬納羅拉不常見的東方面孔單身客？當地居民隨時會當聊天材料對小艾說。為求隱匿，他做了壞的選擇。襲擊失敗後，追到稜線步道、追到維納斯港，他有非殺小艾不可的決心。

上回失手，這次必定極有耐心，不讓小艾有反擊的機會。

或者，賭場房間內根本沒這個人，小艾疑神疑鬼罷了。

三個小時過去，小艾凍得兩腿幾乎失去知覺，他伸手按摩大腿時已經想撤退，不過如果真有敵人，他也趴在凍結成冰的屋頂，會不會也到了該撤退或按摩腿的時候？

等待。

大型遊覽車駛進四季酒店大門前的車道，陸續下來十多名觀光客，兩個男人在飯店門口抽菸，穿緊身運動衣紮馬尾的女孩跑過公園，鐵鍊橋上的汽車塞成長龍。

抽菸的人增加到七名。

增加拿相機的女人，她對著雪中大橋拍照。

增加穿大衣戴毛帽在飯店前講手機的男人。

鐵鍊橋上的汽車幾乎不曾移動。

紮馬尾的女孩跑上橋。

又半個小時，對岸賭場的樓頂閃出一縱即逝的光線，小艾迅速眨眼溼潤眼球，從瞄準鏡看向避難所的窗戶，果然賭場樓頂有動靜，他移動SVU的槍口，距離六百五十公尺，微風，溼氣重，仍飄雪花。

填進第一枚子彈，稍稍壓低槍口。

河邊的餐廳在岸邊擺出桌椅，黑西服的服務生動作敏捷張起一把把的陽傘。

講手機的男人大步進四季酒店。

抽菸的人換了一批，兩男一女。

一頂白帽子出現在屋脊……槍口的消音器。

屏氣、槍管架在女兒牆、抵緊右肩窩……白帽子再出現，下面是雙眼睛。扣第一道扳機，扣第二道扳機，射擊。

SVU裝了滅焰與消音器，發出的射擊聲音是「噗」，右肩頂住後座力，但，不妙，扣下扳機的剎那，一片薄薄雪花飄到他眼皮前。

沒射中，白帽子前的屋脊激起一小群雪花。

他忍著肩痛往右兩個翻滾移至屋頂的邊緣，對方則必往左邊翻滾。百分之九十的狙擊手用右手射擊，不管左撇子、右撇子。左手不持槍，朝左翻滾是自然反應。

白帽消失。小艾移動槍口，忽然感覺一道氣流迎面而來，他直覺縮脖子。子彈擊中距他五公分的女兒牆上積雪。

穿圍裙提鋁盒的男人轉進河邊往四季酒店，桃太郎外送的小弟，鋁盒刺眼。

藍色雪衣的男人坐進面河的傘下，服務生送去咖啡。

鐵鍊橋上看不見甩馬尾的女孩跑。

汽車開始一公分一公分的移動。

小艾填入第二發子彈，他看不到白帽子，不過玻璃反射出賭場屋脊的槍口。挪動上半身的角度，瞄準鏡內出現槍口。

等待。

對方槍口轉向，小艾見到瞄準鏡映著日光的反射。

等待。

小艾右眼貼著瞄準鏡，剎那間，他見到對方的瞄準鏡、見到對方藏在瞄準鏡後面的眼睛、見到眼睛上沾著雪花的眉毛。他忍不住喊出：

「大胖！」

大胖的槍口微微上抬，小艾隨著扣下扳機，兩顆子彈穿透好幾百片雪花、越過大塞車的鐵鍊橋、在各型車輛上空擦身而過、飛過重新出現的跳動馬尾女孩、沒打擾手裡鋁盒冒出熱氣的桃太郎外送小弟。

書名：《炒飯狙擊手》作者：張國立出版社：馬可孛羅／城邦文化出版時間：2019年01月27日 分享 facebook

子彈掠過小艾左耳旁，他幾乎聽得見子彈發出的「咻」聲。他的子彈也沒打中目標，可是打中對方的槍，在飛散的粉雪中，依稀看見對方槍口戳出屋頂積雪的一陣雪霧即消失。

槍可能往下掉，對方失去了槍。

小艾填入第三發子彈，轉移槍口，對準五樓樓梯間的大玻璃，背光，只看見裡面有黑影晃動，小艾毫不猶豫射出第三槍。

正面玻璃抖了抖，不到一秒的堅持，浪頭撞到堤防似的整片墜落，才離開窗框立刻散成碎片。清楚看見背面的玻璃窗也於抖動中往後巷墜落，中間不再有人影。

馬尾女孩在積雪的橋面留下鞋印，她戴耳機，嘴裡規律的吐氣。

另一對男女坐進雪中的河岸咖啡雅座，喝的不是咖啡，是紅酒，服務生正為他們的腿蓋上毛毯。

四季酒店前的遊覽車換成保時捷，下來也綁馬尾的男子與不在意腿上沒有毛毯的女孩。

桃太郎外送小弟走出飯店，迫不及待點起菸。

收起槍，小艾從一旁的安全梯爬至樓下，戴緊黑毛線帽，豎直衣領，提著包往城堡山西面走，他遠離多瑙河，穿過馬路，穿過另一個不知名的公園，到達布達佩斯火車南站旁的地鐵站跳進二號線的電車。

二十分鐘後回到河的東岸，在聖史蒂芬大教堂旁打公用電話：

「怎麼樣？」

「沒看電視新聞呀？」沙皇狂笑，「觀光客用手機拍到有人從賭場樓頂跳樓自殺，記者說他大概連回程機票也輸了。來喝酒，我老婆吃你的炒飯上癮啦。」

沒去喝酒，他回地鐵站轉搭三號線，由布達佩斯西站搭火車往下一個避難所。

在車上他一刻也沒閉眼，手中緊緊抓著僅存的諾基亞手機。

為什麼是大胖？

本文摘自馬可孛羅出版《炒飯狙擊手》，讀書吧電子書提供，未經同意請勿轉載。