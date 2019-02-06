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春節天天讀小說　點數、咖啡讓你「有讀擱有掠」

2019-02-06 15:42聯合新聞網 「讀創故事」編輯台

愛看網路小說的朋友們注意了！國內最具話題的線上閱讀寫作平台「讀創故事」除了全新上架數萬本風靡兩岸的小說作品之外，更同時推出春節限定活動「２０１９豬事大吉 新春讀樂樂」，免費點數、咖啡大方送，讓你不只讀飽讀滿，更「有讀擱有掠」！

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起點、瀟湘、縱橫 網路最火小說、本土原創一次到位

全新引入包括起點中文網、起點女生網經典完本小說《帶著倉庫到大明》、《老衲要還俗》、《重生之盛寵甜媳》和《鳳回巢》等，瀟湘書院高評佳作《女帝本色》、《且把年華贈天下》、《京門風月》和《重生之國民男神》等，縱橫中文網推薦神作《超品戰兵》、《大逆之門》、《逆鱗》和《唐謀天下》等，超過萬餘本風靡兩岸讀者的網路原創大神作品陪書迷們讀小說過好年！台灣原創及出版作品同樣不遑多讓，御我《神次子》、笭菁靈異驚聳系列、雪倫《再說一次，我愛你》、聞人悅閱《琥珀》、楚國《太平裂碑記》、懷觀《劍魂如初》和齊克靖《大唐李靖》等，眾多本土新秀創作等你細細品嚐。

累積扣點達指定門檻 即享最高50％點數回饋

活動期間（即日起至3/14止）內於「讀創故事」全站閱讀線上小說累積扣點達指定門檻，即可獲得最高500點免費點數（扣滿300點送100點、600點送200點、900點送300點、1200點送400點、1500點送500點）。農曆春節至2/14西洋情人節期間，udn會員扣滿100點加碼再送50點回饋。

下載「讀創故事」APP 免費請你喝咖啡

此外，只要在活動期間內，下載iOS或Android版「讀創故事」APP，於APP首頁點按「新春讀樂樂」圖片連至活動網頁並完成登錄，即可兌換免費咖啡乙杯，限量前500名，先搶先享受！


讀創故事咖啡春節情人節閱讀風向球

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