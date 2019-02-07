臺版「西遊記」 收服臺灣各地妖精的奇幻故事

2019-02-07 12:00 聯合新聞網 讀.書.人



「多謝救命之恩。」 當姬羽躍上船時，但見灰甲大漢蹲在船舷之側，讓面色蒼白、胸口黑血還不斷淌出的徐聿平躺，大漢啞著嗓子道：「但，姑娘的這位朋友，只怕……」

文／東燁（穹風）

這一塊平台延伸向前，就是整片更為平坦的岩盤，在岩盤之上，有兩人正各執兵器激戰。其中一個穿著灰色鎧甲的胖大漢子，手中是一柄如巨螯般形狀怪異的大剪子，他似乎已經受傷，雙足行動有些不便，因此左足幾乎不動，只有右腳忽前忽後，以招架應對居多；另一個在他周身不斷繞行，出招快如疾風的對手，則是身著一襲黑紅相間的長衫大漢，那人容貌極為俊美，手中一口詭異的黑色長劍，劍走輕靈，驅動如靈蛇矯矯，不停窺釁伺隙，從笨重大剪子的招式孔縫間進擊，卻從不與對方兵刃相交。那灰甲大漢頭戴一頂圓盔，看不見五官，但兵器輕盈又步履矯健的黑衫漢子則一臉獰笑，似乎有意這樣遊走環伺，以消耗灰甲大漢在盔鎧與重型兵器的負荷下，一直快速耗失的體力。

「那穿鎧甲的只怕要輸。」姬羽皺眉，徐聿也看到了。兩人不曉得已經激戰多久，黑衫漢子毫髮無傷，且身形飄忽奇快，精神倍長，反觀灰甲大漢的那身厚鎧卻滿布劍痕，頭盔上也血汙斑斑，若不是仗著厚甲保護，只怕早已不知身中多少劍了。

「咱們去幫忙？」徐聿問，挪開腳步就想加入戰圈，但姬羽伸手攔住他，說道：「蠢死了，你睜大眼睛仔細瞧瞧，看這中間隔著什麼？」她這一說，又讓徐聿定睛細看，只見徐、姬二人這邊，以及纏鬥的兩者之間，竟似有一道如薄霧般時隱時現的紫色光影，在空中浮掠擺盪，就連一旁的激流上方也飄浮成片。

「結界？」徐聿從未真正見識過結界，這時也不確定，但姬羽點點頭。她足下一點，踢起一顆小石子，那石子飛出去，在結界上輕輕一碰，竟「嗤」地一聲被煉化成煙，看得徐聿瞠目結舌，又指著旁邊的湍流問道：「師姑，水下能過嗎？」

「水能過，但水裡的生物恐怕就不行，除非你想試試看。」姬羽皺眉搖頭，連徐聿也跟著沮喪。

「螯老兄，時至今日，你猶然死戰，又有何意義呢？」酣鬥中，黑衫漢子忽然一笑，開口說話。徐聿這才知道，結界雖能分隔兩邊，卻不能阻斷聲音。黑衫漢子連刺數劍，又呼吸平勻地說道：「咱們打了多少年，從水裡打到地上，從地上打回水裡，現在又從水中再到陸地，你這般苦苦死撐，阻我去路，最終卻難免要不敵一死，早知如此，又何必浪費時間？左右就剩半日不到了，你若有遺言，不妨現在說與我聽，看在纏鬥多年的份上，咱們也算有交情的仇敵，興許我還可以幫你完成遺願呢！」他不停笑說著，好像真的是在與故人閒敘一般，但手腳絲毫無礙，招招狠辣，足見功力深厚，更顯見成竹在胸。

灰甲大漢隻字不吐，奮起勇武，將手中螯剪猛撞硬砸，但每每總差了數寸，砸不中黑衫漢子的長劍，連兵器造詣僅只一般的徐聿也看得出來，纏鬥的二者之間，其兵器武功究竟孰高孰低。這時黑衫漢子驀地變招，雙足急點，身形飄忽，繞著灰甲大漢起伏竄動，黑色長劍更似靈蛇吐信，既抓不準出手的方位，更難以適時應對，灰甲大漢接連被刺數劍，往後倒退幾步，已經被逼到結界邊上。

「小心了，那可是你自己布下的結界呢！」黑衫漢子獰笑著，他出招更快，連續兩劍砍在灰甲大漢的肩上，一劍自那大漢肩頸間護甲的縫隙中透入，鮮血噴濺起來，另一劍更直指對方雙眼，若不是螯剪猛然砸下，想拚個同歸於盡，才逼得黑衫漢子非得收招閃避，只怕這時勝負已分。

「呸，好無恥的打法哩！」黑衫漢子冷笑。他讓過一剪後，身形忽低，又是兩劍刺出，但劍尖甫出即回，灰甲大漢才剛閃過，黑衫漢子竟以意想不到的速度，繞到他的背後，又是兩劍遞出，一劍砍在盔甲上，一劍卻傷及灰甲大漢的腰間甲縫，再帶出長長血花，鮮血噴到結界上，也是嗤然蒸散。

便在此時，黑衫漢子發現了結界另一端的徐聿二人，他笑道：「怎地還來了幫手嗎？螯老兄你原來還藏了伏兵哪！不過很可惜，他們卻過不了你的結界哩。」

「別過來！」灰甲大漢開口嚇阻，徐聿他們第一次聽到這人的聲音，莫不都心頭一驚，那人聲若洪鐘，響亮如雷，震得偌大海洞似有回音。灰甲大漢只說了這三個字，心神一不寧，胸口即又中劍，幸好都被鎧甲擋下。

兩劍不成，黑衫漢子猛一縮身，向後退出丈餘，他一停下腳步，忽然仰天大笑起來，讓徐聿感到納悶，而姬羽則忽然暗叫一聲：「不妙，那黑衣漢子的妖氣變得好強！」

徐聿也是一愕，不及開口相詢，黑衫漢子睜大雙眼，兩眉高軒，一綹細髯飄動，欣喜若狂地叫道：「一百年了，終於又一百年了！天可憐見，總算讓我又等到這一天了，哈哈哈哈……」朗笑聲中，他忽然往前急竄，身法較之前更加詭異快速，左趨右繞，往往在不合理處旋身變招，黑色長劍快得讓徐聿再也看不清楚。只見灰甲大漢此時已毫無招架之力，喳喳之聲不絕，都是利劍砍削在他身上的聲響。那黑衫漢子就如發狂一般，身形如鬼似魅，長劍亦如瘋魔亂舞，在最是癲狂之際，他猛然間一凝身，就立在灰甲大漢背後，那大漢完全還未能轉身應變，背上已被長劍刺中，利刃透甲而過。這一幕看得徐聿與姬羽連驚呼都不及，只能錯愕不已。

「終於又到了百年一次的雙闇月。我說過，就只需要這片刻時間，便足以讓我取你性命。」黑衫漢子手握劍柄，低聲冷笑。

「起碼又擋了你一百年。」灰甲大漢的聲音瞬間宏亮不再，他胸前被利劍透出，鮮血兀自滴流，連圓形頭盔下緣也殷紅成片，顯然口中吐血，但語氣依舊堅定。

即在此時，姬羽悄悄輕扯徐聿的衣袖，跟著急躍而出。原來灰甲大漢中劍之後，元力頓消，那道他布下如紫霧般的結界也隨之淡去，終至消失無形。結界一失，姬羽已經跳入戰圈，她一聲不響，兩旋靈火凌厲劈出。黑衫漢子沒料到姬羽會猝然襲擊，險些應變不暇，長劍抽出，待要再指向姬羽時，兩旋靈火照著門面已然劈下，將那黑衫漢子打得連退數步，滑入台地邊緣的湍流之中。

一見那人落水，徐聿本來還心中一喜，就盼那漢子會直接被激流所溺斃，不料灰甲大漢卻驚呼道：「不好，雙闇月之時，他妖力大盛，落水就更難敵對了！」說罷，他不顧自己早已站立不住，竟推開躍到他身邊伸手相扶的徐聿，手裡抓著螯剪，跟著往湍急海流中一躍而下。

突如其來的轉變，讓徐聿與姬羽措手不及，一齊奔近岸邊張望。但見湍流中猛然噴濺出大浪，一隻巨大的黑色雙頭蛇急竄出來，兩條蛇頭共連在一尾蛇身上，分別自左右朝他二人侵襲。姬羽見狀，雙足一蹬，躍高避開，靈火急劈而下，打在左蛇頭的頭頂，蛇頭不閃也不避，硬是承受一擊，卻依舊張開大嘴，露出尖銳毒牙朝著姬羽腳踝咬去。姬羽見牠竟然不畏靈火，也吃了一驚，連忙縮腳，在半空趁勢翻了一圈，反掌又劈在蛇頸上，但巨蛇仍然不為所動，卻扭回頸子，大嘴朝著姬羽再咬。姬羽接連劈砍都傷不了牠，心中也自詫異，她變招極快，一腳踩在岩洞邊的隆起處，迴身正對著巨蛇已經張開的大嘴，雙掌連揮，數道靈火旋飛而出，打進巨蛇口中。那巨蛇「嘶」的一聲，蛇信遽吐，不但三次都擋下靈火，更將姬羽重重擊掃開去，讓她又跌回岸邊上。

與這同時，另一側的右蛇頭衝向徐聿，但徐聿可沒有姬羽的好身手能凌空飛躍，他站在岸邊，挺起利劍，奮力向前刺出。那太初劍不愧是匯聚數十代玄靈宗方尊靈力的至寶之物，劍尖一掃，竟割破蛇頭嘴邊鱗甲，只一劍就將其嚇退。徐聿一劍得手，立時往前追擊，不料原本逐退姬羽的左蛇卻盤旋回來，將徐聿攔腰掃倒，跟著右蛇再度猛地探出，正要一口咬下時，大浪中嘩地又竄出一物，卻是一隻灰色巨蟹。那巨蟹的硬殼上滿是割紋，一口螯鉗雖然看似笨重，但揮舞起來卻非常迅速威猛，大鉗橫截而出，從巨蛇的右蛇頸根處狠狠鉗下。彼此正糾纏不開時，姬羽已經又再次躍起，她數次攻擊都不能奏效後，於是祭起玄靈眼來，打算拚盡全力一搏。那瞬間她額上青光綻開，凝聚成線，直射左蛇眉心，而左蛇依舊絲毫不懼，又咧開血盆大口，呵出一口腥臭味極濃的惡氣，惡氣團聚如霧，竟也能擋下姬羽額間射出的靈光。

「我攻牠中路！」見巨蟹與姬羽各與左右蛇頭僵持，徐聿大叫一聲，忍著被巨蛇掃倒的疼痛，不顧安危地再度爬起身，奮盡全力，挺起短劍，朝著巨蛇雙頭連結的中間位置要狠狠刺下。姬羽身在半空，連忙高叫：「不可！」但她話聲未落，徐聿已經快步搶到岸邊，對著那隻黑紅兩色鱗甲相間，通體渾身都散發詭異暗色光澤的蛇妖，奮力遞出利劍。只是他劍尖距離蛇身雖近，但偏偏就在刺入之前，一抹闇紫色的幻彩卻突然掠過眼前，徐聿猛然抬眼，見紫色闇光錦簇如花團，在他眼前一旋，尚不及看個清楚，光團中激射出一根細長的黑色尖刺，早將徐聿透胸而過，刺倒在地。

書名：《東海伏妖誌（上卷）》作者：東燁（穹風）繪者：氫酸鉀出版社：聯經出版出版日期：2018年12月26日 分享 facebook

那黑刺電閃即收，縮回紫色光團裡面。姬羽看得分明，原來那竟是蛇妖倒捲起來的尾部尖端，光團如瓣，共有六片，映閃著令人生畏的妖光。它倏地刺倒徐聿後，立刻又朝巨蟹而去，巨蟹大鉗還夾著蛇頸，同樣不及放開，只見光團中又是一抹黑影刺出，在巨蟹堅厚的甲殼上瞬間刺穿好幾個窟窿，冒出汩汩黑血。受到如此重創，巨蟹的大螯立時鬆脫，蛇頸圈轉，反過來纏住巨蟹身軀，將牠牢牢鎖住，蛇尾再一擺，光團又起。就在致命的一擊即將刺下前，姬羽大喝一聲，收了玄靈法眼，不與蛇妖硬拚靈力，卻祭出那日在玉山巔上，用以牽制獠人的懾靈奇術。她雙掌圍拱，一團巨大的紅光如火彈出，重重打在蛇妖身上，將牠彈了開去，撞上湍流之側另一邊岩壁。那團紅火雄烈不絕，彷彿有著巨大黏性，將偌大蛇妖黏在石壁上，任憑牠兩條蛇首與一節長尾瘋狂擺動，濺起啪啪不斷的洶湧水花，卻怎麼也掙脫不開。

爭取到這片刻餘裕，姬羽毫不遲緩，她左右手靈術齊施，在地面與水中接連布下數道結界，回頭時，但見灰色巨蟹不知何時已退到岸上，又幻化為人形，正是方才那個灰甲大漢。大漢一手提起胸口中刺、已經昏厥不醒的徐聿，牠自己似也痛苦至極，沉聲喊道：「妳那結界無法阻牠太久的，快走！」說罷，將徐聿肩上左膀，右手提著大剪，更不回頭，朝著海洞出口大踏步走去，姬羽也急忙跟上。沿途還有紫色螢火閃爍照明，卻見地上滿是淋漓血汙，都是灰甲大漢與徐聿身上滲出的。他們邁步急行，一路退到洞口時，無頭妖還兀自守在不遠處，當即撐船過來，見了此情此景，嚇得一句話都說不出來，只能手忙腳亂地幫忙。姬羽臨登船前，一回身，輕喝一聲，玄靈神眼又開，青光綻處，將海洞入口堅矗數百年的岩盤轟然擊垮，巨大碎石紛紛墜下，砸入海中，掀起滔天大浪，更揚高陣陣塵煙，直到海風將灰煙吹散時，那海洞早已被巨石填掩，再看不出洞口的位置。

「多謝救命之恩。」當姬羽躍上船時，但見灰甲大漢蹲在船舷之側，讓面色蒼白、胸口黑血還不斷淌出的徐聿平躺，大漢啞著嗓子道：「但，姑娘的這位朋友，只怕……」

「他不會死，也不能死！」姬羽只覺得自己心都空了，眼神茫然。她探出手來，掌心捂在徐聿湧出黑血的胸前，青光罩住傷創，靈力源源注入，以延續徐聿的心臟跳動。她今日一戰，對手之強，完全超乎想像，且忽見平常生龍活虎的徐聿竟爾重傷，生死難料，心中悲惶驚駭之甚，更是兩千八百年來首見。青光閃映，靈力毫無保留地貫注進徐聿胸前，她望著那張滿是血汙的面孔，不知怎地，多少與之相處時的過往前昔，竟一一逐漸浮現腦海，諸多飛揚跳脫或唯唯諾諾的表情，都比現在雙目緊閉、血痕斑斑的模樣要來得生動萬分。姬羽滿臉是淚，卻咬著牙，用強硬的口吻，對不省人事的徐聿喊道：「以我玄靈宗初代方尊之令，徐聿你不准死，聽到沒有！」

本文摘自聯經出版《東海伏妖誌（上卷）》，讀書吧電子書提供，未經同意請勿轉載。