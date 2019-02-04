親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2019台北國際書展
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
閱讀風向球
故事連載
閱讀專題
讀書人專欄
中小學生讀物選介

新春「讀」樂樂 udn會員週週獨享暢銷電子書限時折扣

2019-02-04 07:00聯合新聞網 udn 讀書吧

分享

漫漫春節連假，還沒想好怎麼過嗎？不如買本好書閱讀過好年吧！udn電子書城「讀書吧」推出「２０１９豬事大吉 新春讀樂樂」春節限定活動，滿滿優惠，讓愛讀書的你邊買邊開運！

人氣暢銷電子書 限時、限量獨享折扣優惠

分享

˙《八千里路雲和月》（聯合文學）

白先勇暌違17年最新散文集，集結自2002年散文作品「樹猶如此」以來所發表的各類散文篇章，描述走訪中國大江南北、追尋父親足跡的軼事。這本書帶你一窺當代文學巨擘的家國情懷、人物記錄和閱讀感懷。

按此購買（udn會員結帳輸入折扣碼「8000m」，再享獨家折扣，只有5本）


˙《真確：扭轉十大直覺偏誤，發現事情比你想的美好》（先覺）

比爾˙蓋茲送給全美大學生人手一冊的畢業禮物！十個扭曲認知的直覺，如何造成我們誤解身處的世界？面對二分化、負面、直線、恐懼、失真、概括、宿命、單一、怪罪和急迫，各種人們日常生活中渾然不自知的直覺偏誤，這本書用活潑的數據實證，嘗試改變人你我的思維方式。

按此購買（udn會員結帳輸入折扣碼「fact」，再享獨家折扣，只有5本）


˙《空汙世代的肺部養護全書：PM2.5、霧霾威脅下，口罩族的求生指南》（三采文化）

身處空汙世代，你最需要的一本書！比病從口入更難預防的呼吸致病原因，空汙每年造成800萬人提早死亡。防範空汙，從這本書開始！教你如何選擇口罩、如何戴口罩，以及在有空氣污染的環境下，如何運動才能保健康。

按此購買（udn會員結帳輸入折扣碼「air」，再享獨家折扣，只有5本）


˙《媳婦的辭職信：在婚姻裡我選擇不當媳婦，勇敢抛下婆家束縛後，奇蹟竟一一出現》（采實文化）

一個平凡女人的真實故事，引發韓國社會爆炸性的討論！職場上不管工作再久都可以辭職，為什麼不想當媳婦的時候，卻不能辭職呢？這是一個真實的、勇敢的、重新找回自己和愛的女人故事。同時也存在著妳的故事，妳的眼淚，妳的出路……

按此購買（udn會員結帳輸入折扣碼「woman」，再享獨家折扣，只有5本）


全館購書滿額結帳最高再享82折 訂電子雜誌加贈期數

除此之外，活動期間只要在udn電子書城「讀書吧」購買電子書，全館消費不限金額結帳再享88折，單筆消費滿額最高可享82折（電子雜誌、電子報紙同享優惠），該筆訂單並可再獲得等值現金的U利點數。同時，訂閱指定電子雜誌更享有加贈期數的期間優惠，包含《天下雜誌》（訂1年送1年）、《財訊》（訂1年送半年）、《職場英文》（訂1年享17折）…等。想了解更多限定好書、獨家優惠，歡迎前往活動網站一探究竟！


雜誌電子書媳婦讀書吧春節

相關新聞

讀書人看過來 ３秒神預測你的豬年閱讀運勢

2019-02-03 16:00

【月讀好書】《美麗男孩》痛心、焦急的父愛與毒癮拉鋸戰

2019-02-02 16:00

社福不是慈善，法律沒有局外人！

2019-01-04 18:33

2019線上雜誌生活節　全國百刊雜誌與數位閱讀平台響應

2019-02-01 06:00

挫折的教養世代，需要被肯定的正能量

2019-01-31 09:00

哭泣不代表脆弱，你其實不必一直保持完美

2019-01-29 09:00

2018年台灣法語譯者協會─法國巴黎銀行翻譯獎 結果公布

2019-01-28 09:00

台灣飲食妙趣聞，考考你的台菜小常識

2019-01-25 15:00

挑戰肉品生鮮度，顛覆想像的「全聯」經營學

2019-01-24 08:00

白先勇／謫仙記──寫給林青霞

2019-01-23 09:00

解套緊張婆媳關係，找回人生主導權

2019-01-21 09:00

拋開年齡包袱，追夢才會返老

2019-01-19 11:00

六場文學與音樂盛宴 名作家楊照陪你聽音樂

2019-01-16 10:00

108年好書交換活動開跑，國立臺灣圖書館邀您一起愛書愛地球

2019-01-15 07:00

《我是留德華》留學生們都懂的餐桌難題

2019-01-14 14:00

【月讀好書】《東京鐵塔》精悍又柔情的「歐卡桑」

2019-01-12 09:00

《跟著月亮走》揭密韓國瑜從政夢與選戰歷程

2019-01-11 09:00

穿越時空的阿德勒，解密親子因果之旅

2019-01-09 12:27

捕捉幸福生活　從質感日系唯美照開始

2019-01-08 10:00

【月讀好書】《熊與夜鶯》再現俄童話與奇幻王國

2019-01-04 14:00

林芳萍／歡迎回家！芭芭

2018-12-19 15:07

東京建築女子：30趟觸動人心的空間巡禮

2018-12-15 16:00

吳鈞堯／暗門迎月光：評《三個月亮》

2018-12-14 14:21

吳鈞堯／我煨暖了，你離開的背影

2018-12-13 17:14

2018台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎 入圍名單公布

2018-11-02 14:30

2018【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】八月起開始徵件

2018-07-25 12:14

郭強生／歲月如歌

2018-11-28 18:21

「感同身受」導致身心超載？重新發掘你的獨特能力

2018-11-09 18:14

馬桶上吃飯：在台移工無可喘息的契約鐐銬

2018-11-08 18:39

希臘版「延禧攻略」王室鬥爭的駭人史詩故事

2018-11-08 17:17

完美主義讓自己活得很痛苦？「活出自我」的正向思考法

2018-11-06 18:26

十萬元的右手：外勞制度切斷她的手，碎了她的夢

2018-11-01 15:02

星期五的書店

2018-10-25 18:13

《不眠之城》／同一輛計程車搭乘兩次

2018-10-25 16:10

寶島監牢：一名印尼妻子的千里尋夫記

2018-10-25 15:10

《刺蝟的願望》／「等待」也是一種愛的方式

2018-10-23 16:37

《我們都是時間旅人》／古老的光芒

2018-10-17 17:20

【繪本】獨一無二的，我自己的博物館

2018-10-12 16:58

百年降生：給下一代的島嶼紀事

2018-10-11 14:53
看更多

熱門文章

讀書人看過來 ３秒神預測你的豬年閱讀運勢

2019-02-03 16:00

臺灣人琅琅上口的賀年歌是怎麼來的？──六首經典新年歌曲的誕生

2019-02-03 09:00

《野豬渡河》 反殖民的歷史輪迴

2019-02-03 12:54

《我們的島》 閱讀台灣的美麗與哀愁

2019-02-03 12:53

春節開卷大吉－《從彼山到此山》

2019-02-03 12:52

優人物／廖寶秀 摸透故宮陶瓷器 品味中國茶文化

2019-02-03 23:50

吳敏顯／年來年去

2019-02-04 06:10

【青春名人堂】阮光民／零咖逼

2019-02-04 06:00

【剪影】梁正宏／花的聽見

2019-02-04 06:07

【客家新釋】葉國居／布碎仔

2019-02-04 06:04

【話題徵文：生活中的氣味】李達達／不應該的香腸味

2019-02-04 06:00

珠立葉／豬寶盒

2019-02-04 06:00

新春「讀」樂樂 udn會員週週獨享暢銷電子書限時折扣

2019-02-04 07:00

【慢慢讀，詩】張錯／京都三十三間堂

2019-02-04 06:03
看更多

留言

Top