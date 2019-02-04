新春「讀」樂樂 udn會員週週獨享暢銷電子書限時折扣

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2019-02-04 07:00 聯合新聞網 udn 讀書吧



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˙《八千里路雲和月》（聯合文學）

白先勇暌違17年最新散文集，集結自2002年散文作品「樹猶如此」以來所發表的各類散文篇章，描述走訪中國大江南北、追尋父親足跡的軼事。這本書帶你一窺當代文學巨擘的家國情懷、人物記錄和閱讀感懷。

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˙《真確：扭轉十大直覺偏誤，發現事情比你想的美好》（先覺）

比爾˙蓋茲送給全美大學生人手一冊的畢業禮物！十個扭曲認知的直覺，如何造成我們誤解身處的世界？面對二分化、負面、直線、恐懼、失真、概括、宿命、單一、怪罪和急迫，各種人們日常生活中渾然不自知的直覺偏誤，這本書用活潑的數據實證，嘗試改變人你我的思維方式。

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˙《空汙世代的肺部養護全書：PM2.5、霧霾威脅下，口罩族的求生指南》（三采文化）

身處空汙世代，你最需要的一本書！比病從口入更難預防的呼吸致病原因，空汙每年造成800萬人提早死亡。防範空汙，從這本書開始！教你如何選擇口罩、如何戴口罩，以及在有空氣污染的環境下，如何運動才能保健康。

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˙《媳婦的辭職信：在婚姻裡我選擇不當媳婦，勇敢抛下婆家束縛後，奇蹟竟一一出現》（采實文化）

一個平凡女人的真實故事，引發韓國社會爆炸性的討論！職場上不管工作再久都可以辭職，為什麼不想當媳婦的時候，卻不能辭職呢？這是一個真實的、勇敢的、重新找回自己和愛的女人故事。同時也存在著妳的故事，妳的眼淚，妳的出路……

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