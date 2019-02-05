詞窮必讀！完勝親友的拜年賀詞大全

2019-02-05 14:00 聯合新聞網 讀.書.人



分享 facebook

到了春秋時期，「它它」出現了威力升級版—「它它巸巸」，這是山東地區春秋時期限定吉祥話，建議與「受福無期」、「壽老無期」、「男女無期」一起服用。

文／黃庭頎、謝博霖

「它它巸巸」可說是一句歷史悠久、淵遠流長的吉祥話，無論是西周還是東周都非常愛用。不過隨著時代的變遷，也產生過不同的面貌。早在西周時期，青銅器銘文就曾經出現「它它受茲永命，無疆純佑」和「阤阤降余多福」的用法，這裡的「它它」和「阤阤」都表示經常、永遠的意思，就是祭祀者希望過世的祖先或神明，可以經常保佑他擁有很多的福氣。

到了春秋時期，「它它」出現了威力升級版—「它它巸巸」，這是山東地區春秋時期限定吉祥話，建議與「受福無期」、「壽老無期」、「男女無期」一起服用。這句吉祥話主要流行於齊國和邿國。齊國是大家熟悉的春秋五霸之一，而邿國可能覺得有點陌生，這是一個位於山東地區的小國家，在《左傳》出現過幾次，因為國內發生動亂，後來就被魯國給併吞掉了。春秋時期山東地區可說是走在流行時尚的尖端，常常以齊國為中心出現外界跟不上的新詞彙，而邿國大概也受到影響，所以開始使用「它它巸巸，某某無期」的搭配。

吉祥話的涵義

在解釋這句吉祥話之前，先為大家說明一個簡單的文字學小概念。話說這個「它」跟「也」字，看起來好像是不同的兩個字，不過最初都是在表現蛇的形狀。現在會變成兩個字，是因為分擔了不同的字義，才漸行漸遠、分道揚鑣。這兩個字的源頭，其實就是同一個字，在早期並沒有什麼太大的分別。一個殘留至今的現象可以證明這件事，那就是我們常常作第三人稱代詞使用的「它」跟「他」，後者的部件有「也」，就是這個混用現象的殘跡。而與其說是混用，不如說一開始古人就沒當成是兩個字，「他」反而是「也」、「它」的同源活化石。

因為這個緣故，所以學者看到金文裡的「它它」與「阤阤」，便直覺的視為同一組詞。事實上，「它它」與「阤阤」在古典文獻裡面並不少見，像是《詩．君子偕老》「委委佗佗」或是《詩．巧言》「蛇蛇碩言」，「委委佗佗」就是我們現在說的「虛以委蛇」的「委蛇」，也可以寫作「逶迤」。「委蛇／逶迤」本來是形容蛇在匍匐爬行的樣子，後來引申為曲折蜿蜒或順應隨便的樣子。而「蛇蛇碩言」則是夸夸其談，欺騙人的意思。正因為「委蛇」、「蛇蛇」有這層曲折蜿蜒的味道，所以「它它」與「阤阤」在金文裡又可以引申為不絕無窮之意。

巸巸，其實就是古典文獻裡的「熙熙」，像是《左傳．襄公廿九年》「廣哉熙熙乎」；《周書．大子晉篇》「萬物熙熙」；《老子》「眾人熙熙」。或者我們現在常講的「熙熙攘攘」，都是形容廣大眾多的意思。

所以我們解釋「它它巸巸」的方法很簡單，就是把「它它」和「巸巸」的意思加在一起，於是就變成了綿延不絕、廣大茂盛的意思。如果再加上「受福無期」、「壽老無期」、「男女無期」這些吉祥話，那就是希望福氣、年歲和後代子孫綿延不絕，枝繁葉茂，永遠沒有盡頭。

吉祥話小故事

說到釋讀古文字，一定很多人感到好奇。到底考古學家或是文字學家是怎麼解讀出這些稀奇古怪的文字呢？難道是像電影演的那樣，把文物挖出來之後三秒鐘就讀懂內容嗎？還是有什麼密技法寶，可以打開血輪眼看懂這種字在寫什麼？其實都不是的，現在就讓我們用「它它巸巸」做例子，來看看學者們是怎麼解釋這個以前從沒見過的吉祥話。

事實上最早的時候，學者們並不是把「它它巸巸」解釋成綿延不絕、廣大茂盛的樣子。當大家看到青銅器出現「它它」與「阤阤」的時候，第一個想到的是《孟子．離婁下》的「施施從外來，驕其妻妾」，因為「它」、「也」在古代是混同的，加上國文老師總是強調「施施」要念成「ㄧˊㄧˊ」，不可以念「ㄕㄕ」，那「施施」和「阤阤」根本就音義相同啊，看起來就是同一組詞沒錯了，於是就把兩者聯想在一起。

不知道各位是否還記得孟子講的這個「齊人有一妻一妾」的故事？「施施從外來」講的是那個跑去墓園偷吃祭品的丈夫，得意洋洋回來跟妻妾炫耀的樣子。因此，學者們很快的就把「它它」與「阤阤」解釋成喜悅和樂，但這個時候麻煩卻來了。在所有的銘文裡面，絕大多數的「它它巸巸」都和「某某無期」一起出現，只有甚六鐘銘文出現「我以樂我心，它它巳巳（巳巳、巸巸，古代相通），子子孫孫，羕（「 永」）保用之」，在這裡用喜悅和樂的樣子來解釋「它它巳巳」，雖然沒有什麼問題，但是其他的文句卻很難解釋，像是「它它巸巸，男女無期」難道要翻譯成「好開心呀，希望我的子孫永無止盡」嗎？

因此，學者開始考慮另外一種讀法。他們將眼光放到「委委佗佗」，注意到「委蛇」這個古語可以有修長委曲的意思，進一步引申為無窮不絕，而這正好可以和「某某無期」的意思產生連結。所以，「它它巸巸」並非指喜悅和樂的樣子，而是無疆無期的意思，「它它」取不絕無窮之意，「巸巸」則取廣大眾多之意。若是以這個意思解釋「它它受茲永命，無疆純佑」和「阤阤降余多福」兩句銘文，就會發現不論「它它」或「阤阤」都是形容祖先降下來的福氣或保佑，顯然用「綿長無盡」來解釋是比較合理的。

「它它巸巸」的解釋因為相對比較合理，所以很快獲得大多數學者的認同，甚至補充《爾雅．釋訓》「委委佗佗，美也」的典故，來加強這個解釋的說服力。從這個小故事可以看到，古文字學家在解釋一個沒見過的詞語時，是需要進行多方面考量的，不只是字形要講得通，詞語解釋也要找到和文獻能夠對應的證據，最重要的是，必須回到銘文本身的脈絡去解讀，才有可能得到真正理想的答案。

活學活用

一日清晨，樊遲手上揮舞著一疊罰單，氣沖沖地從外面跑進來，對著子貢抱怨：「五張！這禮拜我已經收了五張罰單！」

子貢拍拍他的肩膀說：「兄弟，你還好嗎？有什麼問題說出來，我罩你！」

樊遲大怒說：「這個禮拜還沒過完，我居然已經收了五張罰單了！」

接著他將罰單怒甩在地上，只見罰單中出現一個紅色的小布包，子貢湊過去伸手拉出，原來是一個縫著「它它巸巸」字樣的御守。

他看著樊遲，只見樊遲囁嚅道：「這……這是我媽縫給我的。」

子貢大笑，無奈地看著樊遲說：「你把這個放在什麼地方？」

樊遲回答：「車上啊！」

子貢聽完，只是微微一笑：「樊老弟啊～『它它熙熙』意思雖好，但你可放錯地方了，難怪你的罰單綿延不絕，沒有盡頭哪」！

本文摘自臺灣商務印書館出版《穿越吧吉祥話：周朝的漢字劇場》，讀書吧電子書提供，未經同意請勿轉載。