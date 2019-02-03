讀書人看過來 ３秒神預測你的豬年閱讀運勢

迎接農曆過年，udn電子書城「讀書吧」推出春節限定活動，讓愛閱讀的讀書人新春「讀」樂樂、閱讀開運過好年。即日起，至「２０１９豬事大吉 新春讀樂樂」活動官網，線上抽出豬年閱讀流年運勢籤，「讀書吧」將為您揭密最神準的閱讀開運法！

分享 facebook

【上上籤】萬事大吉，好運旺整年

新的一年，想全盤掌握運勢嗎？閱讀將為你帶來更多強大的「整體」運勢，新年新氣象，自己的好運自己顧，抽中本籤者將可掌握強大的「開運攻略」，金豬年絕對讓你萬事大吉，好運旺整年！

【上上籤】萬事大吉，桃花朵朵開

新的一年，想揮別爛桃花，迎接好人緣嗎？閱讀將讓你更懂愛，感受扶搖直上的「桃花運」，抽中本籤者將可掌握強大的「心機妙招」，金豬年絕對讓你萬事大吉，桃花朵朵開！

【上上籤】萬事大吉，官運亨通

新的一年，想對財富有更大野心、更強衝勁嗎？閱讀將為你帶來更強的「事業」運勢，面對快速多變工作局面，抽中本籤者將可掌握強大的「職場眉角」，金豬年絕對讓你萬事大吉，官運亨通！

【上上籤】萬事大吉，健康如意

新的一年，想改變自己舊有壞習慣，調整好自己的身心健康狀態嗎？閱讀為你帶來更多好心情，抽中本籤者將可掌握關鍵的「健康密碼」，金豬年絕對讓你（妳）萬事大吉，健康如意！

【上上籤】萬事大吉，人氣滿溢

新的一年，還在為人際關係與交友狀況煩惱嗎？閱讀讓你信手拈來句句經典、為你帶來更多絕妙靈感，抽中本籤者將可掌握超人氣的「好友秘訣」，金豬年人氣王非你莫屬！

想知道最完整的閱讀流年運勢嗎？快來抽支好籤，掌握好運勢！