【月讀好書】《有毒姻親》婚姻中逃不了三角關係

2019-02-05 10:00 聯合新聞網 讀.書.人



文／蘇珊・佛沃（Susan Forward, Ph. D.）&唐娜・費瑟（Donna Frazier）

★國際知名心理專家、美國版《情緒勒索》與《母愛創傷》作者蘇珊•佛沃另一力作。

★呂秋遠（律師）、鄧惠文（精神科醫師/榮格心理分析師）、賴奕菁（精神科醫師；《好女人受的傷最重》作者）同感推薦！

通常到了認真許諾、約定終身那一刻，你應該已經非常了解你的伴侶，也見過或聽說過對方的家庭成員和狀況，例如哪些家人是溫和寬容的大好人，哪些是專橫霸道的控制狂，哪些又是愛裝可憐以博取同情的受害者角色。

也許現在回頭看看，你會想起當初隱約感覺到自己即將陷入姻親風暴的徵兆，像是對方冷漠的態度、揮之不去的壓力和緊張，或是幾通無禮的電話和言語攻擊等。這些暗藏細節、披露真相的事件往往是未來一連串麻煩的開始，而且就像電影一樣鮮明，隨時都能在腦海中反覆播放（不過，如果不愉快的情況隨著時間煙消雲散，沒有形成持續性的行為模式，那就沒什麼大問題）。

在安妮（31歲，平面設計師）的案例中，準婆婆對她個人專業決策的反應就是姻親問題的危險信號。

「我跟喬都還沒結婚，露絲就開始數落我了。之前我為了工作做了很多宣傳，也有在電話簿上登廣告，因此婚後我並不打算改姓，好節省不必要的成本和麻煩。可是露絲很生氣，她在婚禮彩排晚宴上用大到足以讓我和其他人聽見的音量對喬說，她認為我野心太大，一定會把事業看得比先生還重。當然啦，她覺得我的工作沒什麼用，可是她自己也有自己的事業啊！雖然我沒說什麼，但是內心火冒三丈，有種被羞辱的感覺，再加上當時的場合也不好爭辯，所以我就一笑置之，試著討好她。」

喬的媽媽露絲對安妮非常挑剔，動不動就批評或貶低她，這種行為是很明顯的警訊。安妮是不是該為此重新考慮，想想到底要不要嫁給喬？當然不用。不過，要是露絲的態度一直沒有改善，安妮和喬就得面對接踵而至的夫妻問題，婆媳之間也會出現需要化解的齟齬。

日子一天天過去，安妮始終沒有找到「對的時機」來解決這項難題。婚後四年，她心裡依舊充滿憤怒與羞辱感，而且非常自責，覺得自己不應該忽視早期的警訊，任由露絲恣意妄為。安妮跟大多數擁有有毒姻親的人一樣，一開始就察覺到這段婚姻並不是兩個家庭的快樂結合，相反的，伴侶的父母還會以充滿敵意的方式來接管、掌控這段婚姻。由於不想破壞愛情世界中的浪漫氛圍，也希望未來的公婆或岳父母能喜歡、接納自己，因此很多人都選擇抵抗現實，將自己囚禁在無聲的痛苦裡。

事後回想起來，安妮驚訝地發現，原來自己一直很努力說服自己，認為婚禮彩排晚宴那件事只是一時的不愉快，沒想到接下來幾年出現更多「一時的不愉快」：

「我真的很希望能討露絲歡心，甚至還很有把握，一旦她了解我這個人，就一定會喜歡我。但這些根本就是笑話，因為婚後的情況變得更糟。後來我想，要是她當了奶奶，事情應該會有所改善，結果……現在我們有兩個小孩，她還是一樣動不動就隨便批評我。」

為什麼我們明明知道自己面臨棘手的姻親關係，卻往往任憑時間流逝，坐等問題自動消失？因為我們死命抓住一堆看似可靠又令人安心的陳腔濫調，以為那就是處理姻親問題的最佳解答。這些「保證」不僅深深嵌在我們的集體信念系統（collective belief systems）裡，就連親朋好友也時常提出同樣的觀點作為建議。當我們帶著恐懼，意識到現在或未來的姻親並不是盟友的時候，腦海中就會率先冒出這些信念，我稱之為「姻親迷思」，因為大多時候這些都只是一廂情願的想法，並不符合現實。我們就像抱著一條破舊的安全毯，在陳腐的思維中尋求慰藉。

*

有毒姻親的行為

接下來我們會仔細剖析的有毒姻親行為，深入探討他們常用的手段、方法及背後的動機。就我多年的經驗來看，大部分的人都認為研究對方的行為舉止根本沒用，所以不願意退一步審視，以客觀的角度重新思考，理由不外乎是「我沒得選擇」、「我就是沒辦法跟他們切割」、「我總不能請人把他們幹掉吧」、「反正我們沒辦法改變別人」，所以何必花心思呢？很多人就是抱著這樣的態度，從來沒有真正檢視有毒姻親的行為及其對自己和伴侶所造成的影響，導致自身的情緒反應不斷累積、越來越強烈，最後被沉重的絕望感壓垮；更糟的是，有些人甚至還會發展出固定的回應，以致在無意間稱了對方的意，變相鼓勵他們的行為模式，形成一而再、再而三的負面迴圈。

五種典型的有毒姻親類型包含： 書名：《有毒姻親》作者：蘇珊・佛沃 (Susan Forward, Ph. D.)出版社：寶瓶文化出版日期：2019年02月 分享 facebook

◎挑剔型

會因為你的想法、偏好、信念系統、價值觀或處事方式跟他們不一樣，就認定你能力不足，或是有性格上的缺陷。此外，那些愛找人背黑鍋的姻親也屬於挑剔型——不管你或你的伴侶出了什麼問題，都是你的錯。

◎吞噬型

把你的結婚證書當成賣身契，要你在「簽下去」之後拋棄自我，全心全意投入、經營家庭生活，跟他們保持密切的關係。

◎控制型

認為他們的孩子（也就是你的伴侶）沒有能力應付生活中的大小事，還是由他們來做比較好，因此時常親自介入干涉。控制型姻親不僅要求絕對服從，而且還會依照你取悅他們的程度給予有條件的愛。

◎脫序型

幾乎或完全不控制自己的癮頭、婚姻衝突與財務問題，經常製造混亂把你的伴侶捲進去，甚至影響到你的原生家庭。

◎排擠型

刻意採取激烈、殘酷且往往帶有虐待性質的手段傷害所謂的「外人」，同時積極挑撥離間，讓你和伴侶之間產生心結，企圖破壞你們的婚姻關係。

這五種分類之間並沒有明確的界線，很多有毒姻親同時具備好幾種類型的特徵，例如有些時候很挑剔，有時又無孔不入、全面滲透你的生活，不過從他們跟你和你伴侶之間的交往關係來看，大多都可以歸納在某一個特定類型，而這些類型常見的行為模式就是我們要討論的重點。透過深入分析與真實案例的輔助，你會更了解各種有毒姻親，知道該如何應對自己的公婆或岳父母，進而看清事實，朝改變邁進。

●本文摘自寶瓶文化出版《有毒姻親》