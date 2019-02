【月讀好書】《美麗男孩》痛心、焦急的父愛與毒癮拉鋸戰

文/大衛‧薛夫(David Sheff)

等候真是折磨,但除此之外,我也別無他法。

稍晚,光著腳,穿著睡衣的傑斯柏輕輕地走進廚房,用他清澈的眼睛抬頭看著我們。他爬上凱倫的大腿,嚼著一片土司。接下來,打著呵欠的黛西大步走進來,頭髮揪成一團。

我們沒有說一句關於尼克的事,不想讓他們擔心。但很快地,我們就得告訴他們。他們感覺到有什麼不對勁。他們知道尼克不在家。

終於傑斯柏問:「尼克呢?」

我盡量不露出太多情緒,回答說:「我們不知道。」

傑斯柏開始哭。「尼克還好嗎?」

「我們不知道。」我顫抖地說。「希望如此。」

這種恐懼延續了四天。

然後一天晚上,他打電話來。

他的聲音顫抖,但仍讓我們如釋重負。

「爸……」

「尼克。」

他的聲音彷彿來自一個黑暗的隧道深處。

「我,」聲音很虛弱,「我搞砸了。」發自喉嚨的嘆氣。「我碰到麻煩了。」

「你在哪裡?」

他告訴我在哪裡,我掛掉了電話。

我開車到聖拉斐爾的一間書店後面的小巷子,跟他碰面。我把車停下來,走出車外,旁邊是一排垃圾桶和箱子,到處散落著空瓶子、碎玻璃、破掉的紙箱,和髒污的毯子。

「爸……」

那悶悶的沙啞聲從其中一個垃圾箱後傳來。我走向聲音來源,推開丟棄在此的箱子,轉過角落,看到尼克搖搖晃晃地走向我。

我的兒子,修長強壯的游泳選手、水球選手、帶著陽光般微笑的衝浪選手,此時卻手腳瘀青、臉色發黃、骨瘦如柴,眼睛是兩個空虛的黑洞。我走到他面前,他整個人癱在我的手臂裡。他的腳拖在地上,幾乎是由我抱著。

在車裡,在他昏過去之前,我告訴他,他必須去戒毒中心。

「沒什麼好說,」我說,「你沒有別的選擇了。」

「我知道,爸。」

我沉默地開回家。尼克短暫地醒來,用貧乏單調的語調喃喃地說他欠人家錢,他要還某個人錢,否則會被殺,然後又昏過去。有幾次他醒過來,咕噥一些話,但沒有人聽得懂他在說什麼。

接下來三天,虛弱生病的他偶爾會喃喃自語,像得了熱病一樣不斷顫抖,縮在床上啜泣和大哭。

我雖然嚇壞了,但也因為他說他會去戒毒中心而感到鼓舞。我打給他剛上高中時,我們去看過的那家機構,約好了見面時間。但是在會面的那天早上,當我提醒他我們要去戒毒中心時,他叛逆地看著我。

「絕不可能。」

「尼克,你一定得去。你說你會去。」

「我不需要戒毒。」

「你答應過的。你差點死掉。」

「我搞砸了。如此而已。不用擔心,我已經學到教訓了。」

「尼克,不行。」

「你聽我說,我沒事的。我絕對不會再做那種蠢事了。我已經知道甲基安非他命有多危險了。那玩意太恐怖了。我不是笨蛋。我不會再碰了。」

我停下來。我沒聽錯?「結晶狀的安非他命?」

他點頭。

這消息滲透進我腦裡。上帝啊,不。尼克居然吸了甲基安非他命,這讓我驚恐萬分。我對這種藥也有過親身經驗。

*

我在柏克萊大學的第一年夏天,查理從土桑搬到北邊來,來唸暑期學校,因此我們合租了一間公寓。一天傍晚,他回到家,把牆上一面二手店買的鏡子拆下來,放在一張咖啡桌上。他打開摺好的小紙包,把裡面的東西倒在鏡子上:一小堆結晶狀的粉末。他從皮夾裡抽出一片單面刃的刮鬍刀,用來切這些結晶,鋼片有節奏地敲打著鏡面。他一邊把這堆粉末排成平行的四列,一邊解釋說麥可──修車技工麥可,一個毒販──手上沒有古柯鹼了。因此查理買了這些結晶粉狀的甲基安非他命。

我用一美元紙鈔捲起的管子,從鼻子吸進這幾列粉末。這些化學物質讓我的鼻腔發燙,眼睛泛出淚水。甲基安非他命不論用鼻子、用抽菸方式,或用注射方式吸食,都會很快被身體吸收。一旦進入血液,它幾乎會立刻直達中樞神經系統。當它到達我的中樞神經時,我聽到像用汽笛演奏的吵雜音樂,覺得好像有煙火在我腦袋裡點燃。甲基安非他命會讓腦中化學傳導素的分泌量激增到平常的十倍到二十倍,其中受到影響的傳導素主要是多巴胺,但也包括血清促進素和正腎上腺素,讓它們就像黑道分子射出的子彈一般爆發開來。我覺得棒透了──超級自信又幸福。

甲基安非他命啟動化學傳導素的分泌之後,也會阻止傳導素被吸收回儲存的囊,就像古柯鹼和其他興奮劑一樣。但不一樣的是,古柯鹼幾乎會被身體完全新陳代謝掉(並且在四十五分鐘內,藥效就會降低到一半),然而甲基安非他命的藥效卻會在十到十二個小時內都幾乎維持不變。當曙光開始透過有裂痕的窗簾滲進來時,我覺得筋疲力竭,抑鬱又煩躁。我上床睡了一整天,蹺掉所有的課。

我之後再也沒碰過甲基安非他命,但查理一次又一次地回去找那個修車技師麥可。他會連續吸食甲基安非他命長達兩個星期。

*

書名:《美麗男孩》作者:大衛.薛夫 (David Sheff)出版社:時報出版出版日期:2019年01月02日 分享 facebook

查理可以是一個很體貼、迷人、風趣幽默的人,但是吸食了甲基安非他命之後,他可能會在凌晨兩三點時,變得很惡劣刻薄。但在之後,不論他惹火的是朋友或陌生人,他都會一再道歉,而且令人信服,因此大多數人都會原諒他。我也原諒了他,原諒了太久。但後來他搬離柏克萊,回到土桑,我們便漸行漸遠。最後我們終於失去連絡。後來我得知,在念完大學之後,他的生活就被濫用甲基安非他命、古柯鹼,和其他毒品所占據。他曾經自願或被強制勒戒,曾數次撞車,曾因為嘴裡含著點燃的香菸就睡著,燒毀一棟房子,曾因吸食過量和意外被救護車送進急診室,也曾經被關入醫院和監獄。

然後查理在四十歲生日前夕過世。

酒精和海洛英是由肝臟分解,甲基安非他命則是由腎臟分解。因此在四十歲時,查理的身體終於不堪負荷。

願主的榮光照耀在你身上,查理。像傍晚的夕陽那樣溫暖。

聽我聽到「滾石」的歌,就會想到他。

當我聽到甲基安非他命時,也會想到他。所以當尼克說他在吸食甲基安非他命時,我覺得全身虛弱。

作者簡介

大衛.薛夫 (David Sheff)

畢業於美國加州大學柏克萊分校。薛夫擔任記者時曾訪問過約翰.藍儂、史蒂夫.賈伯斯等名人。薛夫豐富的文章與訪問記錄散見於《紐約時報雜誌》、《滾石》雜誌、《花花公子》、《有線》(Wired)雜誌、《財星》雜誌等。著作包括:《遊戲結束》(Game Over)、《中國黎明》(China Dawn)、《我們所說的:約翰.藍儂與小野洋子的最後主要訪談》(All We Are Saying: The Last Major Interview with John Lennon and Yoko Ono)、(Clean: Overcoming Addiction and Ending America’s Greatest Tragedy)。

他在《紐約時報雜誌》發表的〈我的嗑藥兒子〉(My Addicted Son)贏得美國心理學協會的「增進上癮症了解之傑出貢獻獎」。 薛夫於2009年獲選為《時代》雜誌百大最具影響力人物(The 2009 Time 100),與希拉蕊、歐巴馬、湯姆.漢克等人並列。