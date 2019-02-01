「2019線上雜誌生活節」開跑 號召全國百刊雜誌與數位閱讀平台響應

2019-02-01 06:00 聯合新聞網 讀.書.人



2019台北國際書展活動即將登場，台北市雜誌商業同業公會號召全國百刊雜誌與數位閱讀平台，將於今（民國108）年2月1日起率先於網路推出「2019線上雜誌生活節 讀雜誌真好」聯合宣傳平台，以一個月時間，集體於線上推出最超值、最優惠之雜誌訂閱方案，包括88本紙本雜誌，與全國11大數位訂閱平台內上百本電子雜誌，類別囊括流行時尚、商業電腦、藝術綜合、學習親子等，讀者只要輕敲鍵盤，即可同步獲得與書展現場一樣優惠的雜誌訂購資訊。活動至2月28日止，機會難得，敬請把握！

為延續全民閱讀風氣，嘉惠全國讀者以更輕鬆的方式閱讀更多雜誌出版品，台北市雜誌商業同業公會於今年2月1日至28日，推出「2019線上雜誌生活節 讀雜誌真好」聯合宣傳平台，讓有參展或無法參展的雜誌媒體與數位平台於線上集體宣傳，歡迎有興趣之民眾可於2月1日至2月28日期間至上網訂購，活動網址為http://www.magazine.org.tw/events/2019magazine/index.html

本活動也將於台北國際書展世貿一館現場發放宣傳DM，邀請民眾至雜誌社實體攤位參觀選購。