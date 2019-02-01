「2019線上雜誌生活節」開跑 號召全國百刊雜誌與數位閱讀平台響應
2019台北國際書展活動即將登場，台北市雜誌商業同業公會號召全國百刊雜誌與數位閱讀平台，將於今（民國108）年2月1日起率先於網路推出「2019線上雜誌生活節 讀雜誌真好」聯合宣傳平台，以一個月時間，集體於線上推出最超值、最優惠之雜誌訂閱方案，包括88本紙本雜誌，與全國11大數位訂閱平台內上百本電子雜誌，類別囊括流行時尚、商業電腦、藝術綜合、學習親子等，讀者只要輕敲鍵盤，即可同步獲得與書展現場一樣優惠的雜誌訂購資訊。活動至2月28日止，機會難得，敬請把握！
為延續全民閱讀風氣，嘉惠全國讀者以更輕鬆的方式閱讀更多雜誌出版品，台北市雜誌商業同業公會於今年2月1日至28日，推出「2019線上雜誌生活節 讀雜誌真好」聯合宣傳平台，讓有參展或無法參展的雜誌媒體與數位平台於線上集體宣傳，歡迎有興趣之民眾可於2月1日至2月28日期間至上網訂購，活動網址為http://www.magazine.org.tw/events/2019magazine/index.html
本活動也將於台北國際書展世貿一館現場發放宣傳DM，邀請民眾至雜誌社實體攤位參觀選購。
關於台北市雜誌商業同業公會
台北市雜誌商業同業公會成立於1996年12月18日，為台灣地區唯一的雜誌產業公會。
成立宗旨為弘揚雜誌事業，協調同業關係，改善經營環境，增進業者之共同利益，並且以知識、視野、責任做為雜誌公會努力之目標。自創會以來，本會即以推動整體雜誌產業發展為己任，以促進廣義內容產業合作與前瞻性趨勢文化為目標，積極推動雜誌事業經營環境的積極推動雜誌事業經營環境的改造。本會網站榮獲行政院研究發展考核委員會『優質民間網站輔助計畫獎勵作業』99年(2010)獲”優質公益網站獎-生活資訊類組三獎”肯定。
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