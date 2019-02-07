叫不動的孩子，背後有很心急的大人

2019-02-07 09:00 聯合新聞網 讀.書.人



文／王宏哲

孩子在過多的壓力下，會把感官關起來

圖片來源：親子天下出版《教養的真相》 分享 facebook

我在臨床教學將近20 年，看過很多叛逆的孩子，發現他們之所以不聽大人的話，其實是大人在教養時做錯了4 件事：

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爸媽一定要記得，大人都做不到的事情，千萬別一口氣要求孩子都做到。例如，很多父母只要時間一趕，在開口交代孩子時，就是一連串不停地說「我再1 分鐘就要出門」，這樣只會讓孩子生氣、放棄，因為他聽不完整你的重點也做不到。

美國心理學家曾發現，單單一個指令裡，成人只能接收到7個上下的重點，6 歲以下的小朋友更少，大約3 ～ 5 個重點就是極限了。

管教的重點是，交代事情時，要讓孩子中斷正在做的事，讓視線看著你，且要以短小輕薄的句子為原則，愈簡單、愈明確、愈好理解的才是最理想的指令，而且要提出合理的要求，讓他們發自內心並付諸實現。例如：「9 點全部關燈睡覺」，可能就是

缺乏彈性的不合理要求；而「9 點～ 9 點半關燈睡覺」，就是較合理的要求，他們會比較願意接受。

父母太嘮叨，孩子會情緒反抗

當父母總是叨唸著孩子要把功課做好、要把玩具收好、要乖乖坐著吃飯時，多數孩子心裡想的是：「拜託，我會做啦！你

好囉嗦、好煩唷！」這種生活中大小事都要管的直升機父母，反而會讓孩子產生被動式抗議。

管教中的重點是，信任孩子會做好，所以交代他做好自己的事就好。雖然，很多時候孩子不一定會做得到，但如果一星期

裡有一天孩子能自己把事情都做好時，就要記得給予鼓勵與讚美，這才能讓孩子成長並從中發現自己的進步。

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現代父母工作忙碌，有時會在教養的過程中，無心用了一些情緒化用語，好比說：｢噢，你又把玩具亂丟，難道你不知道我每天工作很忙、很累嗎？再這樣下去，媽媽會瘋掉耶，你希望媽媽瘋掉嗎？……」等諸如此類的字眼，傾洩在和孩子的對話當中。

教養的重點是，當孩子做了搗蛋事時，用溫柔堅定的口氣，當他的面說：｢媽媽今天工作有點累，我們一起來把玩具收拾好，

你是我的小幫手，我等你！」當他跟著自己一起收拾時，記得要感謝他、讚美他，例如｢你真的幫了媽媽很大的忙」。

建立孩子的同理心沒辦法一蹴可幾，是需要慢慢訓練的，記住不要用罪惡感、羞恥感來讓孩子順從，這只會令他陷入兩難。只要好好地說出你自己的感受就好，別把工作上的壞情緒雙倍加諸在孩子的身上，這雖然有點難度，但非常值得一試！

只要孩子聽話，卻忘了傾聽孩子說話

對於要兼顧工作又要做家事的父母，在忙亂的過程中，還要顧及孩子的教養，確實是件很辛苦的事。有時候，當自己在工作時，孩子特別愛來煩你，這時多數媽媽都會說：｢沒看到我在忙嗎？在我忙的時候不要吵我……」等等，敷衍地把孩子趕走，

但孩子真的有話想跟你說，怎麼辦呢？

管教中的重點是，當孩子希望你聽，你卻沒空回應時，可以真誠的跟他說，自己正在忙，等忙完後就去找他。媽媽真誠的說出自己為難的地方，也是在訓練孩子等待、讓孩子願意相信媽媽。最後請記得，當你忙完時，一定要說到做到，去聽聽孩子想跟你說些什麼。

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本文摘自親子天下出版《全圖解教養的真相》，讀書吧電子書提供，未經同意請勿轉載。