挫折的教養世代，需要被肯定的正能量

2019-01-31 09:00 聯合新聞網 讀.書.人



文／王宏哲

圖／Unsplash 分享 facebook

親子關係的崩壞，可能源自於「對話」的崩解。為什麼我會這樣說？這是因為若父母不懂如何跟自己內心對話、不知如何跟孩子對話，於是大人跟孩子間雖然緊密，卻也帶來更多的緊張。父母要先收拾挫折的心情，肯定自己，再繼續努力。

每一本書的序言，對我來說都是真心話大冒險，因為我會把你當朋友一樣對話。我知道妳從有詩有遠方的女性，變成了身陷困境的媽媽，所以我要寫這套《教養的真相》，孩子沒有那麼壞，妳也是個認真的媽媽！那……沮喪的困境到底出在哪？

親子關係的崩壞，可能源自於「對話」的崩解。為什麼我會這樣說？這是因為若父母不懂如何跟自己內心對話、不知如何跟孩子對話，於是大人跟孩子間雖然緊密，卻也帶來更多的緊張。送妳一句話，就像看我直播一般，先幫你收拾挫折的心情，轉換內在負能量，我們，再一起繼續走下去！

1、給一直回到原點的「崩潰媽」：

沒有人是天生的爸媽，挫折是育兒必經的過程，連失敗都是在前進，沒有到不了的終點。

2、給擔心孩子會不會來不及教的「煩惱媽」：

只要他是個孩子，就永遠來得及，只是不同階段要用不同方法教導。

3、給看不到孩子改變的「失望媽」：

孩子不會不改變，讓他先感受到媽媽的愛，知道你是為他好之後，再一點一滴成長。我們習慣看得太短，失望得太早。

4、給不能理解孩子行為的「疑問媽」：

我們教的是孩子，並不是一台機器，育兒路上沒有所謂的SOP。孩子所以的脫序行為是正常的，這是因為他們就是從這些脫序中學習秩序。

5、給需要跨世代溝通的「夾心媽」：

那些令人難受的話，就不要聽進心裡。上個世代的好媽媽，也不一定能理解這個世代好媽媽的努力。

6、給覺得自己什麼都做不好的「挫折媽」：

別對自己這麼不好，你已經做得很好了；教小孩時，不用因為一件事做不好就全盤否定自己。

書名：《全圖解教養的真相》作者：黃宏哲出版社：親子天下出版日期：2019年01月10日 分享 facebook

7、給不想打駡但又不得已的「懊悔媽」：

非得拿出棍子那一刻，代表妳是真的已無計可施。對孩子打罵並不表示妳是個壞媽媽。妳需要的只是學習更多教養方法，而不是承載這麼多心理壓力。

8、給每天都瀕臨極限的「忍耐媽」：

善用另一半的體力、天馬行空、人來瘋等特質，把小孩丟給爸爸這個大玩具。排出專屬於妳的時間，找個懂妳的人說話，不用待在角落哭，説出來就會海闊天空。

9、給每天都忙到不行的「斜槓媽」：

人沒有十全十美，累了就要休息，尤其是每天都在做沒有成就感的事。找個時間好好和另一半或家人溝通，明白告訴大家妳需要怎樣的協助，家是大家共同擁有的而非你一個人的。

10、給期待有自己時間的「渴望媽」：

起身吧！適時營造孩子和爸爸專屬時間，他們的親子關係愈緊密，妳才能得到更多支持，留些空白空間和時間給自己，妳要先愛自己，才能去愛妳的家。

媽媽，相信我，「妳真的已經做得很好了！」

妳要先肯定自己，別人才會肯定妳。我真心誠意的盼望《教養的真相》，這本書裡的每段文字、每張圖表，都能成為溫暖妳的支持力量！

本文摘自親子天下出版《全圖解教養的真相》作者序，讀書吧電子書提供，未經同意請勿轉載。