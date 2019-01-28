2018年台灣法語譯者協會─法國巴黎銀行翻譯獎 結果公布

2019-01-28 09:00 聯合新聞網 讀.書.人



台灣法語譯者協會上週三(1/23)宣布2018年【台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎】由范兆延先生以譯作《一袋彈珠》榮獲首獎。

2018年台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎，文學類得獎作品《一袋彈珠》。 圖／台灣法語譯者協會 提供 分享 facebook

文學類首獎獲獎者范兆延先生。 圖／台灣法語譯者協會 提供 分享 facebook

2018年【台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎】文學類共徵得十二件符合資格作品，初選委員會成員為黃馨逸女士、陳蓁美女士及詹文碩先生。三位評審委員以六週的時間遴選出優秀的五件入圍作品，並於2018年11月1日公布入選名單。

2018年台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】文學類首獎《一袋彈珠》與評審團。 圖／台灣法語譯者協會 提供 分享 facebook

本屆決選評審團由五位專家學者組成，分別是政治大學歐文系教授阮若缺女士、專業譯者暨【台灣法語譯者協會翻譯獎】第二屆首獎得主馬向陽女士、比利時華語譯者喬海霖（Coraline JORTAY）女士、中央大學法文系副教授劉順一先生，以及台灣知名作家吳明益先生。

經過兩個月的詳細審閱，決選評審會議於2019年1月5日於台北「藝集生活」舉行。評審們先逐一評析並討論入圍作品，之後進行評分；最終由《一袋彈珠》獲得評審們一致肯定，給予此譯作下列評價：「譯者文筆精彩，譯文讀來無絲毫翻譯腔，流暢度令人讚嘆！譯文透過精準細膩的用詞與出神入化的轉化技巧，忠實又生動地呈現了原著中所刻劃猶太孩子面臨殘酷戰爭與納粹對猶太人之迫害的心境轉折，以及身陷困境與危難時永不放棄希望的執著。乃不可多得的絕佳譯作。」

決選評審團表示，台灣法語譯作的質量年年提高，整體而言，今年入圍作品在翻譯的語言轉換上皆有出色的表現；少數可避免的錯誤，除賴譯者投注更多工夫把關，也呼籲出版公司給予翻譯工作更理想的時間及條件，方能精益求精。此外，知名作家，也有多部小說翻譯成外文的吳明益先生特別指出：「相較於被引介到國際上的台灣文學，本屆翻譯獎入圍書籍類型更加多元，古典現代兼具，亦有傳達底層聲音的作品，對台灣讀者認識法國文學極有助益。」

2018年【台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎】頒獎典禮將在2019年2月12日於台北國際書展與法國館開幕儀式同時舉行。獎項的獨家贊助單位「法國巴黎銀行」台灣區總經理胡日新（Olivier ROUSSELET）先生將出席現場，親自頒發獎金五萬元及水顏木房魏榮明總監設計打造之獎座。