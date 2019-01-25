親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2019台北國際書展
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
閱讀風向球
故事連載
閱讀專題
讀書人專欄
中小學生讀物選介

首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

台灣飲食妙趣聞，考考你的台菜小常識

2019-01-25 15:00聯合新聞網 讀.書.人

文／曹銘宗 繪圖／林哲緯

分享

台灣辦桌文化的由來，與台灣民間宗教、節慶、習俗等活動息息相關，表面上是一群人圍著大圓桌共享美食，但背後也有深厚的人文底蘊。


閱讀小貼士

說到台灣美食，你會最先想到什麼呢？是風靡國際的經典小吃「蚵仔煎」，是老少咸宜國民手搖飲「珍珠奶茶」，還是氣味獨特、齒頰留香「臭豆腐」呢？

台灣美食應有盡有，能使用大相逕庭的食材入菜，有鹹食、有甜食，也有街邊小吃，也能是主廚大菜，近年來，更因為它挑起味蕾、食慾的同時，也能喚起對食物的共同回憶與美食，成為文創商品熱門設計主題。

然而，當你盡情大快朵頤的同時，你想過它們是從何而來?菜名由來又瞭解多少呢？也許，我們可以一起讀這本輕鬆趣味的好書，幫自己科普一下唷！


辦桌與總鋪師

台語俚諺說：「醫生驚治嗽，塗水驚掠漏，總舖驚食晝」，或說：「討海人驚風透，總舖師驚食晝」，就是在講台灣的「辦桌」和「總舖師」。

在台灣，「辦桌」(台語音pān-toh)不是指辦公桌，如果從飯桌去想的話，就知道是辦一桌宴席了。

如果只是辦一桌或幾桌宴席，那麼一位廚師就夠了。但如果是辦幾十上百甚至千桌，那麼就需要很多廚師，而負責設計菜單、安排上菜流程，並指揮、調度所有廚師及助手的統領就叫「總舖」，尊稱「總舖師」(台語音tsóng-phòo-sai)，以現代餐廳用語來說就是主廚或行政主廚。

以「總舖」來稱呼廚師的用法，在清代就有了。台灣清代文獻記載，當年台灣與廈門、金門往來的商船，在船上負責伙食者即稱「總舖」，有些商船的編制還有「副總舖」。

在日本時代，台灣也稱廚師為「廚子」(tôo-tsí)，當年的《台日大辭典》也收錄此一詞條。近年來，「總舖師」已被用在繪本的書名、電影的片名。但台語的「舖」(phòo)，意思是店舖，看來與廚房並沒有關係。因此，我會想到有一個中文字「庖」(ㄆㄠˊ )，《孟子》不是有一句名言「君子遠庖廚」嗎？「庖」的意思就是廚房或廚師，所以「總舖」是不是應該寫成「總庖」才對呢？

但很多台語文專家不贊同我這種說法，因為台語「庖」的音pâu，與「舖」的音phòo，有相當差距。

回到本文第一段的台語俚諺，就是說醫生最怕治療咳嗽，泥水匠最怕處理漏水，漁民最怕出海風大，那麼「總舖驚食晝」是什麼意思？台語的「晝」(tsi h)指中午，「食晝」(tsi h- tàu)是吃午餐，就是說「總舖師」最怕在中午時間「辦桌」了。

書名：《蚵仔煎的身世：台灣食物名小考》作者：曹銘宗出版社：貓頭鷹出版...
書名：《蚵仔煎的身世：台灣食物名小考
作者：曹銘宗
出版社：貓頭鷹出版
出版時間：2016年11月03日
分享

為什麼？因為辦桌一般都在晚上，這樣廚師就有充分的準備時間，但如果在中午，那麼準備時間變少，廚師就會很緊張了。

台灣辦桌文化的由來，與台灣民間宗教、節慶、習俗等活動息息相關，表面上是一群人圍著大圓桌共享美食，但背後也有深厚的人文底蘊。

辦桌最早的形式是外燴，就是主人聘請廚師來家裡辦幾桌宴席。如果場地太小，就找小餐廳、公家禮堂或更大的戶外廣場。辦桌每桌客人十至十二人，桌數可從幾桌到幾十幾百，甚至上千。

辦桌的菜色一般是十至十二道，傳統以閩菜為主，必有一道福州名菜佛跳牆。辦桌的改良，與酒家菜有關，從閩菜再融入粵菜、川菜、日本料理等，最後造就了「台菜」的名號。

台灣的辦桌，除了分享美味，也彰顯了人情味。

很多商家、公司，每年都會宴請員工「吃尾牙」、「喝春酒」，這種慰勞員工兼聯絡感情的活動，增加了員工的向心力。

對許多無家可歸的街頭遊民，很多民間商家或團體也會出資或募款來辦「尾牙宴」，讓他們在過年前享用一頓豐盛的美食。台北市萬華區遊民的「尾牙」，已舉辦多年，從數百到上千桌，展現了這個城市的溫暖。

●本文摘自貓頭鷹出版蚵仔煎的身世：台灣食物名小考》讀書吧電子書提供



閱讀風向球辦桌總鋪師曹銘宗貓頭鷹出版

相關新聞

社福不是慈善，法律沒有局外人！

2019-01-04 18:33

挑戰肉品生鮮度，顛覆想像的「全聯」經營學

2019-01-24 08:00

白先勇／謫仙記──寫給林青霞

2019-01-23 09:00

解套緊張婆媳關係，找回人生主導權

2019-01-21 09:00

拋開年齡包袱，追夢才會返老

2019-01-19 11:00

六場文學與音樂盛宴 名作家楊照陪你聽音樂

2019-01-16 10:00

108年好書交換活動開跑，國立臺灣圖書館邀您一起愛書愛地球

2019-01-15 07:00

《我是留德華》留學生們都懂的餐桌難題

2019-01-14 14:00

【月讀好書】《東京鐵塔》精悍又柔情的「歐卡桑」

2019-01-12 09:00

《跟著月亮走》揭密韓國瑜從政夢與選戰歷程

2019-01-11 09:00

穿越時空的阿德勒，解密親子因果之旅

2019-01-09 12:27

捕捉幸福生活　從質感日系唯美照開始

2019-01-08 10:00

【月讀好書】《熊與夜鶯》再現俄童話與奇幻王國

2019-01-04 14:00

林芳萍／歡迎回家！芭芭

2018-12-19 15:07

東京建築女子：30趟觸動人心的空間巡禮

2018-12-15 16:00

吳鈞堯／暗門迎月光：評《三個月亮》

2018-12-14 14:21

吳鈞堯／我煨暖了，你離開的背影

2018-12-13 17:14

郭強生／歲月如歌

2018-11-28 18:21

「感同身受」導致身心超載？重新發掘你的獨特能力

2018-11-09 18:14

馬桶上吃飯：在台移工無可喘息的契約鐐銬

2018-11-08 18:39

希臘版「延禧攻略」王室鬥爭的駭人史詩故事

2018-11-08 17:17

完美主義讓自己活得很痛苦？「活出自我」的正向思考法

2018-11-06 18:26

十萬元的右手：外勞制度切斷她的手，碎了她的夢

2018-11-01 15:02

星期五的書店

2018-10-25 18:13

《不眠之城》／同一輛計程車搭乘兩次

2018-10-25 16:10

寶島監牢：一名印尼妻子的千里尋夫記

2018-10-25 15:10

《刺蝟的願望》／「等待」也是一種愛的方式

2018-10-23 16:37

《我們都是時間旅人》／古老的光芒

2018-10-17 17:20

【繪本】獨一無二的，我自己的博物館

2018-10-12 16:58

百年降生：給下一代的島嶼紀事

2018-10-11 14:53

踩過落葉而來的獨步吟客

2018-10-09 16:39

不必為悲傷感到抱歉，放手才能獲得更多

2018-10-05 14:17

對治「拖、懶、慢」，唯有紀律才是王道

2018-10-02 16:46

「人行道生存記」直擊紐約街頭無家者的日常生活

2018-09-27 15:10

遠洋漁工職場生態　歷時4年第一手的圖文紀實

2018-09-20 11:10

王鼎鈞／世界上不一定有是非，卻一定有強弱(下)

2018-09-19 17:40

王鼎鈞／世界上不一定有是非，卻一定有強弱(上)

2018-09-19 17:31

王鼎鈞／左心房漩渦豈止「漩渦」而已

2018-09-19 17:20

王鼎鈞／書寫自身人生流轉的歷程，也是一代人走過的共同痕跡

2018-09-19 17:08
看更多

熱門文章

108年大學學測 英文科試題與解答

2019-01-25 12:18

108年大學學測 國文科選擇題試題與解答

2019-01-25 16:23

嚴凱泰女兒的信：有天我會拿到駕照，開你的車去看你

2019-01-25 20:23

108年大學學測 英文國文社會科試題解答出爐

2019-01-25 19:25

便宜的最貴！ 成大電機系教授點出為何要禁用華為

2019-01-25 10:18

年前發大財！11-12月期統一發票開獎 千萬獎號「88515559」

2019-01-25 13:31

國小營養午餐1餐18元 林佳新痛罵：什麼狗屁政府？

2019-01-25 16:37

學測國文／考生：中偏難 延禧攻略、羅大佑李宗盛都入題

2019-01-25 14:34

NBA／明星賽先發 詹姆斯、安戴托昆波出任隊長

2019-01-25 09:41

30萬挺韓留言蒸發 踩到網友禁忌…她也說是誤會

2019-01-25 09:00

大學學測第一天考完了！ 英文、國文、社會試題解答出爐

2019-01-25 19:15

被問「你漁市不熟齁」 韓國瑜秒回9字現場笑翻

2019-01-25 12:35

森林中發現人肉塊 同事驚恐自首「參與肢解過程」

2019-01-25 10:14

校長就愛賓士車？ 新北國中校長被爆擁5輛賓士輪停校園

2019-01-25 11:14
看更多

留言

Top