影／世代對決？郝龍斌、江啟臣同聲：合作與承擔

國民黨主席補選「郝江對決」態勢成形，讓黨內擔憂黨將陷世代對決爭議。前副主席郝龍斌上午表示，他願承擔世代合作與整合工作。青壯派立委江啟臣則說，改革群策群力，大家一起承擔與努力。

郝龍斌表示，他久任黨職，對黨的理念與問題知之甚詳；當過市長，有行政執行能力，會是補選黨主席合適人選，關鍵在無私的心，將來當選不以主席位置做跳板。

郝龍斌說，這次大選過程，就是很多人因為「主席定位問題」造成不團結與互相猜疑；他若當選會用無私的心成全黨內人才，讓他們有足夠舞台充分發揮，找到中興之主與接班梯隊。

郝龍斌認為，黨的改革與再造需要各年齡層參與，應該世代合作與整合，他願意承擔這個工作，「我也有非常多的青壯派支持」。

至於江啟臣參選是否有進一步企圖，郝龍斌表示，江參選一定有他的理念與看法，每個人都有看法都尊重。

上午率先完成領表的江啟臣則說，國民黨現在的問題不是世代交替，而是少子化問題；而國民黨面對世代也好，面對新的環境變化、新的民意改變也好，最重要是心態上必須轉換，不是年紀的問題，讓更多年輕人參與。

江啟臣認為，改革群策群力，大家一起承擔與努力，不管黨內怎樣形容這場黨主席補選，國民黨就是要團結、改變。

江啟臣說，這次選舉結果卻不理想，但仍有不少民眾支持國民黨與國民黨候選人，選後要面對整個大環境改變；國民黨2016、2020都沒辦法重新回到執政位置，要重返執政須重新檢討，更快速回應反映民意，做出貼近民意決策，包含議題立場與路線。

宣布參選國民黨主席的郝龍斌(右)上午出席國民黨新春團拜，向與會大老致意。 記者林俊良/攝影 分享 facebook