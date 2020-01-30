國民黨主席補選 郝龍斌、江啟臣世代對決

國民黨主席補選暗潮洶湧，副主席郝龍斌表態宣布參選，青壯世代立委江啟臣也磨刀霍霍。記者周志豪／攝影 分享 facebook

國民黨主席補選今、明兩天領表，前副主席郝龍斌、國民黨立委江啟臣表態參選，外界視為國民黨的「世代競爭」。郝龍斌臉書貼文引用NBA球星柯比布萊恩（Kobe Bryant）名言，強調「世代整合由我來承擔」；江啟臣則透過臉書收集上千分問卷，當成改造國民黨的第一步，他今天將前往領表。

郝龍斌昨指出，布萊恩生前名言「我可以接受失敗，但我不能接受放棄」，國民黨正需要如此，「世代整合由我來承擔」。

對於朱立倫說，國民黨需經自我辯證得到全新生命。郝龍斌指出，朱立倫揭示的改造，可以同心協力來完成，就從黨主席改選，踏出改造的第一步；面對民進黨的全面過半執政，新的美中關係而牽動的兩岸變局，國民黨需要自我質變的重生。

郝龍斌並引用國外「典範移轉」論點表示，舊典範崩解產生新典範，中間的關鍵質變是肇始於原典範與原世代的自我顛覆啟動而完成；他雖不是年輕人、新生代，但他介於兩代之間，並擔任過四任主席的副主席，他深切體認國民黨的問題、舊典範的瓶頸如何蛻變，「我無可推卸」。

江啟臣昨天臉書直播指出，他在網路公布問卷，四個小時就有一千三百多分回函，顯示大家都很關心國民黨改革；除了世代銜接、人才培育，更重要的是國民黨如何更貼近、更迅速反應台灣社會的主流民意，讓黨意與民意不會脫節。

江啟臣說，郝跟他都可以各自提出國民黨世代傳承的論述以及實際作法，在接下來的競選過程中也可以互相討論交換意見，一起為國民黨找到最好的做法。

國民黨立委廖國棟表示，外界難免視為「世代對決」，但國民黨體制轉化工程並非一人能做到，郝龍斌、江啟臣可思考「世代合作」。立委林奕華也說，國民黨元氣大傷，現應尋求世代合作，避免黨內擴大裂痕。前總統馬英九說，有競選不是壞事，大家比政見、比人氣，相信對黨的團結有幫助。

黨內也傳出，台南市議員謝龍介與前台北縣長周錫瑋也評估參選，但兩人尚未做最後決定。