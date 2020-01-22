藍黨魁補選／朱立倫勸進青壯派 江啟臣考慮承擔

國民黨主席補選各方矚目，總統大選後保持低調的新北市前市長朱立倫（左三）傳出約見青壯派立委，鼓勵江啟臣（右三）參選黨主席。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨主席補選，黨內擴大青壯及年輕世代接班的動作全面展開。前黨主席朱立倫昨天開始約見青壯派立委江啟臣及蔣萬安等，鼓勵參與黨主席補選。

黨主席補選，除了已宣布參選的前副主席郝龍斌、孫文學校總校長張亞中等大老，中央委員連勝文、前台北縣長周錫瑋也有人勸進，組發會前主委張雅屏昨天更率先發表黨主席參選宣言，現任青工總會長林杏兒也預計在今天常會後宣布參選。

據了解，江啟臣與其他青壯世代要角，大多認為朱立倫為適合人選，可以進行黨務改造與世代銜接功能，但若朱對黨主席一職無意爭取，江啟臣亦慎重考慮以青壯世代「任務型主席」出馬競選，大量引進青壯世代成員進入黨務決策系統，重振國民黨的聲望。

江啟臣這段時間也勸進朱立倫選黨主席，但被朱拒絕。據了解，朱立倫目標不在這一屆黨主席，所以不打算參加黨主席補選。朱立倫昨天在臉書發文表示，「政治是一種志業，是一種透過政策、價值，回覆人民期待的過程」，某種程度也傳達了他對自己「志業」的期待。

親朱人士指出，朱立倫想法是希望勸進及鼓勵青壯世代扛下黨再造的重任，特別是有社會支持及號召力的青壯派立委。親朱人士指出，江啟臣、蔣萬安志在台中市長、台北市長，但這和參選黨主席並不衝突，雖然參選的是黨主席補選，任期只有一年多，但愈是艱困挑戰，愈能展現黨內團結改革的勇氣，且未來的黨務工作，黨內大老也會透過改革委員會等各種方式，集體支持，不會讓年輕人單獨跳火坑。

郝龍斌拜會王金平 尋求支持

郝龍斌昨拜會立法院前院長王金平尋求支持。王金平坦言，國民黨在選後面臨最大的危機，未來是否能重生，新任黨主席必須能找回國民黨黨魂，讓人民期待、依賴及信任，並有能力解決財務問題。他與郝將進一步詳談，看看未來這幾天發展的情勢，再做最後決定。

台北市前市長郝龍斌（左）昨天向立法院前院長王金平請益，王金平表示必須喚回國民黨的黨魂讓民眾能有所期待。 記者林澔一／攝影 分享 facebook

郝龍斌表示，國民黨面對這麼大的潰敗，團結黨內重要的成員至關重要，王金平是黨很重要的資產，未來要在團結的前提下一起為黨打拚和奮鬥是他參選的初衷。

連勝文主張集體領導 要靠群體智慧

連勝文昨表示，國民黨不能再期待所謂救世主，一個人的力量撐不起來；國民黨應集體領導，要靠群體智慧。國民黨這次選舉雖敗，但不要兵荒馬亂潰敗，國民黨還有立委、縣市首長、議員等，基本力量還在，也還有五百多萬票的支持。針對是否願意承擔參選黨主席，連勝文表示，「不見得是我，也可能是其他優秀的同志」，並重申會與志同道合的朋友討論。

蔣萬安也表示，任何人願意出來承擔、提出國民黨未來改革的具體願景，都值得正面看待；未來國民黨改造工程，自己絕不會缺席，關鍵核心是黨的決策如何更貼近民意，且更快速反應外在民意的變化，這是未來改革重點。