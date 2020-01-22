親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
武漢肺炎疫情增
國民黨大敗檢討
蔡英文連任總統
罷韓投票將成案
陳師孟監委辭職
政治
軍事
綜合

藍黨魁補選／朱立倫勸進青壯派 江啟臣考慮承擔

2020-01-22 00:21聯合報 記者王寓中劉宛琳／台北報導

國民黨主席補選各方矚目，總統大選後保持低調的新北市前市長朱立倫（左三）傳出約見青...
國民黨主席補選各方矚目，總統大選後保持低調的新北市前市長朱立倫（左三）傳出約見青壯派立委，鼓勵江啟臣（右三）參選黨主席。 圖／聯合報系資料照片
分享

國民黨主席補選，黨內擴大青壯及年輕世代接班的動作全面展開。前黨主席朱立倫昨天開始約見青壯派立委江啟臣及蔣萬安等，鼓勵參與黨主席補選。

黨主席補選，除了已宣布參選的前副主席郝龍斌、孫文學校總校長張亞中等大老，中央委員連勝文、前台北縣長周錫瑋也有人勸進，組發會前主委張雅屏昨天更率先發表黨主席參選宣言，現任青工總會長林杏兒也預計在今天常會後宣布參選。

據了解，江啟臣與其他青壯世代要角，大多認為朱立倫為適合人選，可以進行黨務改造與世代銜接功能，但若朱對黨主席一職無意爭取，江啟臣亦慎重考慮以青壯世代「任務型主席」出馬競選，大量引進青壯世代成員進入黨務決策系統，重振國民黨的聲望。

江啟臣這段時間也勸進朱立倫選黨主席，但被朱拒絕。據了解，朱立倫目標不在這一屆黨主席，所以不打算參加黨主席補選。朱立倫昨天在臉書發文表示，「政治是一種志業，是一種透過政策、價值，回覆人民期待的過程」，某種程度也傳達了他對自己「志業」的期待。

親朱人士指出，朱立倫想法是希望勸進及鼓勵青壯世代扛下黨再造的重任，特別是有社會支持及號召力的青壯派立委。親朱人士指出，江啟臣、蔣萬安志在台中市長、台北市長，但這和參選黨主席並不衝突，雖然參選的是黨主席補選，任期只有一年多，但愈是艱困挑戰，愈能展現黨內團結改革的勇氣，且未來的黨務工作，黨內大老也會透過改革委員會等各種方式，集體支持，不會讓年輕人單獨跳火坑。

郝龍斌拜會王金平 尋求支持

郝龍斌昨拜會立法院前院長王金平尋求支持。王金平坦言，國民黨在選後面臨最大的危機，未來是否能重生，新任黨主席必須能找回國民黨黨魂，讓人民期待、依賴及信任，並有能力解決財務問題。他與郝將進一步詳談，看看未來這幾天發展的情勢，再做最後決定。

台北市前市長郝龍斌（左）昨天向立法院前院長王金平請益，王金平表示必須喚回國民黨的...
台北市前市長郝龍斌（左）昨天向立法院前院長王金平請益，王金平表示必須喚回國民黨的黨魂讓民眾能有所期待。 記者林澔一／攝影
分享

郝龍斌表示，國民黨面對這麼大的潰敗，團結黨內重要的成員至關重要，王金平是黨很重要的資產，未來要在團結的前提下一起為黨打拚和奮鬥是他參選的初衷。

連勝文主張集體領導 要靠群體智慧

連勝文昨表示，國民黨不能再期待所謂救世主，一個人的力量撐不起來；國民黨應集體領導，要靠群體智慧。國民黨這次選舉雖敗，但不要兵荒馬亂潰敗，國民黨還有立委、縣市首長、議員等，基本力量還在，也還有五百多萬票的支持。針對是否願意承擔參選黨主席，連勝文表示，「不見得是我，也可能是其他優秀的同志」，並重申會與志同道合的朋友討論。

蔣萬安也表示，任何人願意出來承擔、提出國民黨未來改革的具體願景，都值得正面看待；未來國民黨改造工程，自己絕不會缺席，關鍵核心是黨的決策如何更貼近民意，且更快速反應外在民意的變化，這是未來改革重點。

2020選舉國民黨

延伸閱讀

有可能選黨主席 連勝文：不能再期待救世主

朱立倫：政治是一種志業 回覆人民期待的過程

連勝文：世界最艱辛工作是在敘利亞拆彈、當國民...

郝龍斌將選藍黨魁 朱立倫動態受關注

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

朱立倫無意參選 江啟臣有望角逐國民黨主席

2020-01-22 02:11

藍常會今議改委會 中常委延選有爭議

2020-01-22 00:17

國民黨22日中常會 擬成立改革委員會

2020-01-21 21:04

青壯派再發難 組發會前主委張雅屏宣布參選黨主席

2020-01-21 19:14

郝龍斌拜會尋求支持 王金平透露黨主席要有這個條件

2020-01-21 18:37

國民黨喊改革 綠議員肯定「輔佐他們一起改革」

2020-01-21 18:25

林飛帆：選後是國民黨重生契機 應採納本土意見

2020-01-21 17:50

國民黨名拿掉「中國」？施明德半夜做夢說可改這樣

2020-01-21 15:35

被藍營粉專點名開除黨籍 游淑慧：管太寬

2020-01-21 15:15

國民黨1月薪水進帳 明辦感恩便當會黨工憂最後一餐

2020-01-21 14:22

有可能選黨主席 連勝文：不能再期待救世主

2020-01-21 14:04

有志黨主席 郝龍斌：不能把主席當跳板

2020-01-21 14:03

張亞中致國民黨公開信 籲黨打破黨主席選舉高牆

2020-01-21 12:30

連勝文：韓國瑜還是蠻厲害的 主角換別人結果還是一樣

2020-01-21 11:49

郝龍斌選黨主席 侯友宜：民意是決定黨意往前最大力量

2020-01-21 11:44

影／談敗選主因 郝龍斌：一中各表已非兩岸九二共識

2020-01-21 11:39

影／開除韓國瑜黨籍？連勝文：沒有必要

2020-01-21 11:31

國民黨喊改革 柯文哲：應好好思考下一步

2020-01-21 11:19

郝龍斌：吳斯懷被刻意扭曲 國民黨不應再找戰犯

2020-01-21 11:01

60歲退中常委？蔣萬安：年齡不是問題、心態才是關鍵

2020-01-21 10:59

藍粉專連署要開除韓國瑜、羅智強、游淑慧？游：他昏了

2020-01-21 10:58

影／角逐黨主席之位？連勝文轟中常會：浪費時間

2020-01-21 10:37

參選黨主席 郝龍斌：黨改革由下而上 公職掛帥世代參與

2020-01-21 10:37

朱立倫：政治是一種志業 回覆人民期待的過程

2020-01-21 10:21

國民黨改革聲浪風起雲湧 謝龍介：讓年輕人大膽去做

2020-01-21 10:19

連勝文：世界最艱辛工作是在敘利亞拆彈、當國民黨主席

2020-01-21 09:26

藍營逾60歲中常委全退？ 柯文哲：重點不是年紀是思維

2020-01-21 08:49

提改革3必須 郝龍斌參選藍黨主席

2020-01-21 00:33

黃復興幹部年齡偏高 改革大挑戰

2020-01-21 00:32

林榮德拋60歲條款惹議 國民黨暫緩中常委改選

2020-01-21 00:27

藍年輕里長喊跳槽逼改革 盧秀燕肯定改革火苗「莫世代對立」

2020-01-21 00:24

蔡總統給國民黨建議 禍福相倚失敗不是最糟時

2020-01-20 22:02
看更多

熱門文章

台灣淪陷！疾管署：國內出現首例武漢肺炎確診病例

2020-01-21 18:08

新竹馬偕貼公告 急診出現武漢肺炎觀察個案

2020-01-21 08:27

整理包／大陸9省市淪陷！台灣出現首例武漢肺炎 疫情、預防方法一次看

2020-01-21 22:54

新竹馬偕有武漢肺炎疑似病例？ 疾管署：醫院已撤公告

2020-01-21 09:11

「對陸醫療沒信心」發燒拖9天不就醫！ 她返台確診武漢肺炎

2020-01-21 19:24

大陸冠狀病毒肺炎證實會人傳人 15名醫護人員已被感染

2020-01-21 07:12

武漢肺炎肆虐 3分鐘了解疫情及預防措施

2020-01-21 09:56

藍粉專連署要開除韓國瑜、羅智強、游淑慧？游：他昏了

2020-01-21 10:58

武漢肺炎疫情隔岸燒 民眾自保這兩招最重要

2020-01-21 13:11

誇海口稱疫情「可防可控」 陸專家自己染上武漢肺炎

2020-01-21 19:50

大陸女遊客遊花蓮疑似武漢病毒病例 衛生局採樣送檢

2020-01-21 12:03

孫大千：總統大選充滿恐懼和仇恨 選後留下三難題

2020-01-21 08:21

林佳龍：已要求國籍航空評估是否暫停武漢航線

2020-01-21 20:43

竹市3例疑似武漢肺炎通報 1例排除2例尚待檢驗

2020-01-21 11:45

連勝文：世界最艱辛工作是在敘利亞拆彈、當國民黨主席

2020-01-21 09:26

馬英九推出「鼠年賀歲片」 再次挑戰一日外送員

2020-01-21 12:28

國內第一例武漢肺炎確診病例 返國全程戴口罩就醫

2020-01-21 18:22

2名疑武漢肺炎病例檢驗 疾管署晚間6時提早公布結果

2020-01-21 17:35

當年金門空戰8:0大勝共軍 國軍響尾蛇飛彈再進化！

2020-01-21 08:00

武漢肺炎陸確診309例9省市淪陷 武漢市施行「進出管控」

2020-01-21 22:48

國民黨名拿掉「中國」？施明德半夜做夢說可改這樣

2020-01-21 15:35

武漢肺炎病例增列黃色警戒 雄獅湖北團2月底前全停退費

2020-01-21 18:07

連勝文：韓國瑜還是蠻厲害的 主角換別人結果還是一樣

2020-01-21 11:49

89歲老翁不治 武漢肺炎累計死亡個案增至4宗

2020-01-21 07:23

香港專家：武漢肺炎超級傳播者很可能已經出現

2020-01-21 18:58

世衛組織最新公布 武漢肺炎已「可持續性人傳人」

2020-01-21 18:45

我國證實確診首例武漢肺炎 專家：做好長期抗戰準備

2020-01-21 19:33

遏制武漢肺炎疫情 李克強首提加強與台灣溝通合作

2020-01-21 09:20

周刊爆料喬貸款助詐騙犯潛逃 曾銘宗澄清不認識當事人

2020-01-21 08:50

武漢肺炎擴散 陸民嚴厲質疑當地官方曾企圖隱瞞

2020-01-21 20:51

【重磅快評】連明示、暗示都不可以！蔡英文真的詞窮了

2020-01-21 17:46

雲林副縣長選立委失利遞辭呈 縣長極力慰留今恢復上班

2020-01-21 12:22

武漢肺炎擴大！ 出遊日、韓、泰「如何買口罩」？

2020-01-21 13:28

被藍營粉專點名開除黨籍 游淑慧：管太寬

2020-01-21 15:15

慢台灣近1周 大陸將武漢肺炎列SARS同級法定傳染病

2020-01-21 09:27

台灣首例武漢肺炎確診後 好市多、各賣場口罩民眾狂搶

2020-01-21 22:05

黨主席補選「風向」？張雅屏：除了錢 我什麼都符合

2020-01-21 11:09

九二共識爭議 沈富雄：蘇起已棄甲只有馬英九還提調整

2020-01-21 12:32

家庭爆感染 港專家：武漢肺炎恐進第三波散播

2020-01-21 20:00

武漢出現醫院肺炎群聚 台灣增2名疑似通報病例

2020-01-21 15:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top