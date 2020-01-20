國民黨主席多未表態 郝、朱呼聲高

國民黨主席誰來接？2020大選國民黨慘敗，主席吳敦義請辭負責，國民黨主席誰接任成為關注焦點。目前除了有台大教授張亞中宣布參選外，朱立倫、江啟臣、連勝文都未表態。外傳周錫瑋已開始連署，前副主席郝龍斌則在評估中，最快這禮拜宣布參選，蔣萬安則表示不參選。

退黨狀態的鴻海創辦人郭台銘也被認為是人選之一，但已被郭辦澄清無此計畫。稍早也曾傳出黨內有人勸進前總統馬英九回鍋競選，但馬表示他已經做過黨主席了，暗示他不太可能回鍋接任，至於誰可能接任，馬英九說，「很快就會知道了」。

郝：全心為黨奉獻

國民黨中常會15日通過吳敦義和黨務主管總辭案後，郝龍斌曾在第一時間臉書發文，展現願擔重任的決心。郝當時強調，黨需要一位無私、不做任何個人政治規畫，以2個「全心」為黨奉獻，包括全心在未來一年協助黨度過這史無前例的危機，以及全心尋找並輔佐可以為國民黨中興之主。

國民黨立委林為洲認為，朱立倫當過縣市首長，了解民意所趨，夠接地氣，又曾當過國民黨主席，對黨務運作熟悉，資歷完整，更重要的是，朱立倫屬於黨內中生代，能成為黨與年輕世代的連結橋樑，但還是尊重本人意願。

國民黨立委蔣萬安受訪時則回應，目前沒有規劃選黨主席。他表示，國民黨未來的改造重點，應該是決策核心的模式要改變，怎麼樣讓決策機制可以更即時、快速反映外在變化，更貼近民意，這才是關鍵。未來不管是誰當黨主席，怎麼樣協助整體決策更貼近民意，更快速反映外在民意的變化，這才是黨主席要做的。

學者：50歲以下為佳

台大政治系彭錦鵬教授受訪時分析說，國民黨一定要提名50歲以下的人，才有機會應付新局與創新改革，如果主席未來要選總統，挑戰更大；他也說，以這次總統大選投票40歲以下的年輕人佔了75%，可見國民黨一定要年輕化，但這樣的年齡限制，其實就已經排除大多數檯面上的人了。

彭錦鵬說，目前看來，朱立倫還算能跟年輕人溝通，江啟臣有機會，郝龍斌與連勝文背負家族原罪不容易被接受。問題是，應該是誰與實際上選不選得上是另一個問題，彭錦鵬說，如果「應然」與「實然」不一致的話，國民黨的變革就更難了。

國民黨主席補選時程方面，30日、31日將受理參選人領表，每位參選人依規定要繳交作業費200萬元，然後就可以取得組發會提供的黨員連繫資料，2月3日、4日辦理候選人登記。議定3月7日由全體黨員投票產生新主席，當天還要一併舉辦由全體黨代表投票的中常委選舉。

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