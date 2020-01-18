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被問誰助選最雞肋 柯志恩：忘不了那雙「美白小腿」

2020-01-18 15:32聯合新聞網 綜合報導

韓國瑜日前為柯志恩輔選時，曾提及過去就學往事：「我就每天看她（女同學）又白又漂亮...
韓國瑜日前為柯志恩輔選時，曾提及過去就學往事：「我就每天看她（女同學）又白又漂亮的小腿，看完以後成績就一落千丈。」 記者潘俊宏／攝影
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國民黨籍立委李彥秀柯志恩，在2020大選中雙雙落馬，不敵民進黨籍的高嘉瑜羅致政。2人昨（17）日合體開直播，要跟民眾大談此次選舉的心酸。在直播中被問到「誰的助選最雞肋」時，柯志恩毫不猶豫地回答：「就是那一雙美白小腿」。

李彥秀與柯志恩昨日在「17嘴一波」一起直播，要與民眾分享選後心情，笑稱自己是「2個在野黨的在野女人」要來跟大家聊聊「是誰讓我們變成在野的女人？」直播中2人提及選後國民黨內部都說要檢討，且都已點出需要改進之處，但卻都沒有結果，讓柯志恩直言：「解決辦法到底是什麼？」。

2人被問及「誰來助選的效果最好」、「誰的效果最雞肋」時，柯志恩笑著說：「在我的選區，有一群大老婆來對我的幫助一定最大」接著說到最雞肋的部分，柯志恩則語帶激動地表示：「就是那一雙美白小腿」、「為什麼有人要一直在我的場子裡講美白小腿這4個字呢」，後來話鋒一轉，才說到最雞肋應是「讓我們民調掉了10%的某些不分區」。李彥秀則說，按照這幾天檢討下來，雞肋實在是太多了，太多因素參雜在其中才造成這次的選舉結果。

日前國民黨總統參選人韓國瑜為柯志恩助選時，自爆自己國中時因為坐在一名小腿「又白又漂亮」的女同學後面，才讓他成績一落千丈。韓國瑜「美白小腿」一說除了飽受外界批評，也讓長期注重婦女議題的柯志恩相當尷尬，至今仍無法忘懷。

2020選舉國民黨韓國瑜柯志恩李彥秀羅致政高嘉瑜

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