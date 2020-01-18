國民黨估韓會大贏37萬票 徐巧芯爆內幕：有神秘民調數字

國民黨選前內部估票時，認為韓國瑜可以大贏37萬票，沒想到落敗收場。圖為選後國民黨主席吳敦義宣布請辭。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2020大選日前落幕，國民黨在本次大選中慘敗，現傳出選前國民黨內部估票時，認為韓國瑜可以大贏37萬票，沒想到與選後結果完全相反。國民黨籍台北市議員徐巧芯就在節目上指出，那個估票表其實就像是「精神喊話」，真正的民調只有黨主席、選舉操盤手才看得到。此話一出，也讓節目來賓笑稱說這是「做夢的表」。

國民黨籍台北市議員徐巧芯在昨（17）日晚間節目【新聞面對面】上指出，國民黨之所以會自行預估大贏37萬票，是因為每到選舉，黨內都會進行估票，但「它其實就是一個參考用，就像是心理喊話，你希望可以開出多少票，就報這個票上來。」讓主持人謝震武直言，那這不應該叫做估算表，應該叫作「期望表」吧！

徐巧芯表示，事實上這個估算表就是「每個區黨部希望自己能夠開出多少票，就報多少票上來」，但之中的誤差就是來自「假如每個區黨部都多估100張票，加起來就是一個很可觀的數字」，層層的誤差造就了這個與結果相差甚遠的估算表。

接下來徐巧芯也提到，每次選舉最神秘的東西就是國民黨過去曾有的「民調中心」，此民調中心做出來的民調，只有2個人可以看，就是黨主席及該次選舉的操盤手，「真正準的東西只有2個人看」，而上述提到的估算表，就是給大家精神喊話用的，讓在場來賓驚呼連連。