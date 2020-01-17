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華府智庫 關切520後兩岸關係

2020-01-17 00:34聯合報 華盛頓記者張加、記者鄭媁／連線報導

蔡英文總統連任，美方對五二○後的兩岸關係有高度興趣。 圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統連任，美方對五二○後的兩岸關係有高度興趣。 圖／聯合報系資料照片
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國民黨總統、立委選舉失利，選後立即展開對美工作；國民黨不分區立委當選人、華府智庫「台美關係研究中心」執行長陳以信近日訪問華府拜會官員、智庫，並表態有意將智庫改名「國民黨台美研究中心」，持續推動國民黨對美工作。

駐美代表處政治組長、口譯哥趙怡翔昨天偕華府智庫學者在台北拜會國民黨，就台灣國防、兩岸議題交換意見。

據指出，美方對五二○後的兩岸關係有高度興趣；但針對國民黨二○二○敗選的黨內改革，隻字未談。

2020選舉國民黨趙怡翔陳以信台美關係華府

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