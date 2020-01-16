吳敦義辭國民黨主席 林榮德代理

國民黨昨舉行選後第一次中常會，黨主席吳敦義（前左）率領副主席及一級幹部總辭。 記者曾原信／攝影 分享 facebook

國民黨昨舉行總統敗選後首次中常會，場內外砲聲隆隆。黨主席吳敦義率黨務主管總辭，代理主席人選引發爭論，兩度休息協商後，政策會執行長曾銘宗代理黨秘書長，中常委互推林榮德代理主席，並提敗選檢討報告。黨主席補選三月七日投票，國民黨進入敗選後「再造階段」。

代理人選引爭論一度難產

國民黨昨天中常會上，砲火四射，代理主席人選一度難產，吳敦義更成為箭靶；場外除了反吳、挺吳人士互嗆，還有青年黨員、退伍軍人舉牌陳情，場面紊亂。

曾銘宗在常會後表示，當前他最重要業務就是辦理黨主席補選、中常委改選，一定要做到公開、透明、公正，希望選出最有代表性、最有能力的國民黨主席，帶領國民黨永續經營。林榮德說，國民黨受到空前的衝擊，他身為代理主席，最重要是平穩讓黨主席跟中常委改選圓滿順利，並選出能重振國民黨雄風的最適當人選。

吳敦義在最後一次主持常會前表示，一月十一日總統選舉未能勝選，立委選舉席次也沒能達到六十席目標，他要負應該的責任，「非常對不起，我愧對我的職責」。吳離開中央黨部，面對媒體時一度哽咽。

知情人士說，吳敦義在請辭前親批的最後公文，指定曾銘宗「代理主席」，但曾銘宗不具中常委身分，昨天從會前會、中午便當會到中常會，常委皆認為曾不具代理主席資格。

有中常委主張，依黨章規定，應慰留副主席曾永權並代理主席；但反對者說，曾永權身兼黨秘書長及總統大選競選總幹事，要為敗選負責，且吳已提出總辭，曾永權不能留下。兩派爭持不下，常會兩度休息協商，吳敦義處理完曾銘宗代理秘書長一案後就走人，常會援引人團法規定，由常委以投票方式互推林榮德為代理主席。

選黨主席？郝龍斌起手式

宣布請辭的副主席郝龍斌昨在臉書發文，此刻國民黨需要一位無私、不做任何個人政治規畫的黨主席，能全心在未來一年協助黨度過史無前例的危機，同時尋找並輔佐可以為國民黨中興之主。這項說法，被視為郝參選黨主席補選的起手式。