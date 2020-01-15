親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國民黨大敗檢討
大選結果各界評
組新內閣受關注
蔡英文連任總統
政治
軍事
綜合

日學者評大選：習近平失策、民進黨靈活應變

雄中老師用韓國瑜布偶當板擦 校方回應了

吳斯懷辭立委是假議題 國民黨權力結構不許他辭

2020-01-15 20:29香港01 記者孟芹府／報導

退將吳斯懷從名列國民黨不分區立委名單以來，即引爆社會爭議，甚至成為民進黨進攻的戰...
退將吳斯懷從名列國民黨不分區立委名單以來，即引爆社會爭議，甚至成為民進黨進攻的戰線缺口。 （中央社）
分享
2020年台灣大選，國民黨大敗收場，國民黨主席吳敦義跟充滿爭議的不分區立委吳斯懷，遭點名為本次選舉的「兩大戰犯」。1月11日敗選之後，國民黨內立即掀起要求吳敦義跟吳斯懷立即辭職的批判聲浪。吳斯懷本人表示，「未戰先降」不是他的作風，不改即將赴任台灣立法院的態勢。

儘管要求吳斯懷辭立委的浪潮如驚滔駭浪襲捲國民黨，但事實上，要求吳斯懷辭跟「會不會辭」是兩碼子事情。務實點講，吳斯懷不可能辭立委。

國民黨內的選舉，黨員投票率一向極低，黨員實際參與黨內投票者少之又少，但有一群黨員容易被動員、投票率也高，可稱「得之即得黨內大位」，即被戲稱為「投票部隊」的國民黨黃復興黨部。選舉之前雖有傳言，指出黃復興黨部對吳斯懷這個人選也非完全支持，對吳斯懷的支持是有分歧的，惟背後有「有力人士」力挺吳斯懷，才催使吳斯懷誕生，黃復興黨部並不是「非要吳斯懷不可」。

只不過，不論吳斯懷此人的評價爭議如何，也不論選前黃復興黨部的意見怎樣分歧，鐵打的事實就是「他確定是立委」，作為國民黨內最大票倉已在台灣立法院安插上自己的人馬，有可能不保吳斯懷，自斷自己臂膀嗎？而國民黨敗選後，顯而易見的是即將掀起黨主席之戰，首先傳出消息將叩問黨主席之位的有連勝文、朱立倫，另外蔣萬安、江啟臣甚至郝龍斌、馬英九的呼聲也很高。基於前述所言，如果有意問鼎黨主席大位、掌握黨機器者，贏得黃復興黨部支持的候選人原則上等同於「搶下先機，先贏一半」。在此前提下，有誰敢力挺拔除吳斯懷，得罪黃復興黨部？

無論現在喊改革、喊吳斯懷下台的人，喊得多麼大聲，喊得振聾發聵，只要想角逐黨內重要職務的選舉，必定都得跪倒於黃復興黨部龐大的票源之前，無一可以倖免於黃復興黨部的強大實力。所以，是誰力保吳斯懷得免於外部壓力而辭去立委之職？是誰讓黃復興黨部擁有不成比例的話語權？實是國民黨本身的權力結構力保吳斯懷，是國民黨本身的選票結構力挺吳斯懷，是不積極參與選舉的黨員們放縱了吳斯懷。

黃復興黨部其實主要由一群「忠黨愛國」的「榮民伯伯」組成，他們不懂政治鬥爭，只懂「忠黨愛國」，參與度「極高」，卻被少數人當成政治鬥爭的工具，攫取政治的利益，讓黃復興黨部成為某些政客眼中、貶低的「投票部隊」，讓黃復興黨部變成權力鬥爭結構的一環，該負責的人正是那些私心私利之人。

2020總統立委選舉國民黨大敗，國民黨台北市議員羅智強（左5）12日號召多位黨內...
2020總統立委選舉國民黨大敗，國民黨台北市議員羅智強（左5）12日號召多位黨內青壯派議員、幕僚，要求國民黨主席吳敦義、退將吳斯懷辭職。（中央社）
分享

延伸閱讀：

【中聯辦換人】不要用派系眼光看待駱惠寧的任命

【2020台灣大選】韓國瑜的下一步該何去何從？

文章授權轉載自《香港01》

2020選舉國民黨
想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

國民黨台南市黨部已遭拍賣要點交 慘敗後忙著搬家

2020-01-15 20:10

參選國民黨黨主席起手式！郝龍斌：無私、全心尋找黨中興之主

2020-01-15 18:40

又是「婉君」的錯？從2014到2020 國民黨都在檢討她

2020-01-15 18:29

國民黨主席為何非曾銘宗代理 柯建銘透露原因跟他有關

2020-01-15 18:15

吳敦義含淚辭黨主席 臉書發彩虹照盼雨過天晴

2020-01-15 19:10

影／林榮德代理黨主席 誓言選出人才重振國民黨雄風

2020-01-15 17:43

國民黨選得不差？藍軍分析：多的200萬票都是蔡英文的

2020-01-15 17:22

國民黨召開臨時中常會 推舉林榮德擔任代理主席

2020-01-15 17:11

吳敦義辭黨主席 中常會後哽咽回應媒體：全都總辭了

2020-01-15 16:58

國民黨要改革 藍新北議員：讓黨接地氣

2020-01-15 16:51

比較三任國民黨主席 青壯派送吳敦義4字「讓人無言」

2020-01-15 16:42

吳敦義請辭「無代理主席」 曾銘宗代秘書長暫掌黨務

2020-01-15 16:31

謝龍介：願賭服輸跳柳川 大家一起行銷台中燈會

2020-01-15 16:20

吳敦義請辭 傾向由曾永權代理主席

2020-01-15 16:14

大選慘敗感言 秦慧珠建議韓國瑜這7件事

2020-01-15 16:00

藍營青壯派：不要再談九二共識、與美中維持等距互動

2020-01-15 15:59

國民黨主席吳敦義請辭 曾銘宗能否代理主席有爭議

2020-01-15 15:52

吳敦義確定請辭 曾銘宗代理國民黨秘書長

2020-01-15 15:49

影／林家興闖國民黨中央控訴被打 林杏兒澄清沒打人

2020-01-15 15:29

影／民意才是最大黨意 藍青年議員呼籲打破元老政治

2020-01-15 14:49

多接近民眾少受訪 韓國瑜果然調整作風

2020-01-15 14:48

不滿抗議要求「老賊下台」國民黨青年大打出手

2020-01-15 14:43

影／國民黨青年派求改革 闖中常會怒嗆黨中央

2020-01-15 14:36

國民黨舉辦中常會 青年團體衝進中央黨部表達不滿

2020-01-15 14:34

觀察站／吳敦義下台 國民黨內部問題就能解套？

2020-01-15 14:26

曾銘宗接國民黨代理主席「公平公正辦好補選」

2020-01-15 14:25

影／挺吳、反吳互嗆 「國民黨不是吳敦義的」

2020-01-15 13:51

將接任代理黨主席 曾銘宗：公正辦好補選黨主席選舉

2020-01-15 13:19

吳斯懷應請辭？徐弘庭：若是我寧願不做立委

2020-01-15 13:05

雲林副縣長選後遞辭呈 縣長張麗善：全力慰留

2020-01-15 12:55

若吳敦義堅不請辭 挺吳派中常委：退席請辭中常委抗議

2020-01-15 12:39

陳柏惟：鼓勵韓國瑜選黨主席 國民黨倒比較快

2020-01-15 12:37

堅拒曾永權代理 挺吳常委：吳敦義與交接3人組都緊張

2020-01-15 12:29

獨／國民黨敗選檢討報告4：兩岸論述未因應變局、不受青年選民青睞

2020-01-15 12:22

吳斯懷：假想敵是中國大陸解放軍 洩密就關到死

2020-01-15 12:13

獨／國民黨敗選檢討報告3：黨不團結、不分區提名未符外界期待

2020-01-15 12:11

讓吳敦義有漂亮身影 挺吳常委：不杯葛曾銘宗代理主席

2020-01-15 12:05

獨／國民黨敗選檢討報告1：網軍帶風向、形象受質疑...「本黨不受青年選民青睞」

2020-01-15 12:03

2020敗選檢討 國民黨：習近平談話、反送中事件影響大

2020-01-15 11:43
看更多

熱門文章

才宣布要辦謝票演唱會 高嘉瑜爆阿伯打來「千萬不要」

2020-01-15 09:20

吳敦義主席辭得扭捏 看看藍綠「前輩」們如何下台

2020-01-15 08:00

國軍三項加薪方案 飛官每月最多增七萬元

2020-01-14 21:32

國民黨敗選借鏡 蔡英文做到這7字走出2018敗選陰影

2020-01-15 00:10

獨／國民黨敗選檢討報告1：網軍帶風向、形象受質疑...「本黨不受青年選民青睞」

2020-01-15 12:03

蔡英文、陳菊拜會李登輝 提前祝98歲生日

2020-01-14 22:23

國民黨召開臨時中常會 推舉林榮德擔任代理主席

2020-01-15 17:11

攻擊還沒到盡頭 羅智強：吳斯懷若肯請辭我去跪都可以

2020-01-15 06:42

吳敦義辭黨主席 中常會後哽咽回應媒體：全都總辭了

2020-01-15 16:58

蔡總統BBC專訪：中國須面對現實尊重台灣 侵台代價大

2020-01-15 09:36

辣台妹是嗆辣或俗辣？孫大千籲蔡英文推難民法救港人

2020-01-15 08:30

幕後苦衷…吳敦義不帶走一片雲彩 也不留債

2020-01-15 00:19

吳怡農敗選卻人氣爆棚 親妹發文爆料私下真面目

2020-01-15 15:26

等了一個月 許宗力終於發聲挺法官

2020-01-15 00:00

國民黨主席為何非曾銘宗代理 柯建銘透露原因跟他有關

2020-01-15 18:15

影／國民黨青年派求改革 闖中常會怒嗆黨中央

2020-01-15 14:36

黃曙光接任參謀總長 劉志斌掌海軍

2020-01-15 18:07

不滿抗議要求「老賊下台」國民黨青年大打出手

2020-01-15 14:43

上海解除布拉格姊妹市 柯文哲：中國無權限制

2020-01-15 09:49

陳柏惟：鼓勵韓國瑜選黨主席 國民黨倒比較快

2020-01-15 12:37

吳敦義請辭「無代理主席」 曾銘宗代秘書長暫掌黨務

2020-01-15 16:31

國民黨主席吳敦義請辭 曾銘宗能否代理主席有爭議

2020-01-15 15:52

楊蕙如現身！蔡英文大選狂掃817萬票 她開心悄按讚

2020-01-15 15:09

吳斯懷：假想敵是中國大陸解放軍 洩密就關到死

2020-01-15 12:13

看到哪打到哪 空軍超級響尾蛇飛彈首度亮相

2020-01-15 11:48

總統蔡英文壓倒性勝選 華郵：習近平台灣夢幻滅

2020-01-14 21:50

將接任代理黨主席 曾銘宗：公正辦好補選黨主席選舉

2020-01-15 13:19

多接近民眾少受訪 韓國瑜果然調整作風

2020-01-15 14:48

中科院試射增程型雄三命中目標 射程達400公里

2020-01-15 10:22

大選慘敗感言 秦慧珠建議韓國瑜這7件事

2020-01-15 16:00

國民黨敗選風暴 吳敦義今請辭走人

2020-01-14 23:52

【重磅快評】被消失的柯市長是不是蔡總統的家人？

2020-01-15 12:35

影／林家興闖國民黨中央控訴被打 林杏兒澄清沒打人

2020-01-15 15:29

影／挺吳、反吳互嗆 「國民黨不是吳敦義的」

2020-01-15 13:51

國民黨選得不差？藍軍分析：多的200萬票都是蔡英文的

2020-01-15 17:22

最新民調 近6成台人認為中共應與蔡英文重啟對話

2020-01-15 10:31

觀察站／法界等好久 許宗力為何選後才發聲

2020-01-15 00:28

反滲透法今簽署公告 蔡英文要求行政院持續宣導

2020-01-15 11:40

黑鷹失事全國降半旗 蘇揆未出席政院尾牙

2020-01-14 21:31

改國號？ BBC專訪 蔡總統：我們自稱中華民國台灣

2020-01-15 14:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top