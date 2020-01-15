觀察站／吳敦義下台 國民黨內部問題就能解套？

總統大選國民黨大敗，黨主席吳敦義成了眾失之的。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

後吳時代 誰接主席都是接到燙手山芋

國民黨主席吳敦義今天下台，但國民黨真正考驗才剛要開始，舉凡兩岸政策論述，或是黨結構困境的青年支持度，甚或是現在黨最基本的柴米油鹽問題，在後吳時代，誰接主席都是接到了燙手山芋。

以反共起家的國民黨，在兩岸開放後與對岸達成以「九二共識」為基礎交流模式，確實讓兩岸從對立走向對話，也促使在大陸崛起過程，台灣仍能維持一定經濟成長，但卻也因依存度提高，加劇國內獨派的「亡國」論述強度。

特別在大陸國家主席習近平「告台灣同胞書」後，原以「尊重彼此各說各話、異中求同」為內容的「九二共識」，被曲解成「一國兩制」基礎架構，在選舉操作下成國民黨沉重包袱，之後是否還要奉「九二共識」為兩岸路線神主牌，是讓國民黨新舊世代間掀起論戰。

國民黨論字排輩的大老文化，青年的聲音不是進不了黨，就是進來了也沒有發展空間，導致年輕人大量轉投國民黨敵對陣營，國民黨卻因沒有新血加入，日益萎縮，連帶這次大選中，國民黨的青年票幾乎無立錐之地。

回到現實問題，國民黨黨產再遭民進黨政府清查後，每月3000萬黨務經費籌募，即使人脈充沛的吳敦義壓力一樣大到喘不過氣，連秘書長曾永權都要出面借錢，才勉強撐出前年九合一大勝，如今吳曾體系一夕成過往，財務負擔是新任黨主席最真實的挑戰。