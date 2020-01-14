國民黨敗選風暴 吳敦義今請辭走人

國民黨在總統選舉大敗、國會未能過半，黨主席吳敦義今天率副主席及一級主管向中常會總辭。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

國民黨中常會今天將處理黨主席吳敦義請辭案，吳在常會前一度傾向「請辭待命」兩個月至完成黨主席補選，但多數中常委強烈反對，甚至發起中常委請辭行動；在各方建議及考量下，吳敦義昨天傍晚決定，今天將和與選務有關的一級主管向中常會總辭，不再戀棧。

多數中常委反對吳再「戀棧」

大選敗選後，吳敦義從「即刻請辭」到「不召開臨時中常會」，請辭案從送中常會討論定案，又轉為「請辭待命」到黨主席補選後，吳雖有多方考量，但多數中常委都極力反對吳再「戀棧」，揚言逼退。

挺吳、反吳衝突順勢化解

在常會外，包括挺吳的黨代表，反對吳留人的青壯派基層民代、青工會幹部，及挺不分區立委當選人吳斯懷的陸官校友會和藍天行動聯盟等，今天至少有五個團體會聚集中央黨部前。吳敦義昨晚決定總辭走人，讓可能出現的對決及衝突場面順勢化解。

連任立委成功的林為洲（左起）、蔣萬安及江啟臣先後宣布請辭中常委。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook

吳敦義確定將與副主席兼秘書長曾永權、副主席郝龍斌、副秘書長兼組發會主委杜建德及文傳會主委程美華提出總辭，行管會主委邱大展及其餘黨務主管則留守到三月七日、完成補選新主席就任後，再進行人事交接。

由於曾永權和郝龍斌兩位副主席將隨吳敦義一起請辭，因此無法由副主席「代理主席」，高層目前規畫將由政策會執行長曾銘宗代理主席；若曾銘宗代理主席資格不符，將以代理秘書長身分綜理黨務並辦理黨主席補選，第二順位考量人選是這次無涉選務的副秘書長兼大陸部主任的周繼祥。

臨別感言 期許「革新再起」

常會通過吳敦義和一級以上主管的總辭案後，吳敦義將在常會發表臨別感言，述說他接任黨主席兩年多來的過程及對黨未來的期許，國民黨可能在選舉落敗，但絕不能喪失志氣，全黨仍要一心一德，革新再起。

除了黨主席請辭案，中常會今天將聽取中央黨部提出的二○二○大選檢討報告，同時討論通過黨主席補選作業要點及時程，及中常委改選併黨主席補選一起辦理。

規畫三月七日補選黨主席

根據黨內初步規畫，黨主席補選將在一月十七日發布補選公告，一月十七日到二月三日開放連署，二月三日至四日受理參選人登記，三月七日投開票作業，由黨員直選產生補選黨主席。中常委改選則在一月三十一日公告，二月初領表登記，三月七日與黨主席補選一起投開票。