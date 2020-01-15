幕後苦衷…吳敦義不帶走一片雲彩 也不留債

國民黨主席吳敦義被黨內同志批評戀棧權位，有苦難言。 記者陳正興／攝影 分享 facebook

大選敗選後，吳敦義今天向中常會請辭黨主席，從當初傾向暫留兩個月完成黨主席補選，到決定正式告別，外界只看到敗選黨主席戀棧權位不願下台，卻不知道決策幕後的有苦難言。

請辭待命 引發中常委反彈

一月十一日晚上，國民黨在總統大選落敗、國會未能過半，現場支持者鼓譟高喊「吳敦義下台、吳敦義負責」，做為敗選黨主席，就政治倫理及政治判斷上，第一時間承擔敗選責任，下台一鞠躬，是最好也是唯一的選擇。可是，吳敦義宣布，黨主席與副主席與一級主管總辭，黨承擔敗選責任，「結果由中常會決定」，黨內譁然；接著吳敦義決定請辭待命，到三月七日完成黨主席補選再走人，更引發中常委們反彈，甚至引爆請辭潮。

處事精明 晚節不保有原因

吳敦義向來處事精明、老謀深算，這次卻「晚節不保」，為何讓自己陷於眾人撻伐的難堪處境，令人霧裡看花。其實，吳敦義是為了釐清黨主席任內的財務，不希望債留新任黨主席，他說：「我不帶走一片雲彩，也不願意留下一點債務。」

處理借貸 能留下五、六千萬

不足為外人道的是，敗選後，國民黨同志一片檢討聲劍指黨中央，也有人打電話向吳敦義討債。吳敦義擔任黨主席這兩年來，國民黨被黨產會清算追討黨產後，吳敦義必須募款、借款以因應黨的開銷，勞心勞力，憔悴了不少，也瘦了八公斤。幕僚精算，二月初的政黨補助款及二月底的總統選舉補助款如果處理妥當，不但能處理完所有借貸，還能留下五、六千萬給補選當選的黨主席調度。

多待一天 就多被凌遲一天

吳敦義希望替自己從政畫下乾淨、完美句點的考量可以理解，但吳一旦請辭待命到三月七日，馬上就要面臨從黨內到黨外舖天蓋地的質疑，包括和副主席曾永權及韓陣營的矛盾、請辭待命辦理黨主席補選是否要安排欽定接班人、黨主席補選是否又要「卡誰」等等，多待一天就多被凌遲一天。

吳在請辭案的轉折有諸多考量，但他一日不走，就會被視為戀棧，任何說詞都無法抵擋外界排山倒海而來的凌遲批判，就如幕僚所言「既然沒有任何空間，何必自取其辱」，吳選擇放下，是替自己轉身留下美好身影不得不的決定。