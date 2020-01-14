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藍常委接力請辭 「他」決定不辭：對黨有應負的責任

影／辭中常委成黨內風潮！藍委嗆：換血沒用需跨派系改造

2020-01-14 15:55聯合報 記者楊凱竣顏凱勗／台北即時報導

2020總統及立委大選國民黨雙雙挫敗，黨內瀰漫一股低氣壓，現在不只出現質疑黨主席吳敦義的聲浪，有更多黨內人士表態國民黨需要大改革才有希望，立委江啟臣就率先拋要辭去中常委，短短不到一天時間就有許多人響應，包含立委蔣萬安、黃昭順沈智慧，以及剛當選立委的楊瓊瓔、台北市議員徐弘庭以及彰化縣議長謝典霖。不過有人響應也有人想留任，包含彰化兩位前縣議員蕭景田、林滄敏都紛紛表示自己不會跟隨這波辭職潮，如今國民黨中常委紛紛宣布請辭，國民黨是否會徹底改革，還是換湯不換藥，勢必將在15日的中常會掀起茶壺裡的風暴。

國民黨在總統及立委選舉慘敗，黨內改革檢討聲浪不斷，包括立委江啟臣、蔣萬安及台北市...
國民黨在總統及立委選舉慘敗，黨內改革檢討聲浪不斷，包括立委江啟臣、蔣萬安及台北市議員徐弘庭、黃昭順、沈智慧等人都響應跟進。
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2020選舉中常委吳敦義江啟臣沈智慧黃昭順

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