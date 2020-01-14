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國民黨青壯派劍指主席補選？ 蔣萬安跟進江啟臣辭中常委

觀察站／揪戰犯式的改革 國民黨難止血…

2020-01-14 00:25聯合報 記者鄭媁、余采瀅胡瑞玲／連線報導

國民黨在大選中慘敗，支持者崩潰大吼。圖／聯合報系資料照片
國民黨在大選中慘敗，支持者崩潰大吼。圖／聯合報系資料照片
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國民黨敗選後，黨內改革聲浪高漲，近卅位黨內青壯派議員、幕僚成立「+1」團隊，推動黨內世代交替工程。青壯派直指敗選原因除國民黨無法吸引年輕族群的青睞，推出吳斯懷吳敦義擔任不分區立委，更與民意脫軌；但也有人持不同意見，認為找戰犯式的改革，即使換人仍無法解決問題。

徐巧芯質問「誰能與青年溝通」

台北市議員徐巧芯指出，國民黨缺乏的，是年輕人的認同，不是推出愈多年輕人愈好，重點在於，「誰有能力與年輕人溝通？」

台北市議員李明賢表示，黨主席吳敦義、總統候選人韓國瑜都應負責任，檢討人事是最淺層的檢討，卻不得不做。國民黨辜負支持者的期待，全黨都要承擔責任，他自己也是戰犯，都要被究責。他呼籲國民黨在年後，盡速舉行黨內改革會議，納入外部聲音。

羅智強批吳「請神容易送神難」

針對不分區立委當選人吳斯懷不願辭職，台北市議員羅智強直言，國民黨因為吳斯懷丟了多少票，還用情緒勒索國民黨？吳敦義更是「請神容易送神難」，整個國民黨都要被他一同綁架。

不過，也有人持不同想法，中生代藍委助理認為，他無法接受以找戰犯為起手式的改革。國民黨沒有意識到近年各種人才培育斷層，只把年輕人當樣板，「好像身邊有個拉低平均年齡的人，自己都跟著年輕」；宣稱想要吸引年輕人，卻在敗選時不停罵年輕人不懂事。

唯走入基層「創造與人民連結」

另一藍營助理則說，唯有走入基層，與民眾互動，尋找可接受、可執行的共識，才可能創造與人民的連結；若不做，再多改革也是閉門造車。

國民黨這次總統大選在六都全輸，台中更輸卅二萬票，立委也只剩兩席，連台中市長盧秀燕擔任立委時的傳統藍營選區，這次也沒能守住；盧說，全黨上下都要檢討、反省、改革。

新北市也大輸，新北市長侯友宜對被「點名」是接任國民黨主席最佳人選表示，他現在是新北市長，把當下的事情做好，才是他最重要的工作。對黨內青壯派要求雙吳都要雙辭，侯友宜說，有件事情很重要，就是「只有檢討自己、感謝別人的鼓勵、永遠苛責自己」，檢討出問題後，「團隊一致往前走。」

2020選舉國民黨韓國瑜吳敦義吳斯懷侯友宜羅智強徐巧芯李明賢盧秀燕

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