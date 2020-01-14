新聞眼／內外夾擊…韓端有感政績 才能補底氣

高雄市長韓國瑜（中）昨天銷假上班，首要急務是面對罷韓與內政的雙重考驗。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

總統選舉落敗的韓國瑜回到高雄市長崗位，外有箭在弦上的罷免追兵、內有仍待拚出成績的市政考題，說是雙重考驗，其實是一體兩面，此時此刻的韓國瑜不宜再談政治，應專心回歸市政，拿出具體政績，才能重拾高雄市民的信心， 化解罷韓危機。

前年市長選舉，韓大贏對手十五萬票；這次總統大選卻慘輸四十八萬餘票，底氣盡失，就如藍營議員邱于軒所說，高雄市民對韓去選總統的接受度和衝擊度是超乎預期的無法接受。敗選回高市府上班的韓，馬上面對的就是殘酷的罷韓行動，市長保衛戰命懸一線，唯有在短時間內端出有感政績，才能有效補回流失的底氣。

但要回歸市政，馬上面臨在總統大選中廝殺激烈的對手蔡總統，如今穩坐中央，韓則回到地方首長職務，未來施政路勢必坎坷，腹背受敵。

韓眼前最重要的是要如何再與中央搭上溝通橋梁，爭取高雄最大利益。像愛情摩天輪，高雄市府雖有計畫，廠商也有興建意願，但土地管轄權握在交通部航港局手裡，如何爭取中央支持，需要更多政治智慧。

此外，輕軌、捷運黃線等軌道工程都需要龐大經費，高雄舉債三千多億元，勢必要依賴中央的預算補助；還有科學園區開發，帶動產業經濟，都是讓韓國瑜頭痛的難題。

而在同時間，行政院也在選後第一天上班就開會討論「台灣南部國土區域發展特別條例」，也就是選前蔡總統端出的「大南方計畫」的執行方案，展現中央對於南部的重視。

將來韓市府團隊如何在與中央既合作又競爭下，努力兌現前年九合一選前對高雄的承諾，端出市政成績單，如此才能重拾高雄市民的信心，讓高雄人重新再認同韓國瑜。