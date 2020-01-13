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大選後回高市府上班首日 韓國瑜身段低

2020-01-13 21:39中央社 高雄13日電

韓國瑜也說，今後要回歸到市政工作，高雄市民朋友希望市府怎麼做，市府會全力以赴，「...
韓國瑜也說，今後要回歸到市政工作，高雄市民朋友希望市府怎麼做，市府會全力以赴，「這才是我們的主軸!」。聯合報系記者劉學聖／攝影
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總統大選結束，高雄市長韓國瑜今天銷假回高市府上班，一早召集局處首長收心；記者會上面對媒體有問必答、身段變軟，也讓在場媒體感受敗選結果讓「韓國瑜真的變了不少」。

韓國瑜去年10月16日在高市府大陣仗舉行記者會宣布請假投入總統大選，當天韓國瑜高唱「我現在要出征」，以及「凍蒜」聲浪猶在耳邊，隨總統大選11日揭曉敗選結果，「韓假」結束，韓國瑜上午重回市府銷假上班。

韓國瑜上午一抵鳳山行政中心隨即召集各局處首長喊話，要求全力拚市政，兌現競選政見，務必要讓市民有感，隨後10時多步入5樓的第一會議室舉行臨時記者會。守候多時的多名「韓粉」見韓國瑜現身難掩激動，加油聲四起，還趁亂湧進記者會場，韓國瑜則冷靜客氣請他們出去在場外等候。

韓國瑜在葉匡時、李四川、陳雄文3名副市長陪同下，一開場就為請假近3個月一事向市民說「很抱歉」，並強調近3個月來市府團隊並沒有因此停下來，也已要求市府團隊不要把選舉情緒帶進來，全力拚市政。

記者會上，包括「是否選黨主席」、「小內閣改組」等媒體提問，韓國瑜有問必答，不僅語調沉穩，身段也變柔軟，與總統電視辯論會上對待媒體的態度迥然不同，也與先前市政行程受訪風格有大幅轉變，讓在場媒體感受「韓國瑜真的變了」。

面對「韓粉」相挺不離不棄一早帶著花束在市府外守候，等著要為韓國瑜加油打氣。韓國瑜記者會後步出會場趨前問候相挺的「韓粉」，無論握手或接下致贈的心經等物品，舉手投足間展現柔軟身段也是以往少見。

高市府新聞局長丁樂群轉述，韓國瑜上午9時召集3名副市長及局處首長，指示選舉結束要收心全力拚市政，特別要加強落實他競選市長的政見，讓市民有感，話雖重但現場氛圍輕鬆。

至於國民黨總統選舉敗選，有黨內同志將矛頭指向韓國瑜，檢討他是「落跑市長」，丁樂群表示，選舉的政治議題不便回應，市府團隊一切將回歸正軌，專心市政。韓國瑜明天上午也將如常主持市政會議。

高雄市議會國民黨團總召曾俊傑則給韓國瑜送暖。他告訴中央社記者，韓國瑜在這次選舉很認真扮演最強母雞的角色，全國走透透並拉抬立委候選人聲勢，沸騰的造勢場面令人印象深刻，「只差在沒有催出中間選民的支持」。

議會國民黨團副總召黃紹庭也認為，韓國瑜固然要負最多敗選責任，但他已是黨內最強的母雞了，如果其他參選人出馬也難創佳績，期盼韓國瑜今天起專心市政，在最短的時間內做出一番讓人民有感的成績。

雖然韓國瑜表達了對市請假近3個月一事向市民說「很抱歉」，不過民進黨市議員黃文益批評韓國瑜只是敷衍，沒有發自內心的歉意，且坐著說「很抱歉」沒有誠意，他認為韓國瑜應該起身鞠躬表達他的良心不安。

2020選舉國民黨韓國瑜

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