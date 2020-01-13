一樣回鍋市長！韓國瑜遇罷免怎朱立倫沒事 網點出關鍵

韓國瑜回高雄遭罷免，為何朱立倫不用？網點出兩者差別。聯合報系資料照片 分享 facebook

2020總統大選結果出爐，蔡英文連任成功，韓國瑜則重回高雄當市長，但罷韓團體「Wecare」發出聲明，要求韓國瑜自行辭職下台，別讓罷免成真。隨後有民眾在網上討論，「朱立倫選輸都沒被罷免，為何韓國瑜就要？」此貼文引發熱議。

11日晚間開票結束，韓國瑜以265萬票的差距敗給蔡英文，罷韓團體「Wecare」也發聲明表示，要求韓國瑜向高雄市民道歉，並立刻辭職下台，免得到時被罷免，造成「雙殺」局面。

消息出來，有網友在PTT發文寫道，韓市長跟國民黨已遭受痛擊、史上最嚴重的挫敗，幾乎遍體鱗傷、全軍覆沒，整個黨支離破碎幾近鳥獸散，「韓市長像隻可憐的小貓咪夾著尾巴落荒而逃一點也不為過。」

雖然這次慘輸270萬票，但得票數至少比朱立倫2016年高出許多，朱立倫慘敗新北人都能接納他回去當完市長，「為什麼就要為難韓市長，針對他還要補刀這公平嗎？難道對他有意見就趕盡殺絕這樣對嗎？」

原PO表示自己不偏藍綠，但覺得作人要講道理，綠營應該適可而止見好就收，別再為反而反搞這些有的沒的，也讓台灣社會從選舉悲痛中走出來縫合傷口，這才是人民之福不是嘛！

貼文一出，網友紛紛點出，為何罷韓效應持續延燒，「不要拿韓國瑜跟其他縣市首長比較，韓國瑜根本是蹺課缺席不考試死當的等級」、「如果韓國瑜是第二任參選，其實了不起酸一下，問題是他第一任，朱立倫好歹做了六年多有一定政績，剩下任期也比在任時期短很多，韓國瑜是才幾個月，剩下任期還有三年多」、「朱好歹第2屆才選」、「朱才是真正的被動參選」、「這是高雄人民的選擇，不過做為台中人， 我是無法接受有這麼一個市長啦！」