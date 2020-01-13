韓國瑜放鳥國際記者去吃鍋 謝震武怒：還有高雄要顧

國民黨總統候選人韓國瑜（右二）與副手張善政（左二）敗選，開票夜在競選總部感謝支持者。聯合報系資料照片 分享 facebook 2020總統大選國民黨失利，國民黨總統候選人韓國瑜當晚發表敗選感言後，臨時取消原定要召開的中外記者會，留下現場一片錯愕的媒體記者。約隔一個小時後的晚間10點40分，有民眾目擊韓國瑜帶妻子李佳芬、女兒韓冰和競選辦公室發言人葉元之，現身高雄市的知名汕頭火鍋店。節目主持人謝震武在「新聞面對面」中狂批韓國瑜選戰態度很重要，「韓市長要想到接下來還有高雄，國民黨也不是打完這仗以後就不打了。」

謝震武在節目中談到，選戰態度很重要，不管輸贏，選完以後大家都會開記者會，蔡英文總統在第一時間就開了國際記者會，但韓國瑜的國際記者會卻臨時取消，現場全世界有多少媒體坐在那邊等，就連NBA球賽完後，兩隊總教練最後都會坐到訪問台上，輸的總教練就會講「恭喜對手這仗打的非常漂亮」，這個過程一定要有，謝震武質疑為何韓營的國際記者會要取消？

謝震武隨即拿出一張現場空蕩蕩的照片錯愕表示，就算輸了，敗戰還是要有敗戰的方式，韓國瑜臨時取消國際記者會，現場留下一片錯愕的媒體記者，「韓市長要想到接下來還有高雄，國民黨也不是打完這仗以後就不打了」，也不能是這樣一個處理模式。

政治學教授范世平接著評析，韓營即便謝幕，也要給大家看到一個好的謝幕轉身身影，讓人家覺得我要離開了，召開國際記者會就是要對國際有一些說明，而且媒體都下去高雄了，放棄這麼好的機會其實很可惜，他也不諱言的表示「韓國瑜最大的問題就是讓人家覺得你是一直在逃避問題，無論是李佳芬家族的問題、或是購屋問題，作為一個總統候選人，要站出來承擔」。

范世平表示「韓國瑜至今都認為總統大選還是跟高雄市長選舉一樣，它不是高雄市運動會，是奧運會，是國際級的」，而范世平承認從沒看過選舉受國際影響力道這麼大的。而這次選舉在韓國瑜拒絕AIT訪美之後，香港反送中，王立強事件連澳洲都扯進來，尤其是黑鷹事件，連AIT降半旗都降半旗哀悼，「你有看過美駐外大使館對非美人降半旗？這就是一個表態，不要以為中間選民看不到」，范世平覺得韓國瑜太低估國際因素對中間選民的影響力。

根據TVBS報導，距離原定9點召開國際記者會前5分鐘，韓國瑜隨行發言人李昶志，在媒體LINE群組丟下一句「抱歉，等等沒有記者會，謝謝大家」通知取消。當天晚上，韓國瑜帶著妻女上台向支持群眾發表感言坦承敗選後，就跟幕僚說不開記者會了，隨即帶著妻女離開。