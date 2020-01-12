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新聞眼／天堂掉地獄 國民黨不團結是致命傷

2020-01-12 01:12聯合報 本報記者何祥裕

國民黨總統候選人韓國瑜票數一路落後，支持者流下眼淚。 記者季相儒／攝影
國民黨總統候選人韓國瑜票數一路落後，支持者流下眼淚。 記者季相儒／攝影
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本月九日，國民黨在凱道舉辦選前大造勢，黨內縣市首長齊聚一堂營造團結氣勢，但有一幕卻被媒體拍到，侯友宜幾次推辭後才站在韓國瑜身旁，雖只有短短幾秒，卻被不斷操作兩人關係不佳，加上之前侯不接競總主委及少與韓國瑜同台，每一次被討論，對藍營選情都是傷害。

二○一八年底縣市長選舉，韓流橫掃全國，「漢子、禿子、燕子」合體廣告，更為國民黨選情創造高峰，不過這一切，在國民黨黨內總統初選階段逐漸變調，韓國瑜贏得初選之後，全國最大票倉新北市的競選總部主委，竟然會成為黨內整合的「話題」，讓不少黨內人士傻眼。

侯友宜多次推辭接任競總主委，他的理由是自己參選新北市長的時候，競選總部也沒有設主委，他循例不接或許說得過去，但是選戰初期韓國瑜幾度到新北站台造勢，侯友宜剛好都有市政行程，不論是巧合還是天意，給外界的印象就是兩人似有芥蒂，即使選前最後激戰期侯友宜出面表達力挺，但效果恐有限。

新北在朱立倫與侯友宜接續執政下，市政成績斐然，韓國瑜卻在新北慘輸，雖有黨中央及韓本人因素，但地方父母官有沒有用力，也是左右選情的關鍵。

場景換到北市，韓流大起時，韓國瑜全國走透透協助縣市長候選人，唯獨未與丁守中同台，外界猜測可能與「老長官」柯文哲有關，這次，韓國瑜多次北市造勢，也不見丁守中協助，韓國瑜能在北市拿下六十八萬票，雖守住連勝文防線，但仍大不如前。

才兩天，國民黨從天堂掉到地獄，可以檢討的很多，「不團結」恐是檢討的一大要務，韓國瑜在雙北慘敗，地方首長、民代難辭其咎。

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