藍軍雙北潰敗輸逾60萬票 50萬柯粉這回幾乎全投蔡

國民黨總統候選人韓國瑜票數一路落後，北部過去被視為藍大於綠的情況被翻轉，藍營支持者情緒低落。 記者季相儒／攝影 分享 facebook

總統大選結果揭曉，韓國瑜在全國最大票倉雙北地區全面潰敗，兩地輸掉超過六十萬票，台北市雖守住「連勝文防線」的百分四十得票率，但在國民黨執政的新北市，不僅「侯友宜目標」未達標，蔡英文在新北得票數更比上屆總統選舉多拿廿萬票以上，更創下綠營新紀錄，藍軍傳統在雙北市優勢幾乎被翻轉。

被視為此次藍軍關鍵、也是全國最大票倉的新北市，選票數有三百卅萬票，上屆總統大選，國民黨因為大環境不佳慘敗，但上次縣市長大選，侯友宜大勝，藍營選前也以侯當初得票的一一六萬票作為目標，但昨天韓國瑜在新北市只拿到九十五萬多票，距離「侯友宜目標」差廿萬票以上。

侯友宜切割 影響韓得票

韓國瑜在自家國民黨執政的新北市，選得如此難堪，新北市長侯友宜在輔選時扮演的角色，也讓不少支持者質疑，過去韓流吹起，漢子、禿子、燕子合體讓國民黨在二○一八選舉大勝；此次他不接韓國瑜的競總主委，少與韓國瑜合體，侯雖說，做好市政就是最大的幫助，但看在支持者眼裡不是滋味；昨天選後，侯友宜也未出面。

新北市不只是影響大選的關鍵地，更可說是韓國瑜的本命地，在中和眷村長大，當過中和市副市長與台北縣立委，可以說上半生都在新北，如今在新北輸了四十四萬票，可說是在自家門口跌一跤。

蔡英文障礙 綠成功樹立

這次蔡英文不只在新北大勝，票數更勝四年前，蔡的輔選大將、行政院長蘇貞昌過去曾是台北縣長，被視為新國會院長人選的游錫堃曾參選新北市長，加上也選過台北縣長的民進黨秘書長羅文嘉，民進黨這支新北復仇者聯盟，在新北樹立了「蔡英文障礙」。

台北市基本盤向來藍大於綠，但此次韓國瑜連在大安區得票數都輸，更影響藍軍在北市立委掉兩席，即使贏得連任的蔣萬安都忍不住說，此次大選國民黨整體是失敗，有太多地方需要深刻檢討，必須徹底深刻反省。藍營人士直言，選後一定會吹起一股檢討聲浪。

二○一四年台北市長選舉時，國民黨候選人連勝文以近六十一萬票落敗，大輸柯文哲近二十五萬票，得票率僅百分之四十點八二，當時國民黨遭逢太陽花學運、年改爭議等，情勢低迷。

連勝文防線 勉強守住

二○一八年北市長，藍綠白勢力擴張到極致，當時國民黨丁守中雖然輸柯文哲三千多票，仍拿下五十七萬餘票，得票率百分之四十點八一幾乎與連勝文相同，因此四成得票率成為「連勝文防線」，昨天北市選票開出，韓國瑜拿下六十八萬票，得票率四成二，算是守住。

藍營人士分析，這次總統大選，北市可以說是經濟藍、知識藍代表區域，選民結構相對年輕，是過去韓國瑜被評論較缺乏的票源，這次雖在北市穩住基本盤，但蔡英文及綠營立委表現更亮眼，若套上本屆台北市長選舉結果，北市五十多萬的柯粉票，幾乎都倒向蔡英文。