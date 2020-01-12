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聽取民意 謝龍介暫緩選黨主席

2020-01-12 00:55聯合報 記者鄭惠仁／台南報導

國民黨台南市黨部主委謝龍介說，暫不談參選黨主席。 記者鄭惠仁／攝影
國民黨台南市黨部主委謝龍介說，暫不談參選黨主席。 記者鄭惠仁／攝影
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國民黨台南市黨部主委謝龍介去年曾以黨中央不分區立委名單未合民意，表示選後要參選黨主席。昨天投票結果，國民黨總統及立委選舉都大敗，謝龍介改口說，將暫把參選黨主席放一邊，目前最重要的是聽取各方意見，了解民意的改變並促國民黨檢討改進。

謝龍介說，大選結果民意選擇了民進黨，他尊重並接受投票結果，國民黨想在3個月內轉變選局，確實很難，也會深切檢討。謝表示，民進黨繼續執政，許多民眾都很憂心中華民國未來走向，希望民進黨在兩岸政策和國際政策上能夠修正，不要帶領台灣走到世界的角落。

他說，之前曾表示選後要啟動參選黨主席，但因這次大選失敗，目前不宜談選黨主席一事。「從政同志都努力過，很令人敬佩」，謝強調，目前最重要的是多了解各方意見，聽取民意；也希望贏的人更謙卑，把國家帶到正確道路上。

國民黨不分區立委名單，黨主席吳敦義將自己的排名由原本第10名往後挪到第14名，卻也將屬於「韓家軍」的謝龍介由第11名往後列到15名，引爆爭議。當時謝龍介拉了不少人入黨，並宣布大選後要參選黨主席。謝昨表示，暫時擱置選黨主席的想法。

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