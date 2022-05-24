【選擇的兩難‧網路徵文優勝作】海蝴蝶／泡麵

聯合報／ 海蝴蝶

「我最喜歡唱歌，希望長大能穿漂亮的衣服，站在電視裡唱歌。但我常常過敏流鼻涕，哪有紅鼻子的歌星？想了想，還是醫生能治好鼻子，但是看到針頭就腿軟，我哪控制得了？想來想去，還是當老師好，當老師不怕流鼻涕，還可以叫學生寫作文。」小學三年級的文章，標題正是「我的夢想」。這篇得了八十九分，老師評語是：「字數過少。」看著作文本上的一大半空白，覺得老師也沒說錯，對於未來的想像總在五里霧中，無法再擠出幾滴墨。

研究所畢業前夕，一次火鍋派對上，知心好友討論何謂「成功」。

「如果四十歲前在業界裡，我的名號人盡皆知，那就算成功了。」好友A說。

「如果我做的事情，真的幫助到人；對這個社會，有一些些好的影響，那我就算成功了。」我搔搔頭，想了很久才回答。

一直笑而不答的好友K，在大夥的鼓譟下才笑著說：「你們都好厲害，我只覺得等一下鍋裡的泡麵不要煮爛，我就成功了。」

一語驚醒夢中人，難怪老想不出答案。自始至終，最擅長的就是做好眼前的事情，怎麼忘了呢？將眼光收回，專心地檢視眼前風景。雖然被沿途風光吸引，一路彎彎曲曲，但這隻爬得比人慢的蝸牛，卻也在地上留下了閃閃發光的軌跡。

主辦單位／聯合報繽紛版協辦單位／麥田出版 評審／隱匿、小美

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