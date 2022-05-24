【選擇的兩難‧網路徵文優勝作】蔡紋萍／家人？還是外人？

聯合報／ 蔡紋萍

爸媽在我很小的時候離婚，三歲、五歲……或更小？我不清楚，因為我壓根記不得家的模樣。

跟著爸爸和繼母生活過一段稱不上快樂無憂的童年，高中後輾轉進入媽媽再婚後的家庭，開始一段稱不上活潑開朗的青春期。我大概是費了好大的力氣讓自己好好長大，努力學習這個世界要教會我的，好好地在成長路上認識情感的流離轉變、認識家人和家庭的模樣。

直到離家獨立，在外工作租屋，我開始疑惑關於家人的定義。

媽媽再婚，照顧另一個新家庭，我多了三個兄弟姊妹，我們會一起過年過節、出遊和聚餐。她在勞碌煩悶、委屈酒醉後會打電話給我，泣訴那個家庭對她的不尊重，種種嫌惡與牢騷：飯菜難吃、家事衝突、生活摩擦。每一次聽完、每一次憤怒難抑的是我，因為那些是我失去的照顧啊！然後我像是要替誰出頭一樣地走進家門，話語帶刀、眼神帶箭，彷彿一股腦地要討回公道。

但到底，是討誰的公道？

媽媽會急忙轉換氣氛安撫我說著沒事，然後我的怒氣讓我成了那個家庭的歧異分子，我成了外人。

原來，兩難選擇，不是當年爸媽離婚要跟誰生活；不是接不接電話聽訴苦與否。老天爺給我的兩難選擇，是生命裡的這條親情線，我到底該把自己歸在哪一邊，才能從一而終地不窘迫？

主辦單位／聯合報繽紛版協辦單位／麥田出版 評審／隱匿、小美

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一句好話

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