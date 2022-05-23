【選擇的兩難‧網路徵文優勝作】林初／為妳揮別

「親愛的客戶您好，您的冷凍胚胎保存費即將到期，請於到期日前辦理續存或銷毀手續。」信箱裡躺著遲遲未下決心的訊息，終究到了抉擇的一刻。

因為晚婚加上自體免疫問題，之後兩次的流產，求子這條路被我走得好長好長。懷上女兒的時候，我已經是四十二歲高齡產婦，當時在生殖中心還留下了九個冷凍胚胎，這個月，女兒即將滿周歲了，我仍時不時掛念著那九個未出世的孩子。

滑鼠游標在「續存」和「銷毀」來回踱步，這是我這輩子停留最久的路口吧！心裡想著：「若再續存一年，明年我還有體力接受懷孕的挑戰嗎？」「是不是該幫女兒添一個伴呢？將來有個手足陪她長大。」但又有另一個聲音在心底竄出：「家裡如果再多一個孩子，我還有餘力照顧嗎？生活品質是不是跟著下降？」「是不是該把所有的愛給女兒一個人就好，專心地陪伴她長大，把最好的一切都給她。」

就這樣掙扎好幾個回合之後，我把難題丟給了一向理性的先生。先生希望女兒有一個健康的媽媽，不願我受懷孕生產的風險，「比起手足，女兒更需要的，是能夠陪伴與照顧她長大的媽媽。」這句話深深打動也說服了我，最後，我們一同簽下了銷毀胚胎同意書，在心裡揮別了那九個未曾謀面的小生命，我的生活也得以回到原本的踏實與平靜。

主辦單位／聯合報繽紛版 協辦單位／麥田出版 評審／隱匿、小美