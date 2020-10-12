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姜鵬珠／再試一下

聯合報 / 文／姜鵬珠

匆匆出門，一不小心把自家書房的門反鎖了。我將固定喇叭鎖鐵片上的螺絲釘鬆開，但鐵片仍牢牢嵌在門板上，怎麼也拔不掉，煩啊！

此時，門旁陣陣清脆悅耳的風鈴聲提醒了我，這個鐵風鈴不久前曾掉落地面，十幾條吊線相互纏繞，當時因為耐住性子一試再試才理出頭緒，現在何不再試試看開鎖？

隨口哼起小五時學會的那首〈再試一下〉：「這是一句好話，再試一下，一試再試做不成，再試一下，這會使你的見識多，這會使你的膽子大，勇敢去做不要怕，再試一下。」我一面唱，一面反覆觀察，發現喇叭鎖中間有一條垂直的「一」字形條紋，試著用一塊錢銅幣轉轉看，往左或往右動一下，門鎖「滴答」一聲打開了。

這細細的滴答聲，讓我想起過去曾幫老爸尋錶。那天，我們回老家為阿爸賀壽，我察覺他似乎有什麼心事，悶悶不樂，幾次詢問，阿爸才勉強說出：「過年時你們送我的手錶掉了，到處找不到，好可惜！」

傍晚趁老爸出外巡田水，我悄悄走進他日常活動頻繁的工具間、牛舍、磨榖房，一間間仔細尋找，沒有任何線索，但我堅持不放棄地告訴自己：「再試一下！」閉起眼睛，平心靜氣坐在客廳藤椅上，沒多久清楚聽到秒針滴答、滴答的聲響，順著響聲的方向一看，新錶安然躺在神桌腳旁的金香籃裡。

開鎖和尋錶兩件事有異曲同工之妙，果真是遇事必須冷靜以對，保持腦筋清醒，一試再試，終於大功告成。

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