【青春名人堂】小美／被書店耽誤的客服專線

在書店工作這麼多年，接到客人無數的來電，多數是書店相關庶務：問是否收購舊書、有無什麼書或怎麼走到書店，偶爾摻雜一點問卷調查，但最後一項通常最好回絕，只要說一句：「這裡是書店。」問卷人員就會迅即在另一頭將電話切斷，像是身邊早已安排好一位專業的剪線人員。

然而，當接到非書店營業項目的電話時，店員感到錯愕之餘，如果有空餘時間，會抱持著好奇心讓對方繼續問下去，但客人則因為尷尬隨即掛斷電話。曾有客人打來，劈頭就問：「OO冰店嗎？我要訂鳳梨口味……」「欸，我們這裡是書店喔。請問……」「書店？不是賣冰的嗎？打錯了。」掛斷的速度也像極了愛情，不，像是也安排了一位專業剪線人員。

奇妙的是，那幾年的夏天，書店經常接到無數訂冰棒的電話，經過解謎，才發現網路上某冰店電話誤植成書店的。不過店員想的並不是這些，是客人打來訂冰棒，發現打錯掛斷之際，是否曾想過，店員也想跟團的心意。看來是不會有的，某天起再也沒接過那些聽起來冰冰涼涼、帶著酸甜滋味的冰棒訂購，那一年的夏天彷彿變得燠熱難熬。

最讓人以為書店是被耽誤的客服專線，是近期有次晚餐時間過後，書店接到一通來電：「OO書店，您好。」我接起電話，只差沒說出「很高興為您服務」。

「請問，你們……這裡……到了晚上，是不是就會變成OO食堂？」

你可以感受到打這通電話的人，小心翼翼的口吻裡，帶著某種沒有雜質的好奇心，是「這顆南瓜過了午夜十二點後，真的會變成一輛馬車嗎？」這般的探問質地。

我在電話這頭忍住笑意，一邊想著這位客人將隔壁的食堂誤以為是書店的延伸店家，一邊則用稍快的語速（沒有「逗點」式的），幫客人釐清這個誤會，最後附上一句：「我們這裡是書店喔。」這次，客人沒有快速掛電話，而是在道歉之後，也在另一頭大笑出來。彼時，我們各自的心裡都清楚，這顆南瓜過了午夜十二點，仍是一顆南瓜。

有時不免想，書店被誤認成其他店家，除卻電話或店家性質的誤植，成了另種被OO耽誤的OO店，或許是大家對書店業務項目的「想像」擴大了，書店不只是書店，它賣書、咖啡之外，還可能賣冰棒、稻米，也許還有鐮刀，甚至，它有時成了抽籤機，客人打來只為了念一段他近期讀到的某書某段，接著問問你：「你是否同意這個想法？你的呢？」

作為客服人員，不，書店店員，在接過這麼多無厘頭的電話後，除了無法再輕易掛掉電話（事實是客人自己先掛），或許我們的身體裡也藏存了某種被什麼耽誤的東西，然而最後仍不忘告訴你：「這裡是書店喔。」