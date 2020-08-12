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【青春名人堂】劉冠吟／秋刀魚的溫柔

聯合報 / 劉冠吟

我天生不愛吃海鮮，秋刀魚是少數可以接受的一種。秋刀魚的肉質有彈性，且比較沒有腥味，如果用炙烤的，火候拿捏得當，會散發出一股「異於常魚」的香味，單吃好吃，配酒爽口，配飯開胃。我媽媽廚藝很好，以前一家四口還住在一起的時候，晚餐桌上常有兩三條秋刀魚。

每次我上桌的時候，就會發現秋刀魚已經被大卸八塊，骨肉分離不說，魚肉比較深色的部分，被遠遠地放在盤子另外一端。看到魚這副德性，總是讓我心裡微微不悅，當時的我揣測，肯定是誰在我之前先吃了魚吧，而且還吃得支離破碎，也不顧及後面用餐的人的心情。

後來我交往了一位很擅長吃魚的情人。該說他是擅長嗎？又或者因為有這份照顧我的心意，而有耐心去剔除魚骨。他知道我不愛吃魚，又容易把刺一起吞下去，每逢海鮮，總是細心幫我剔刺去骨。從來沒有看過這麼會吃魚的人，骨頭跟魚肉井然有序的分離，夾到我碗裡的是形狀完美的秋刀魚肉條，更厲害的是，盤子上又是另一番風景，魚骨完整保留，看起來簡直像道具，比較不好吃的部位，他都自己吃了。

直到過了很多年我才發現，在我家餐桌上常常看到被拆解的魚，是我爸媽先把魚剝開了，大部分時間是我爸。終於有一次我目睹他用筷子靈活地剝動著，剔除骨頭，然後把魚肉工整地呈長條狀剝除，深色且帶著苦味的肉置放在一旁，讓我輕鬆地吃著我喜歡的部位。雖然醫師都說深色肉富含營養，但爸爸仍然縱容著任性的我，只吃秋刀魚好吃的部分。

年紀長了一些才能感受，無論是爸媽或是情人，剔除魚骨的這份耐心，就是藏在日常生活裡的溫柔。長時間相伴在身邊的人，因著時間及生活的磨損，更容易忽略對方的好，或將對方為自己做的事情視為應該。但這世界上，沒有人對另外一個人的好是理所當然，情人如此，家人更是。每份對著自己的善意，就是人生中最珍貴的東西，無論工作高低、無論世態炎涼，你是那個對方想好好對待的人，是有人想要好好疼惜的人。

海鮮

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