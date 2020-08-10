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【話題徵文：來自動物的禮物】蘇冠昇／天籟

聯合報 / 蘇冠昇

去年，小妹一家遷居閒置已久的山間度假屋。大廈住戶突然「腳踏實地」，最無法適應者當屬他們家的毛小孩。在公寓宅了十幾年，不必和其他動物爭寵的老狗，到了新家，得從早到晚在園子裡追趕跑跳，向一群野貓宣示主權。瞧牠氣喘吁吁、後腳發軟的模樣，連隔壁的「舅舅」都心疼，於是，趕緊向里長提出申請，由「流浪貓之家」協助安頓貓群。

原本以為從此狗兒可以安心打盹，沒想到，還有「鳥事」尚待解決：悲劇發生的過程如出一轍，先是「蹦」一聲巨響，接著小妹與狗兒子相繼哀叫，然後就聽見妹婿出聲安撫，「三口」之家隨即陷入靜默……位於山崖邊、遍覽風景的L型玻璃落地窗，是小妹家最大特色，卻也成了「誘殺」飛鳥的陷阱。

撞窗的鳥兒下場多半不妙，為免天天提心吊膽，小妹在玻璃貼上無數蒼鷹圖像，屋簷則掛滿亮晃晃的舊CD。當初夫妻倆精心設計的房子，「裝飾」後有如廟會花車，雖然，大師作品風格走了味，「窗殺」事件卻明顯減少許多。

屋主付出愛心，動物則回饋更多：長尾四喜、紅嘴黑鵯，五色鳥，灰樹鵲……紛紛結伴而來，老樹環繞的玻璃屋儼然成為一座大鳥園。當然，隔壁鄰居也沾光，尤其是清晨、黃昏，眾鳥輪唱的時刻，房前屋後盡是天籟啊！

氣喘 毛小孩 愛心

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