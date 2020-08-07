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【青春名人堂】吳毅平／同學，你好面熟啊！

聯合報 / 吳毅平
攝影／吳毅平
攝影／吳毅平

幾年前到吳哥窟旅遊，因為是跟團，所以就被導遊帶到一些必遊而擠滿觀光客的景點，塔普倫寺是其中最知名的。一進去就看到一個非常可愛的小女孩倚靠在殘舊石柱旁，她會跟觀光客要零錢與糖果，但臉上始終帶著天真的笑容。對手上拿著相機的人來說，這真是很美的畫面，怎能不拍呢。

從觀景窗看出去，我愈覺得這個場景好熟悉啊，好像在哪看過。拿出包包裡的旅遊指南，啊！裡面也有一張幾乎相同的照片，女孩也是同一人，書是一年多前出版的，所以她每天都坐在這裡嗎？

又過了好幾年，我讀著一本作家的旅遊散文集，其中一篇關於吳哥窟的，裡面竟然也有這位女孩的照片，文章寫著，他把這張得意作品裱框放在客廳，但後來發現，朋友的旅遊部落格裡，竟然也出現了一樣的照片。所以，這個女孩到底出現在多少人的相簿裡呢？

幾年之後，我去了東京近郊的江之島。你以為我要說又拍到那個女孩嗎？別鬧了，那是絕對不可能的事。

江之島是東京附近的著名旅遊勝地，附近還有鎌倉、湘南海岸、灌籃高手海邊平交道等景點，旅遊書都會介紹。我是為了島上的貓而去的，雖然數量沒有想像中多，但因為當地店家與觀光客照顧有加，每隻都吃得肥肥的。

拍了一堆貓照片回來後，為了喚起某些記憶與整理資料，又把之前買的旅遊書拿起來翻了翻，咦，書裡怎麼有我拍的照片，被盜用了嗎？不可能啊，書一定是在我去之前就出版的。這相差好幾年、不同人所拍的照片，幾乎一模一樣，真是太不可思議了。結論就是，這些年來貓都待在同樣的位置，都在打瞌睡，都同樣露出小舌頭，都是同樣的呆臉。所以，這隻貓到底出現在多少人的相簿裡呢？

對女生來說，「撞衫」很尷尬，對創作者來說，「撞創意」很丟臉，對我來說，卻還要擔心「撞貓」這件事。但這只是我的想法，貓也許自己覺得，這就是我們的貓生日常，這樣有很難嗎？有很奇怪嗎？

吳哥窟 東京

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