【古生物大小事】李世緯／你怎麼知道要挖哪裡？

大家最常問我的一個問題是：「你怎麼知道要挖哪裡？」大地茫茫，每個石頭都長得那麼像，一槌下去會有化石的機率應該超低的吧！

化石是昔日生物的遺跡。以百萬年的時間尺度而言，一塊土地、一片湖底或一段海床，其實都曾經有數量豐富的生物生活過。其中絕大部分的個體在死掉後會被腐蝕分解，消失殆盡，僅有很小的一部分會形成化石而被保留下來。話雖如此，化石也沒有大家想像中那麼少，會有這個印象是因為它們常常位在一些我們不容易接觸到的地方。

既然化石存在的關鍵因素不在生物體而在環境，那怎麼樣的環境有利於保存這些死掉之後的生物呢？或者說，化石都存在於什麼地方？答案就是「沉積岩」。

地殼的岩石可以分成三大類

地球表面有一個薄層，稱為地殼，簡單一點講就是我們眼睛看得到且被我們統稱為岩石的這一層。岩石圈平均有十六公里厚，覆蓋在熱融狀的「地函」上。地殼的岩石可以分成三大類：火成岩、變質岩與沉積岩。早在十八世紀就有不同的地質學家們試圖解釋這些結構、組織與特性均不同的岩石的成因。有趣的是，儘管不同學者提出來的假設不一，卻有一個相似的主流想法，覺得不同的岩石之間似乎會透過一個巧妙的關係相互連結；也就是說，岩石會變來變去，在一個長時間的尺度裡岩石是連續的，現在所呈現的不同只是過程中的差異而已。

以今天的地質知識來定義，火成岩就是岩漿冷卻凝固而成。常見的情形是因為在板塊運動的過程中，底層的岩層慢慢地抬升，上升的同時也必定伴隨著冷卻。冷卻又會因為慢冷卻與快冷卻（想想看火山爆發之後直接灌進大海的滾燙岩漿，這就是一種最快速的冷卻岩石），接觸或非接觸冷卻，衍生出好幾百種不同的岩石。

最有名也最常見的火成岩就是玄武岩與花崗岩，因為長期的海水浸泡而異常堅硬。火成岩占了岩石圈的大多數，大約有百分之六十到七十以上的岩石屬於這一類。

變質岩是指因為壓力與高溫，使得原本的岩石或礦物再一次重新結晶，故稱為變質。最容易理解的例子就是大理石、玉石這類晶瑩剔透的美麗岩石。此外，變質岩最常出現在板塊擠壓帶，因為板塊擠壓產生巨大壓力，比如花蓮及義大利盛產的大理石。

理論上變質岩內也會有化石存在（一個化石經過擠壓就會成為一個變質化石），問題是經過結晶扭曲，到了這個程度也已經辨識不出來了。

沉積岩顧名思義就是小碎屑顆粒經過沉澱後，再一次結晶黏合而成的岩石。也正是因為這個類似石膏注模過程嚴重依賴環境（它需要一個寧靜的長時間以靜待固化），所以沉積岩會記錄下曾經存在過的生物－－形成化石。

雖然沉積岩是三類岩石中最少的一類（只有全部岩石的百分之五到百分之十），不過它卻主要分布在地殼的最外部，因此也是我們最容易接觸到的一類。

也許這才是大自然循環的真正用意

由此我們可以知道尋找化石的時候，主要要找的是沉積岩地層，特別是那些新鮮的、剛裸露出來的沉積岩地層，稱之為「露頭」。因為當一個岩層露出一段時間之後，經過風化侵蝕，細顆粒沙土就會覆蓋上去，接下來可能就是氧化、苔蘚、草皮、大型植物的繁殖，這些覆蓋物都會讓尋找變得更困難。

另外一個尋找的技巧，是篩選某個特定沉積岩顆粒範圍的岩床，由於過粗的沉積顆粒只會破壞掉生物遺體的結構，不可能將它的原型保留下來，所以在某些條件非常適合的岩層中，會大量、集結式地出土一大堆的化石。換句話說，找到化石的岩床之後，同一個岩層－－也就是具備了相同的沉積條件處，就更容易有別的化石存在。

化石的形成是一回事，化石還要被發現才算數。一個珍貴稀有的化石隨著地殼的變動終於裸露在太陽底下了，若沒有人適時發現它，過一段時間的風吹雨淋，它又會變成細沙細土，回歸到環境的大循環裡。也許，這才是大自然循環的真正用意。