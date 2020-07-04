【瑜伽這檔事】Phoebe Chang（張以昕）／孕育瑜伽

自從成為瑜伽老師開始，我便決定要當一位什麼族群都能教的老師，於是接受諸多師資培訓，讓自己不但能教成人，也能教孩子；會教健壯的人，也能帶領特殊兒、老病體弱之人。但其中有一類型的人，讓我遲遲裹足不前，拖延多年才決定接觸，那便是大腹便便的孕婦。

由於尚未結婚生子，感覺懷孕離我很遙遠，另也受到傳統觀念影響，覺得孕期做瑜伽風險很高，萬一學員在課堂上出狀況，可就難辭其咎了。

陪伴女兒上課的孕媽咪

直到前幾年，我的親子瑜伽課堂接到一則詢問：「我想帶老大一起做瑜伽，但目前懷孕，還是可以上課嗎？」我沒考慮太久便應允了，心想如若遇到一些孕婦不能做的姿勢，便改成我與孩子一起練習，讓媽媽從旁協助即可。

還記得那女孩叫小雨，有雙水靈靈的大眼睛，笑起來甜美無比，但個性固執易怒，只要同學做了她不喜歡的事，便會大聲與對方爭論，甚或直接動手搶奪。每當小雨犯錯了，她的母親總是堅定而溫柔地將她帶到一旁，一次又一次耐心教導她。

某次下課後，雨媽道出心中的隱憂：「小雨的占有慾特別強，上次還說不想要妹妹，很擔心老二出生後她心理不平衡，因此我現在不斷陪伴她，用盡各種方式告訴她：媽媽的愛很多很多，即使有了妹妹，還是會很愛很愛妳的。」

隨著雨媽的肚子愈來愈大，母女的互動愈趨親密，小雨的衝動行為也漸漸有了改善。她開始期待妹妹的到來，替妹妹取了小名，拿出自己的好幾樣玩具準備贈予妹妹，還計畫未來要跟妹妹一起做的事：「等明年猴仔出生，長大一點後，我們一家四人要一起去日本迪士尼玩！」她愉快地向我宣布，發亮的雙眼充滿深切的喜悅。

在課堂上除了跳躍、某些後彎及壓肚子的動作無法同步之外，雨媽盡力陪小雨練習每一個她所能做到的動作，即使懷孕後期腿部水腫、腰痛、睡眠不足，仍冒著冬日冷冽的雷雨帶女兒來到教室，只為小雨能快樂練習，更使我領略到母愛的偉大。

令我印象最深刻的一幕，是小雨趴著做嬰兒式，雨媽輕倚在女兒背上，兩人在停留中展現幸福的微笑。待妹妹猴仔出生幾個月後，三人重返課堂，這回換媽媽做嬰兒式，小雨爬到媽媽背上歇息，我則抱起小小的猴仔放在小雨的背脊上，玩起了疊羅漢，逗得她們哈哈大笑。

將兩張相片做成對照圖，寄給雨媽，她看了笑著說：「以前猴仔跟我在肚裡做瑜伽，生出來之後，終於可以跟姊姊一起做瑜伽了！」

產後瑜伽的身心療癒

同一時期，還遇到一位成人瑜伽課的學員阿娟，她年約四十上下，身形瘦小，留有一頭俐落短髮，總是笑容滿面，是個寡言木訥、苦幹實幹之人。阿娟經常最後一刻才抵達教室，她說女兒才幾個月大，得要晝夜不分地哺乳、換尿布、做家事。幸而她有個好婆婆，鼓勵她早上出門做瑜伽，喘口氣，轉換一下心情。

阿娟很少缺席，因此那段時間只要上課沒見到她，我都會有些掛念。有時開課後不久，聽見屋外機車熄火聲，接著門開了，果然是阿娟。她會走到我身畔小聲說：「老師不好意思，剛剛我婆婆才回家接手，所以遲到了。」我安慰她沒關係，要她趕緊找個好位置，加入練習的行列。

阿娟在大休息時永遠是秒睡的那一個，瑜伽課不但能伸展、靜心，更棒的是還可以補眠，因此無論如何都要趕來上課不可。

某次阿娟在下課後感嘆地說：「瑜伽是我育兒生活的浮木。」問她既然出來了，要不要順便一個人去吃飯、逛街、看電影？她卻笑著搖頭：「剛出門時很開心，覺得鬆一口氣，不過我現在只想回家看女兒，好想她。」

凝望阿娟離去的背影，為充飽電的她感到開心，即使成為母親，也需要擁有屬於自己的時間，才能心平氣和地陪伴孩子成長。

在遇見雨媽和阿娟之後，我才決定接受產前與產後瑜伽師資訓練，學習跟生產有關的身心知識，以及瑜伽如何幫助女性順利度過孕期、順產和產後的修復。

在進修過程不斷領略身為女人是多麼神聖而幸運，能夠擁有如此神奇、強韌的身體構造與心靈力量。「媽媽跟寶寶的呼吸緊密相連，孕期是女性的一生當中，唯一能為另一個生命呼吸的時刻。」Samantha老師的這句話深深烙印在心坎，爾後也在教學中體驗到母親與胎兒之間深刻而奇妙的連結，尤其在大休息、靜坐時，我總能感覺到孕媽咪對於即將來到世間的小生命無盡的愛，無須言語引導，只消跟她們一同徜徉在寧靜的波流中，便能直抵靜默深處。同時想到媽媽當年也是這樣呵護我的，孕育一個新生命是多麼的不易，回到愛的源頭，滿心感激。

接引新生命的瑜伽課堂

女性懷孕滿十二周後，只要身心狀況良好，經婦產科醫生允許便能開始練習孕期瑜伽。我的工作即是教導她們安全有效的瑜伽練習，讓身心更加舒適、放鬆。上課內容包括在體位法中養成好的姿勢，增強肌力及穩定骨盆，讓行走坐臥流暢自如，並透過調息法和靜坐平衡神經系統，培養對於自己身體、呼吸的覺知，強化與寶寶之間的正向連結。

在孕期的每個階段都會面臨不同的身心轉變，讓準媽媽既興奮又緊張。團體班的孕媽咪總會跟同學聊得很開心，從身體變化、產檢結果、對分娩的憂慮，談到月子中心、健康食品、育嬰用品採買等等，後來乾脆開個群組一路聊到孩子出生。處境相似的新手媽媽，成為彼此最佳的後盾與傾聽者，相互取暖。

而我最開心的就是看到學生傳來寶寶出世的第一張照片，為此感動不已。想起到了懷孕後期，她們的身子愈來愈沉重，臉龐卻散發堅強而溫暖的氣息，已從女孩蛻變成為能夠隻手撐起天地的母親，準備迎接寶寶的到來。

還記得到一位孕媽咪的家裡教私人課，當她躺著大休息時，我在一旁靜坐。午後的光線好極了，透過落地窗灑進一室的靜謐，那真是臨盆前最好的時光。

忽然她抽動一下，撫摸肚子，瞇著眼微笑道：「他在動。」我也將手輕放在她肚上，一同感受胎動。

那一刻，我被這小小的、素未謀面的生命深深觸動了，他是如此的脆弱，卻又強勁而美麗，猶如含苞待放的蓓蕾，不久之後，即將呱呱墜地。

兩個月後，我又去她家教產後瑜伽，室內添了不少嬰兒用品，而當時肚裡的寶寶已躺在搖籃裡睡得香甜無比，靜靜陪著媽媽練習。課堂中的每一刻都感受得到生命無言的脈動，神祕而充滿力量。

我也經常鼓勵孕媽咪做放鬆練習，藉由瑜伽的「系統放鬆法」（shithili-karana）從頭到腳依序覺察、鬆懈身體的每一處肌肉，不但有助紓解壓力，找回清醒而放鬆的覺知，更能讓產後為了照顧嬰兒而無暇入睡的媽媽，能在短時間獲得最好的休息。

有位很認真的學員小美告訴我，當兒子滿三個月時，睡前總會驚叫哀號，本要帶去收驚，後來她靈光乍現，想起在做「系統放鬆法」時，我都會要大家「在身體周圍畫三道金色的光芒」，讓她充滿安全感，於是小美握住兒子的手，開始專心引導他。結果神奇的事發生了，她才剛說完，兒子就逐漸安靜下來，起初還會哭一會兒，需要抱抱安撫片刻，但持續幾天後就可以一路睡過夜了。

「系統放鬆法」就此成為兒子不可或缺的睡眠儀式，小美常在心中畫三道光創造無形的結界後，繼續教孩子放鬆額頭、眉心、臉頰、下顎……當她說到放鬆腳趾的時候，還在心裡想：「孩兒啊，你有跟上嗎？知道腳趾頭在哪裡嗎？」

「他在媽媽肚子裡有練習過，所以很熟悉。」我開玩笑地回應。但能有如此奇效，小美一定是也靜下來了，透過音聲將愛的能量傳遞給孩子，母子皆在穩定的呼吸頻率中，共同釋放新生活的焦慮及恐慌，彷彿在太初之始的無垠黑暗中，望見混沌深淵中的第一道光。