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【青春名人堂】劉冠吟／居酒屋

聯合報 / 劉冠吟

「居酒屋」這種餐飲類型從日本發跡，在台灣很受歡迎，大街小巷遍地開花。如果要類比這種常民美食，台式風格應該以熱炒店作為代表，兩者走的料理方式雖然不同，但相似點是飲酒皆為用餐的一大精髓，另一個相同點是，會選擇居酒屋或熱炒店作為聚餐場所的人們，通常多為了談話或是相聚，大過於實際上吃飽這個目的。

我居住的文山區餐廳本來就少，居酒屋更不多見。嗜酒之徒如我，喜歡在忙碌了一天之後，悠閒地小酌一杯，尤其熱愛搭配串烤類。居酒屋吃的不僅是火烤的功力，更是氣氛。氣氛，關乎著居酒屋主理人的人格特質及風格，怎樣的老闆就會吸引怎樣的客人；一直都覺得住處附近沒有投緣的居酒屋，是心頭之遺憾。

與文山區一橋之隔的新店區，大小各類餐廳密度極高。幾個月前我開始地毯式搜尋，將新店區能夠在網路上搜尋得到的居酒屋全部吃過一遍。在居酒屋點幾道小菜配一杯啤酒是我生活中既平凡又珍惜的儀式。用這個儀式感，可以收斂我一整天的疲憊，吃遍居酒屋則是我的微型生活實驗，不死心就是想要找到一家合拍的，又因為剛踏入餐飲業，想趁著嘗鮮一邊進行田野調查。

僅僅新店一區的居酒屋就如百花齊放，各種路線各自表述，有瓦斯烤、炭烤，有偏重雞或豬或牛等肉系的，也有專攻海鮮的。一是吃手藝，二是吃氛圍，但無論如何炭火烤都強過瓦斯烤，掌握炭火的時間才是真本事，也才會有烤肉真實的香味。而店裡的客人特質如何，更是吃食之外的關鍵。

終於尋到了一家各方面都正中好球帶的居酒屋，陳設乾淨素樸但不隨便，菜單也是這樣的風格，沒有花俏的菜式，反正我也不愛。老闆是從台北市區知名居酒屋回到自己家附近創業，年紀十分輕，講話真誠不帶做生意的油膩。有一次碰到兩個做房產銷售的大姊，言談中得知兩人是認識超過二十年的好友，喝到酒意上來一言不合爭得面紅耳赤，埋單完又手牽手走出去。店員跟我們眨眨眼，說這兩位姊姊總是這樣，相伴晚餐，鬥完嘴再和好。

另一次碰到兩位年約六十幾的大叔，一人一條秋刀魚慢慢地嘗，各配一杯啤酒然後滿桌涼拌小菜，聊起來才知道兩人是高中同學，一個中間被退學一年一個早讀，從此同窗結為好友至今，每周相約吃飯看看彼此。我說這樣算起來你們對看四十幾年了，不膩嗎？他倆聞言哈哈大笑說，不膩啊。

這種萍水相逢又不油膩的緣分，正是居酒屋讓我放鬆又著迷之處。

海鮮 日本

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