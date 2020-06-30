【愛情心靈國】TY／全世界都知道 我是那個剛結束八年感情的人

那個無助的月分，正逢我的室友P生日

離開習慣的情感很難，與依賴的人道別更難。C從我們的房間搬走的時候，帶走了他的許多物品，卻留下所有我們一起購買的、我送給他的東西。我與被遺留下來的物品都不知道該往哪裡去。

那一陣子，我很怕休假日，那意味著沒有工作打發時間，漫長的周末，明明可以有一百零一種度過的方式，我卻總是想起自己只有一個人，感到恐慌焦慮，連發呆、追劇、午睡的能力都失去。所有的信心全失，既沒有力氣回應一些朋友的問候，也不敢主動邀約他人，擔心無法面對被憐憫。

那個無助的月分，正逢我的室友P生日。喜愛熱鬧的他，早已把慶祝行程從月初排到月底，打算把能夠享有優惠的商家會員權利，全都好好使用一遍。

那陣子，我能在辦公室待多晚就待多晚，自嘲是負責關燈、關冷氣的辦公室守門員。某個只剩下我的周四夜晚，P傳訊息問我，他今天在某個餐酒館與朋友們慶生，要不要一起來玩？壽星可享所有的瓶裝飲品半價。我本來對於有陌生人的場合感到抗拒，但是室友一再地邀請，甚至連酒水全額幫我負擔的殺手鐧都祭出了，似乎沒有違背壽星願望的道理。

還記得那天下著大雨，可是不減他們慶祝的熱情，我遲到了，但P早已為我留了一個座位。我一面點頭微笑入座，P一面與他的朋友們介紹我：「這是我室友，她剛與交往八年的男友分手。」眾人驚呼，同時也告訴我，這是不容易的決定，妳很勇敢。

決定分手的時候，我滿腦子都只有接下來該怎麼辦？但我從未想過，原來做出這樣決定的我，很勇敢。他們紛紛給我一個擁抱，即使我們是今晚才認識的人。

好吧，也許分手真的不是那麼糟糕的事

P與他的朋友們都是個性活潑的人，有的人問我是什麼契機下定決心，有的人則安慰這不是我的錯。

當新的餐點上桌時，有人指著我對服務生大喊：「嘿！她才剛與八年的男友分手！」同時又有人指著某個服務生問我，這樣的型是不是我的菜？隨後店家馬上送上（因為我的失戀）招待的甜點。

我本來以為我是現場最落魄的人，卻被呵護備至，他們沒有憐憫我，以他們獨到的歡樂打氣法讓我覺得，好吧，也許分手真的不是那麼糟糕的事。

那天回到房間，我初次有一種今夜沒有被遺棄的感覺。雖然P他們似乎以我的故事討到非常多的店家招待與折扣福利，但同時我也深深感激，我是被他們所疼愛的。那是我離開八年的感情以後，第一次可以帶著信心與滿足入睡。

後來趁著當月優惠要結束前，我與P主動約了另一間酒吧慶生，那也是P熟識的店。甫進門坐定，P就與老闆介紹：「這是我室友。」老闆立刻心領神會地與我握手：「喔？就是你說的那個，最近剛與八年的男友分手的那個室友？」

老闆點餐完離去，我佯怒問P：「是否全世界都知道我是那個剛結束八年感情的人？」

P笑得有點心虛：「大概整個台北市我會流連的店家都知道了吧。」

在那一瞬間，我就有些釋懷了。其實我不是那麼可憐的人，我做了一個不容易的決定，我很勇敢，我長出了一個識別度，還有一個疼愛我的室友。

那一個周末，我翻出所有前男友留下的物品，裝箱打包，雖然不確定滿臉的鼻涕眼淚是因為八年來積累的灰塵，還是因為我試著正面迎擊告別的傷感。曾經「我們的房間」，第一次成為「我的房間」，但是一個人已經沒有想像中無助了。