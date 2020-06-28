【動物閃光】黃俊嘉／豬老大並不懶

「老闆，我們都曬了這麼久，還要繼續找阿蝠嗎？」頂著將近45°C的豔陽，前來協助我飛狐咖啡計畫的Janji先生，在一周的曝曬後，終於忍不住提出這個問題。

那時我們正在印尼楠榜省山區做狐蝠研究，因為牠們每逢咖啡產季，就會到果園吃咖啡果，留下風味特殊的咖啡豆。其實不用Janji提醒，我心中的熱血也早已被記憶中的85°C冰咖啡占據。然而，在沒電的田野生活，任何冰飲都是奢侈的夢。咋咋早已乾枯的舌頭，我殘忍地說了「dulus」（印尼文的繼續），與助理尋覓樹叢間的果蝠。

不少圈外朋友聽到這個故事時，最好奇的不是珍奇的飛狐咖啡，而是驚訝於蝙蝠會棲居植物的事實。

提到蝙蝠棲所，許多人的印象都是幽暗洞穴，甚至帶有霉味、回音及迎面的振翅；蝙蝠俠的童年記憶是一個經典，哆啦A夢的驚奇冒險也落入俗套。

南投梅峰農場棲息於枯葉中的台灣管鼻蝠。何英毅／攝影

事實上，全世界一千四百多種的蝙蝠裡，有許多會利用植物作為休息的場所：爪哇島樹上高掛的馬來狐蝠、中南半島竹節中的扁顱蝠、台灣芭蕉捲葉內的玄彩蝠及枯葉中的台灣管鼻蝠……這些繽紛的小故事，都訴說著蝙蝠與植物編織了五千一百萬年的另類愛情。

傍晚徐風中，看著葉傘下倒吊的小蝠，我頓悟了：《三隻小豬》裡蓋茅草屋的豬老大或許不是懶惰，只是深愛著那股清香味。

豬如此，蝠亦然。