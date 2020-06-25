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【旅行自拍棒－－我與整修同行】B編／期待鷹架卸除的那天

聯合報 / B編
2019京都二条城。照片提供／B編
2019京都二条城。照片提供／B編

2010沖繩首里城。照片提供／B編
2010沖繩首里城。照片提供／B編

「好運」沒有隨著旅伴更換而消失

我第一次出國是在國一那年，爸爸帶著全家五口到日本東京自由行，因為是首次飛離台灣，我的情緒異常興奮激動，早早做好各種準備，引頸期盼著暑假到來。

對國中生而言，異國的所有事物皆是如此的新鮮，我們的足跡踏遍了東京各大知名景點——包含當時缺了雷門大燈籠的淺草寺。

雷門大燈籠可說是首次拜訪東京的旅客必訪的景點之一，每幾年會進行一次大規模整修，新手運氣並沒有降臨在我身上。看著空空如也的雷門，爸爸笑笑請我幫他照相，他並不如我感到失望，反而覺得幸運，畢竟燈籠掛上的時間遠比拿下的時間來得長，沒見到它的機率還比較低呢！

後來幾年，家族旅行的地點幾乎集中到旅費便宜的中國，再訪日本的念頭只能按在心裡，任憑發酵。

升上大學後，海外自由行是我期許在學期間完成的任務之一。我找了幾份打工、總算存下一筆旅費，在大二暑假跟朋友飛往台灣遊客自助旅行的首選：沖繩，展開四天三夜的旅行，也再度開啟我與「整修」同行的命運。

2017沖繩首里城。照片提供／B編
2017沖繩首里城。照片提供／B編

前陣子遭祝融之災的沖繩古蹟「首里城」，我一共去過兩次，分別是2010年及2017年，一次是正殿的右側整修，一次是正殿的正門整修，沒有眼福一睹首里城正殿的完整風貌。當火災噩耗一出，一直將沖繩當作是旅行首選地點的我，由衷難過了好一陣子。

開始工作之後，我習慣一次揮霍特休、補休，在生日前後給自己一個長假進行海外旅行。旅伴也從家人、同學換成交往多年的男友。然而，與「整修」同行的「好運」並沒有隨著旅伴更換而消失。

整座城堡直接被包得密不透風

2019年，我們前往京都旅遊，這是我二訪京都，但男友是第一次，經典的景點理所當然地排進行程。屢屢遭遇「整修」的我，並沒有因此學乖，由於我的假期是緊貼著生日而生，季節性的祭典、例行的整修都不在我的行程考量範圍，所以也不特別查詢，只求隨遇而安。

當我們抵達京都、到飯店放妥行李，首站即是步行到距離不遠的二条城。到此一遊才知道，在東京碰上淺草寺少了雷門大燈籠、沖繩碰上首里城正殿維修，在我與「整修」同行的經驗裡不過是小菜一碟，至少還能見到建築體的全貌。

二条城的中心——「本丸御殿」，是我遭遇整修的景點當中規模最大的，整座城堡直接被包得密不透風，一點建築本體都看不到，登高一望，只能見到三座灰色、為了工事搭建的鷹架。

本丸御殿的工程從2017年開始，預計2021年結束，在它休養生息的四年間，世界正在產生天翻地覆的變化，希望這座城堡重見天日時，人類已經恢復日常步伐。

然而，與「整修」同行的命運偶爾也是自己能夠掌控的。因為楓葉季的關係，讓我從社群網站大量的旅遊照片洗版中獲知清水寺整修的消息，於是行前我便詢問男友，是否願意花門票錢去參觀同樣被鷹架包覆的清水寺本體。

男友認為既然是第一次拜訪京都，不去一下清水寺似乎有失觀光客的尊嚴；加上已是三年維修工程的最後一年，未來造訪就可見全貌，無獨有偶，他也搬出了和爸爸一樣的說詞，留下了鷹架與楓葉同框的紀念照片。

在古蹟工事精湛的日本人手下，付之一炬的首里城終有復原、再現的一天；清水寺、本丸御殿則將在今年、明年，陸續以嶄新的面貌，與來自四面八方的旅人重新碰頭。

古蹟需要經過耐心、細緻的呵護才能在歲月的侵蝕中屹立下來，面對各種景點的整修工程，隨著旅行經驗的累加而逐漸不以為然，因為我何其幸運，能在流逝的時間裡一睹這些建築，特別而短暫的、讓人更加期待未來的樣態。

2019京都清水寺。照片提供／B編
2019京都清水寺。照片提供／B編

沖繩 京都 東京

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