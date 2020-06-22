【記憶藏寶圖】瑟烈思／老師的簽名

1995，年獸的巨足正大步逼近千禧年，空氣中瀰漫著迎接新世紀的雀躍與面對未知的恐懼。這是一個預言滿天飛、既擾動又繽紛的年代，我二十歲出頭，好年輕好年輕，一個憂鬱、閉塞、羞怯的理工宅男。這一年，我第一次遇見了子敏老師，在全國學生文學獎頒獎典禮上。

想記住每一幕，影像卻都模模糊糊

子敏老師是散文組的總評，我坐在底下遠遠地望著頒獎台上國文課本裡的他，那是從小一直讀著的《小太陽》、《鄉情》的作者，是多年來欽敬仰慕的作者，如今竟真真實實出現在眼前。我因為過於喜悅而腦海朦朦朧朧，想記住眼前每一幕，卻每一個影像都模模糊糊；想記住每一句聽見的評語與感言，卻每一個字句都斷斷續續。

典禮一結束，會場萬頭攢動，聲音八方流竄，眼睛與耳朵在龐雜的訊號海裡載浮載沉，意識處於遲鈍與呆滯的狀態。唯一的印象，是坐在正前排的幾位得獎人，俐落地將獎座拆成三段塞進背包，他們嘴角掛著神祕而雲淡風輕的微笑，不經意地撥了幾下額髮，沒在意司儀宣布典禮後還有一場評審老師與得獎人的座談會，便好瀟灑地步出會場。猜想他們應是文學獎的常客，拆獎座時似乎還交談了幾句。那時，我心裡只惦念著是否能找到機會請子敏老師簽名？

我進了電梯，出乎意料地，老師竟也跟著進來。這是索取簽名再好不過的機會了，我手伸進斜背的包包裡摸著早準備好的《鄉情》，低頭凝視著胸前口袋的原子筆，猶豫著要先拿出書還是筆，心頭小鹿亂撞，彆扭地一個字也吐不出來，彷彿老套的偶像劇中要跟暗戀已久的女神告白。

電梯上升的速度遠遠快過心中的忐忑，噹，門開了，眼前的一切瞬間散逸，《鄉情》仍在包包裡。我怯弱地安慰自己：「會後總應該有許多人找老師簽名，跟著排隊就好了！」怎知道座談會一結束，評審老師們身邊各自一圈圈圍繞著好多人，根本找不到趨前的空隙，原來剛剛在電梯裡面才是跟老師最接近的時刻。

殷殷期盼下，終於再次見到老師

經歷了生命中許多關卡的十多年後的一次台北書展，和妻子經過一處朗讀沙龍會場，第二次遇見老師，老師正給小朋友朗讀童詩。當年在電梯裡的情景再次浮現，但老師變得好老好老，步履蹣跚，雙頰凹陷，說話也顯得些許吃力，不過目光仍然銳利，聲音仍然和煦，依然是老少讀者「永遠溫暖的老朋友」。朗讀結束，小朋友們蜂擁而上，毫無準備的我們自然沒有機會請求簽名。

幾年後，得知華文朗讀節邀請老師出席。女兒找來她鍾愛的《小太陽》繪本，我再度翻出《鄉情》，妻子則認為請老師在當年的得獎作品集上簽名，更具意義。在殷殷期盼下，終於再次見到老師，恍然驚覺這個孺慕的繫念，已悠悠穿越了二十載。會後簽名的人龍裡，我這麼一個拿著年少時候作品的中年大叔竟又怯步了。所幸，妻子總是願意幫我去做我不好意思做的事，幫我去說我不好意思說的話。我終於得到老師的簽名，只是美中不足的，《鄉情》又再次被割捨在包包裡了……

日前整理書架，翻出這本有老師簽名的作品集，三次遇見子敏老師的影像反覆在腦海裡播放，卻不可能再有下一次了。望著子敏老師的簽名，懷念著這位帶給讀者「永遠溫暖的老朋友」，也懷念著自己年少時曾經作過的夢。